央视关注海信激光电视：围绕产业链，部署创新链

作者：小戈

【天极网家电频道】5月6日，央视《晚间新闻》以“创新链驱动，激光显示产业跨越式发展”为主题，报道了在国家相关政策的支持下，在 “链主”海信的带动下，我国在激光电视领域取得的成果与突破。

据了解，激光电视来源于数字电影放映技术，它与电视技术完美结合，凭借大屏震撼、健康护眼、色彩真实、绿色环保等差异化优势，迅速受到国内外消费者青睐，成为第一个由中国自主研发、自主生产制造的领先世界电视产业的重要技术。

激光电视自诞生以来，就展现了强大的生命力与发展潜力。洛图科技(RUNTO)数据显示，2015-2021年，中国激光电视市场年复合增长率高达155.8%。“2021年海信激光电视的销售量，比2020年在国内市场增长了40%，在海外市场增长了279%。”海信激光显示公司副总经理王伟在接受采访时表示。在激光显示的带动下，截至目前，我国新兴显示产业的全球市场占有率达到了40.3%，产业规模位居全球第一。

值得关注的是，激光电视产业发展离不开带头的“链主”企业。我国“十四五”规划纲要明确提出，要培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业，在打造产业链“链主”企业的同时要重视发挥其生态主导力。

在“链主”企业的引领下，我国激光产业正“围绕产业链，部署创新链。”2014年以来，在海信等行业龙头企业的积极推动下，我国在光源设计、光机模组、整机设计等关键技术方面做到了全球领先;在专利方面，截至今年3月，海信激光电视已经累计申请国内外专利1713件，授权专利合计708件，且持有三色激光光源技术专利数量全行业最多，领跑行业。

有关分析认为，中国在激光显示的破局意义重大。它不仅是国内制造业转型升级的一个缩影，也打破了长期以来国外厂商对先进显示技术的垄断。2021年，激光显示与第三代半导体一起，已被共同列入科技部“新型显示与战略性电子材料”等“十四五”重点专项。在激光电视等新物种的催化下，不仅加速了大屏化在彩电行业的发展趋势，也为国产品牌提供了在高端、超高端市场弯道超车的机遇。

中国工程院院士许祖彦表示，今后3-5年，我国的激光显示将实现从技术领先到产业领先的跨越。激光显示产业在2025到2030年之间将产生重大突破，全面达到超高清显示BT.2020国际标准的要求，成为下一代显示产业的主流，实现显示产业的升级换代。