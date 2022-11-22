µã´¥¼ä¼³È¡ÖªÊ¶ Ò»¿îÖúÁ¦º¢×ÓÑ§Ï°µÄºÃ°ïÊÖ¡ª¡ªº£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÌåÑé
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¶ÔÓÚÏÖ´ú¼ÒÍ¥À´Ëµ£¬º¢×ÓÃÇµÄÑ§Ï°½ÌÓýÎÊÌâÊÇ¼ÒÖÐµÄ¡°Í·µÈ´óÊÂ¡±£¬¼Ò³¤ÃÇ»¨·Ñ´óÁ¿µÄÊ±¼ä¡¢¾«Á¦¡¢²ÆÁ¦Ö¼ÔÚÈÃ×Ô¼ÒÍÞÓ®ÔÚÆðÅÜÏßÉÏ¡£µ«¾¡¹ÜÈç´Ë£¬Ãæ¶Ôº¢×ÓÃÇÃ¿ÈÕ·ÅÑ§»Ø¼ÒºóµÄ¿Îºó¸¨µ¼£¬²»¹ÜÊÇ³öÓÚÃ»ÓÐÌ«¶àµÄ¾«Á¦¸¨µ¼º¢×Ó×÷Òµ£¬»¹ÊÇÔÚ¸¨µ¼×÷ÒµÊ±¼ÒÖÐº¢×Ó²»ÈÏÕæ²»ÉÏÐÄ£¬ÕâÐ©¶¼×ãÒÔÈÃºÜ¶à¼Ò³¤ÃÇÎªÖ®·³ÄÕÍ·ÌÛ¡£
¶øËæ×Å¿Æ¼¼µÄ·¢Õ¹£¬Õë¶Ôº¢×ÓÑ§Ï°³¡¾°µÄÖÇÄÜ²úÆ·Ò²Öð½¥µÄ³öÏÖÔÚÎÒÃÇµÄÉú»îÖÐ£¬±ÈÈçÖÇÄÜÑ§Ï°Ì¨µÆ¡¢¼Ò½Ì»ú¡¢ÖÇÄÜ´Êµä±ÊµÈ²úÆ·¡£×î½ü£¬±ÊÕß±ãÌåÑéµ½º£¶ûÐÖµÜ´ËÇ°¸Õ¸Õ·¢²¼µÄÒ»¿îÖÇÄÜ´Êµä±Ê²úÆ·¡ª¡ªº£¶ûÐÖµÜC1 PLUS¡£
Ïà½ÏÓÚ¼Ò½Ì»úÖÇÄÜÑ§Ï°µÆ£¬ÕâÖÖ´Êµä±ÊÊ¹ÓÃ¼òµ¥¿ì½Ý²¢ÇÒÒ×ÓÚÐ¯´ø£¬ÇáÇáÒ»É¨¾Í¿ÉÒÔ°ïÖúº¢×Ó½â¾öÔÚÑ§Ï°ÖÐÓöµ½µÄÖÐÓ¢ÎÄÉúÆ§´Ê»ã£¬Ìá¸ßÑ§ÉúµÄÔÄ¶ÁÐ§ÂÊºÍÑ§Ï°ÄÜÁ¦£¬Ò²¼õÇá¼Ò³¤ÃÇµÄ¸ºµ£¡£ÏÂÃæ£¬ÎÒÃÇ¾ÍÒ»ÆðÀ´¿´¿´Õâ¸öº£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÊÇÈçºÎÎªÑ§ÉúÃÇÌá¹©¸ßÐ§ÖÇÄÜÑ§Ï°ÌåÑé¡£
¼òµ¥Ò×ÓÃ º¢×Ó¿ÉÒÔÇáËÉÉÏÊÖ
C1 PLUS´Êµä±ÊÕûÌå¿´ÉÏÈ¥¼òÔ¼´ó·½£¬¶ÔÓÚ6-12ËêµÄÐ¡Ñ§ÉúÊÜÖÚÈºÌåÀ´Ëµ»¹ÊÇ±È½ÏÊÊÓÃµÄ¡£º£¶ûÐÖµÜIPÐÎÏó£¬ÆõºÏº¢×ÓÉóÃÀ£¬ÈÃº¢×ÓÃÇ·¢×ÔÄÚÐÄµÄÏ²»¶Õâ¸ö¿ÉÒÔÅã°é×Ô¼ºÆ½³£Éú»îºÍÑ§Ï°µÄÐ¡°ïÊÖ¡£
¶ÔÓÚÑ§Ï°ÒªÓÃµÄÖÇÄÜ´Êµä±Ê£¬ÓµÓÐÒ»¿é´óÆÁÄ»µÄÖØÒªÐÔ²»ÑÔ¶øÓ÷¡£±Ï¾¹ÆÁÄ»Ì«Ð¡»áÓ°Ïìµ½Ö±½Ó¹Û¸Ð£¬º¢×ÓÔÚÑ§Ï°Ê±Ò²»á³öÏÖÖªÊ¶µã¿´²»È«¿´²»Çå£¬·ÑÑÛ¾¦µÄÎÊÌâ¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊµÄÆÁÄ»»ù±¾ÉÏÕ¼¾Ý2/3»úÉíÃæ»ý£¬C1 PLUS´Êµä±Ê²ÉÓÃÁË3.7Ó¢´ç¸ßÇå»¤ÑÛ´óÆÁ£¬Ê¹ÓÃ¸ü¼Ó½¡¿µ»¤ÑÛ¡£
ÒôÁ¿µ÷½Ú¼üºÍµçÔ´¼üÖÃÉíÔÚ´Êµä±ÊÉÏÏÂÁ½²à£¬»úÉíÕýÉÏ·½ÏÔÑÛµÄÔ²ÐÎ°´Å¥ÊÇÓÃÓÚ·µ»ØÖ÷½çÃæµÄHOME¼ü£¬ÅäºÏº£¶ûÐÖµÜ´Êµä±ÊÆÁÄ»µÄ´¥¿ØºÍAIÓïÒô¡£¼òµ¥ÇÒ·ûºÏº¢×ÓÊ¹ÓÃÏ°¹ßµÄ²Ù¿ØºÍ½»»¥·½Ê½£¬ÈÃº¢×ÓÃÇ¿ÉÒÔÇáËÉµÄÉÏÊÖÈ¥ÓÃ¡£
ÖÁÓÚÔÚÄÚ²¿ÏµÍ³UIÉÏ£¬ÓëÍâ¹Û·ç¸ñÒ»ÖÂ£¬º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊµÄUIÉè¼ÆÖ±¹Û¼ò½à£¬Ã»ÓÐ¹ý¶à¸´ÔÓµÄµÄ²Ù×÷½»»¥£¬ÈÃº¢×Ó¿ÉÒÔ×¨×¢Ñ§Ï°±¾Éí¡£ÇáÇáÒ»»¬ÊµÏÖÁ½À¸¹¦ÄÜÒ³ÃæµÄÇÐ»»£¬´Êµä±Ê´¥¿ØÁ÷³©×ÔÈ»£¬º¢×ÓÃÇ¿ÉÒÔÔÚÒ»µãÒ»´¥µÄÊ¹ÓÃ¼ä¸ÐÊÜµ½º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÖÇ»ÛÑ§Ï°µÄ¸ßÐ§ºÍ±ã½Ý£¬ÔÚÃ»ÓÐÀÏÊ¦ºÍ¼Ò³¤Ö¸µ¼µÄÇé¿öÖ®ÏÂ£¬Ò²¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶ÔÔÚÔÄ¶Á¡¢Ñ§Ï°³¡¾°ÏÂµÄÎÊÌâ¡£
Ð¡Ð¡Éí²Ä ´ó´óµÄÄÜÁ¿
²»ÒªÐ¡¿´Ò»¸ö¸öÍ·Ð¡Ð¡µÄ´Êµä±Ê£¬ËüÊÇÄãµÄµç×Ó´Êµä¡¢ÓïÑÔ·Òë»ú¡¢ÖÇÄÜÓïÒôÑ§Ï°°ïÊÖ¡¢»¹ÊÇÄãµÄ¿ÎÌÃËæÉíÂ¼Òô±Ê¡£
º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÖ÷ÒªÎªÑ§ÉúÃÇÌá¹©ÁËÉ¨Ãè¾«×¼·Òë£¬²¢ÄÚÖÃÁËÀÊÎÄÓ¢Óï´Êµä¡¢ÖÐÐ¡Ñ§1-9Äê¼¶¿Î³Ì¡¢600Ê×ÌÆÊ«ËÎ´ÊµÈÄÚÈÝ¡£Ï²ÂíÀÑÅÉÙ¶ù°æÓ¦ÓÃµÄ¼ÓÈë£¬Ò²ÈÃº¢×ÓÃÇ¿ÉÒÔÔÚ´Êµä±ÊÖÐ¸ÐÊÜ·á¸»¾«²ÊµÄÔÄ¶ÁÄÚÈÝ¡£
1.¾«×¼É¨Ãè ¿ìËÙ·Òë
Ó¢ÓïÑ§Ï°ÊÇ´Êµä±Ê×îÎª³£ÓÃµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£´ò¿ªº£¶ûÐÖµÜ´Êµä±ÊÖÐµÄÀÊÎÄ´ÊµäÉ¨ÃèÓ¢ÎÄÓï¾ä£¬½«Ò»ÐÐ´Ê»ã¶Ô×Å´Êµä±ÊÕýÇ°·½µÄ»ÒÉ«ÏßÌõÇáÇáÉ¨¶¯£¬»úÉíÆÁÄ»ÉÏ±ãÁ¢¼´³öÏÖÊé±¾ÉÏµÄÄÚÈÝ£¬µ±±Ê»¹Ã»ÓÐÀë¿ªÖ½Ãæ£¬ÍêÕûµÄ¾ä×ÓÒÑ¾ÏÔÊ¾ÔÚÆÁÄ»ÉÏ£¬·´Ó¦Ê®·ÖÁéÃô£¬²¢ÇÒÉ¨ÃèÊ¶±ðµÄ×¼È·ÂÊÒ²ºÜ¸ß¡£
Ëæ¼´£¬º£¶ûÐÖµÜ´Êµä±Ê±ã»á½«É¨ÃèµÄÓ¢ÎÄÄÚÈÝ¶Á³öÀ´£¬µã»÷ÆÁÄ»ÔÎÄÉùÒôÖ®´¦ÊµÏÖÖØ¸´Ìý¶Á£¬ÆÁÄ»ÉÏÒ²ÓÐ¶ÔÓ¦µÄÖÐÎÄ·Òë¡£µ±Ñ§ÉúÔÚÑ§Ï°Ó¢ÎÄµÄ¹ý³ÌÖÐÅöµ½ÉúÆ§´Ê»ãºÍÓï¾ä£¬ÓÃÕâ¸ö´Êµä±ÊÉ¨ÃèÒ»ÏÂ¾Í¿ÉÒÔÇáËÉ¿ìËÙÁË½âµ½ÕýÈ·µÄ¶Á·¨ºÍ·Òë¡£
2.µç×Ó´Êµä ²©¹ÅÍ¨½ñ
²»½öÊÇÓ¢ÎÄ£¬µ±¼ÒÖÐº¢×ÓÔÚÑ§Ï°ÓïÎÄÖÐÓöµ½²»ÈÏÊ¶µÄºº×Ö»òÊÇÓï¾äÊ±£¬´ò¿ªº£¶ûÐÖµÜµÄµç×Ó´Êµä£¬¶Ô×¼É¨ÃèÊé±¾ÉÏÏëÒªÁË½âÑ§Ï°µÄÄÚÈÝ£¬º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÒ²¿ÉÒÔ×öµ½¿ìËÙ¾«×¼Ê¶±ð£¬¶ÔÓ¦µÄÔÎÄºÍÒëÎÄËæºóÒ²»áÏÔÊ¾ÔÚÆÁÄ»ÉÏ¡£²¢ÇÒ£¬ÄãÒ²¿ÉÒÔµã»÷ÆÁÄ»ÓÒÉÏ½ÇµÄÊÕ²Ø£¬½«Õâ¸ö´Ê»ãÓï¾ä¼ÇÂ¼ÔÚ´Êµä±ÊµÄÊÕ²Ø¼ÐÖÐÒÔ¹©ÈÕºó¸´Ï°£¬ÕâÑù¾ÍÏàµ±ÓÚÓµÓÐÒ»¸öÑ§Ï°¼ÇÂ¼±¾£¬Ê®·ÖÌùÐÄ£¬ÂúÂúÑ§Ï°ÒÇÊ½¸Ð¡£
3.ÎÄ±¾É¨Òë ·á¸»Ç¿´ó
¶ø¶ÔÓÚÒ»Ð©ÖÐÑ§Éú»òÊÇ¸ßÖÐÉúµÄ½ø½×Ñ§Ï°À´Ëµ£¬º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÒ²¿ÉÒÔÂú×ãÕâÀàÑ§ÉúÈºÌåµÄÐèÇó¡£
´Êµä±ÊÖÐµÄÎÄ±¾É¨Òë¹¦ÄÜ£¬±ÈÈçÉ¨ÃèÕâÐÐÓ¢ÎÄÄÚÈÝ£¬´Êµä±Ê¿ÉÒÔ¿ìËÙµÄ½øÐÐÖÐÎÄ·Òë£¬ÄãÒÔÎª¾ÍÕâÃ´¼òµ¥£¬ÆäÊµËü±ÈÏëÏóµÄ¸ü¼ÓÇ¿´ó¡£Í¨¹ýÉèÖÃÄã¿ÉÒÔ½«¡°É¨ÃèÓïÑÔ¡±ºÍ¡°·ÒëÓïÑÔ¡±½øÐÐµ÷Õû£¬º£¶ûÐÖµÜC1 PLUSÖ§³Ö55ÃÅÓïÑÔÊ¶±ð£¬112ÃÅÓïÑÔ·Òë£¬Ò²¾ÍÊÇËµÄãÓÃËüÀ´É¨ÃèººÓï¡¢Ó¢Óï¡¢µÂÓï¡¢·¨Óï¡¢º«Óï¡¢²¨Ë¹ÓïµÈµÈÓïÒô£¬ÄãÒ²¿ÉÒÔ½«Ëü·Òë³ÉººÓï¡¢Ó¢Óï¡¢ÈÕÓï¡¢µÂÓï¡¢°¢À²®Óï¡¢µ¤ÂóÓïµÈ¸÷¹úÓïÑÔ¡£
¶ÔÓÚÒªÑ§Ï°ÆäËü¹ú¼ÒÓïÑÔ£¬»òÊÇ¸úÒì¹úµÄÅóÓÑ½øÐÐÎÄ×Ö½»Á÷µÄÊ±ºò£¬º£¶ûÐÖµÜ´Êµä±ÊµÄÎÄ±¾·Òë¹¦ÄÜÏàµ±ÓÚÒ»Î»¾«Í¨¶à¹úÓïÑÔµÄÀÏÊ¦ÔÚÉí±ß£¬°ïÖú×Ô¼º¿ìËÙÑ§Ï°µ½²»Í¬ÓïÑÔÖ®¼äµÄÇÐ»»¡£
4.ÓïÒôÊ¶±ð ÊµÊ±½â´ð
³ýÁËÉ¨Ãè¡¢µã²éÍâ£¬º£¶ûÐÖµÜ´Êµä±ÊÒ²Ö§³ÖÓïÒôÖúÊÖ¡£Í¨¹ýAIÓïÒô£¬½øÐÐÓïÒô½»»¥£¬ÈÃº¢×Ó¡°²»¶®¾ÍÎÊ¡±¡£ÁªÍøºó£¬´ò¿ª´Êµä±ÊµÄAIÖúÊÖ£¬³¤°´home¼ü½øÐÐÓïÒôÊ¶±ð£¬±ÈÈçÑ§¸»Îå³µµÄÒâË¼¡¢10µÄ3´Î·½µÈÓÚ¶àÉÙ¡¢²ÝÝ®µÄÓ¢ÎÄÔõÃ´Ëµ...
ÄãÒ²¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ´Êµä±ÊµÄÓïÒô·Òë¡£³¤°´ÆÁÄ»ÉÏµÄÓïÒôÊ¶±ð¼ü£¬¡°½ñÌìµÄÌìÆøÔõÃ´Ñù¡±£¬Ëæ¼´´Êµä±Ê¾Í»á×¼È·Ê¶±ðËùËµµÄ»°²¢ÇÒ½øÐÐÓ¢ÎÄ¿ÚÒë¡£Ò²¿ÉÒÔËµÓ¢ÎÄ£¬È»ºó´Êµä±Ê·Òë³ÉÖÐÎÄ¡£µ±È»£¬ÄãÒ²¿ÉÒÔËµµÂÓï¡¢·¨Óï¡¢º«Óï¡¢ÈÕÓïµÈµÈ£¬È»ºóÓÃ´Êµä±Ê½«Ëü·Òë³ÉÆäËüÓïÑÔ¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±Ê»¹ÄÚÖÃÁËÖÇÄÜÂ¼Òô¡¢ÎÄ±¾Õª³µÄ¹¦ÄÜ£¬¶ÔÓÚÑ§ÉúÃÇÈÕ³£Ñ§Ï°Ò²»áÌá¹©Ò»¶¨µÄ°ïÖú¡£
º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÖ§³ÖÎ¢ÐÅÉ¨Âë°ó¶¨Éè±¸£¬³É¹¦°ó¶¨ºó£¬ÔÚ¡°ÁìÅÉÖÇÑ§¡±Ð¡³ÌÐòÖÐ¿ÉÒÔ¿´µ½Õâ¸ö´Êµä±ÊµÄÊ¹ÓÃ¼ÇÂ¼¡£¶ÔÓÚÑ§ÉúÀ´Ëµ£¬¿ÉÒÔÍ¨¹ýÐ¡³ÌÐòÀ´²é¿´º£¶ûÐÖµÜ´Êµä±ÊµÄÊÕ²Ø¡¢É¨Ãè¡¢Õª³¼ÇÂ¼£¬¸´Ï°×Ô¼ºÃ¿ÈÕµÄÑ§Ï°¼ÇÂ¼¡£¶ø¶ÔÓÚ¼Ò³¤À´Ëµ£¬Ò²¿ÉÒÔ¼°Ê±ÁË½âµ½º¢×ÓµÄÑ§Ï°Çé¿ö£¬°ïÖúº¢×ÓÑø³ÉÒ»¸öÁ¼ºÃµÄ×ÔÖ÷Ñ§Ï°Ï°¹ß¡£
Ò»¿î×¨Òµ±ã½Ý´Êµä±Ê ÖÐÐ¡Ñ§ÉúÑ§Ï°µÄºÃ°ïÊÖ
º£¶ûÐÖµÜ´Êµä±ÊÍ¨¹ý¼òµ¥Ò×ÓÃµÄÉ¨Ãè¡¢ÓïÒô¡¢´¥¿ØµÈ·½Ê½£¬ÊµÏÖÖÐÓ¢ÎÄ²é´Ê²é¾ä¡¢·ÒëºÍ·¢ÒôµÈ£¬ÖúÁ¦ÌáÉýÑ§Ï°Ð§ÂÊ£¬ÅàÑøº¢×Ó×ÔÖ÷Ñ§Ï°µÄºÃÏ°¹ß¡£¶ÔÓÚ6-12ËêµÄÐ¡Ñ§ÉúÈºÌå£¬º£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±ÊÊ®·ÖÊÊÓÃ¡£ÄÚÖÃµÄ¶àÃÅÓïÑÔºÍ¶àÖÖ¹¦ÄÜ£¬Ò²ÈÃÕâ¿î´Êµä±ÊµÄÊ¹ÓÃ¿ÉÒÔÍØÕ¹ÖÁK12ÈºÌå¡£
Ò»¿îÖÇÄÜºÃÓÃµÄ´Êµä±ÊµÄ´æÔÚ£¬¿ÉÒÔÈÃº¢×ÓÔÚÐèÒª´ðÒÉ½â»óµÄÊ±ºòËæÊ±»ñµÃ´ð°¸£¬ÔÚº¢×Ó×ÔÖ÷Ñ§Ï°Ö®¼Ê¿ÉÒÔÎªÆäÌá¹©ºÜ´óµÄ°ïÖúºÍÖ¸µ¼¡£Í¬Ê±£¬Ò²¿ÉÒÔ¼õÇá¼Ò³¤ÃÇÔÚ¿ÎÍâ×÷Òµ¸¨µ¼ÉÏµÄÒ»Ð©¸ºµ££¬°ïÖú¼ÒÖÐº¢×ÓÑø³É×ÔÖ÷Ñ§Ï°µÄÁ¼ºÃÏ°¹ß¡£Ãæ¶ÔÄ¿Ç°ÊÐÃæÉÏÖÖÀà·±¶àµÄ½ÌÓýÓ²¼þ²úÆ·£¬Èç¹ûÄã»¹ÔÚ¾À½áµ½µ×Îª¼ÒÖÐº¢×ÓÑ¡ÔñÒ»¿îÊ²Ã´ÑùµÄ²úÆ·£¬ÄÇ¼òµ¥Ò×ÓÃ¡¢¹¦ÄÜÇ¿´óµÄº£¶ûÐÖµÜC1 PLUS´Êµä±Ê»ò½«ÊÇÒ»¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â