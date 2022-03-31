1-2月累计空气炸锅全渠道零售额达12.0亿元

作者：饶玉

【天极网家电频道】据奥维云网(AVC)推总数据显示，2021年空气炸锅全渠道市场规模1504万台、零售额43.8亿元，2022年1-2月累计空气炸锅全渠道零售额达12.0亿元，同比2021年同期提升148.7%。

近几年来，在宅经济的带动之下，厨房小家电产品搭上了快速发展的行业列车。

今年年货节期间，北京苏宁易购空气炸锅同比增长288.4%。疫情因素导致大家就地过年，电饭煲、汤锅、电炖锅、压力锅等厨房小家电均呈现增长趋势;京东小时购、京东到家数据显示，省心省时的空气炸锅、面包机等厨房料理神器销售额同比增长超10倍。同时，在618、双11等电商促销节点之中，经常可以看到空气炸锅、打蛋器、电烤箱等厨房小家电占据热销榜首。

主打无油烹饪、方便省事等特性的空气炸锅受到了当代年轻消费群体的青睐。空气炸锅通过机器顶部的烘烤装置快速加热空气，大功率风扇在炸锅内部形成急速循环的热流让食物变熟，同时热空气快速带走加热产生的水汽，从而在食材表面形成酥脆表层，令食材无需滚油也能达到近似油炸的效果。同时，空气炸锅使用便捷，无需预热，只需要调节好时间和温度即可加热制作。

相较于烤箱之类的产品，空气炸锅具有无需预热烹饪时间短、机身小巧便于收纳等优势，成为了上班一族、厨房小白等人群的烹饪神器。关于空气炸锅制作的食物口感差、容量小噪音大等劣势也受到了一众用户的吐槽，因此也经常成为家中的吃灰工具。

在争议中保持增长，作为近几年来成为较为快速的新兴品类，空气炸锅满足了消费者的多元化需求，为日常烹饪带来了更加方便快捷的使用体验。与此同时，产品也存在着不足之处，随着用户需求的不断演进，空气炸锅也将不断优化以满足消费所需。