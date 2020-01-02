千元内性价比腕上潮品！小米手表Color799元首发

作者：龚美林

【天极网家电频道】继上个月发布首款大屏真智能手表之后，小米在1月3日发布旗下首款腕上智能潮品――小米手表Color。小米手表Color意味着小米可穿戴完成手环、长续航智能手表、真智能手表的全品类布局。

据了解，小米手表Color是长续航智能手表的性价比首选，更是小米首款腕上潮品。它采用1.39英寸AMOLED圆形高清大屏，搭配经典双色不锈钢表框，内置110款更具个性的潮流表盘，并有6色多彩硅胶腕带及鳄鱼皮纹真皮腕带，可组合出1540多种潮流搭配。

小米手表Color拥有14天超长典型续航，并且支持10大主流运动模式，通过运用Firstbeat专业运动算法，能够多维度分析运动数据。

同时，小米手表Color可以全天候全方位监测身体健康状态，支持监测睡眠、压力值、24小时心率、身体能量等健康数据。此外，小米手表Color还支持多功能NFC，让公交出行、消费支付更加便捷，并支持小爱语音操作，能与千余款智能家居设备联动。

千元内性价比潮品

小米手表Color首发价格仅799元，将于2020年1月2日在小米全渠道开售，相比市面上动辄千元以上的长续航手表，小米手表Color主打潮流时尚且功能丰富，将极大推动长续航手表浪潮的加速普及。

小米手表Color采用1.39英寸AMOLED圆形高清大屏，无论是消息电话、潮流表盘，还是身体数据、自定义的直达卡片，都能清晰细腻地显示。手表玻璃屏幕更采用康宁大猩猩3代玻璃，抗耐压，有韧性，不易留指纹。

表壳采用经典双色不锈钢表框，整体看起来一体感十足，简约大气的同时防刮抗腐。搭配多达6色多彩硅胶表带，亦或是内链的鳄鱼皮纹真皮表带，无论是潮流感还是商务范，都能演绎的淋漓尽致，尽显个性随心释放。

为了满足个性化需求，小米手表Color同样支持自定义表盘，可以自由更换超过110款可盐可甜的表盘，其中深度定制了吾皇万睡、罗小黑、阿狸等、Kakao Friends、长草颜团子热门IP专属表盘，根据喜好随心切换。此外，用户还可以在表盘中添加喜欢的元素，自己DIY专属表盘，再困难的选择恐惧症也无妨。

14天超长续航

针对运动手表的使用场景特点，小米手表Color采用大容量电池，并通过精细的智能耗电算法，极大限度地优化了电量使用情况。同时，小米手表Color使用了蓝牙5.0 BLE连接，增强蓝牙连接稳定性的同时，以低功耗的特征提升手表的续航能力。

在典型使用模式下，典型续航模式下可使用14天。在长续航模式下，小米手表Color能够轻松使用22天，使得用户在使用过程中不必频繁拿下来充电，陪伴用户一起坚持生活中的好习惯。只需一次充电，小米手表Color能够长久陪伴。

全方位运动与健康监测

小米手表Color配备6个高精度传感器，能够提供丰富的交互方式以及个性化的产品体验。比如更精准地识别复杂的运动姿势、人体的心率变化，以及锁定用户的运动轨迹，支持户外跑步、户外骑行、越野、登山、室内跑步、室内单车、健走、自由训练、泳池游泳、开放水域游泳十大主流运动模式。

小米手表Color与知名运动算法机构FirstBeat合作，采用欧洲赛级运动算法技术，能够根据用户的个性化身体生理信息，以及运动过程中的个性化数据。通过专业算法深度分析运动中、运动后的30余项运动数据，让你时刻了解运动表现，科学提升训练结果。

不仅如此，小米手表Color还能够进行身体能量监测，综合监测分析一天当中身体的各项数据，实时计算身体能量值，并且支持24小时心率检测，睡眠检测、压力检测以及训练呼吸，深入了解自己的身体状况，是你腕上的健康管理专家。

支持小爱语音联动和NFC

小米手表Color内置多功能NFC，支持全国超过200个城市的公交。用户上下公交或进出地铁站，无需翻找卡片，使用小米手表Color一刷即用。同时，小米手表Color可以支持模拟门禁，哪怕忘带钥匙也不用害怕。另外，小米手表Color还可以绑定支付宝，通过扫描手表上的二维码或条形码，完成支付，甚至不用联网，离线也可以完成支付。

此外，小米手表Color还全面接入小米AIoT智能生态，能操控千余款智能家居。通过呼唤小爱同学，无论是查询股票信息，还是远程遥控智能家居，一句话的事，成为你腕上得心应手的智能助理。

据了解，小米手表Color将于2020年1月2日在小米全渠道正式开售，首发零售价799元，堪称千元内长续航手表性价比首选，感兴趣的小伙伴们不妨考虑。