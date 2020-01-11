支持手写！LG gram 2in1 新品笔记本亮相CES 2020

作者：冰凇x

作为全球最大的国际消费电子展，CES 2020目前正在美国拉斯维加斯火热举行。凭借超高的人气以及最具前沿的科技，LG也如期参展了今年的CES展会，并且一举推出了旗下多款LG gram系列新品笔记本产品，具体包括LG gram14，LG gram 15，LG gram 17以及一款可翻转的二合一新品笔记本LG gram 2in，非常抢眼。

LG gram 14

首先，我们先来看这款14英寸的LG gram系列笔记本产品14Z90N，该产品最为显著的一点就是非常的轻，重量仅仅为999g，携带非常方便。材质方面，该机采用纳米碳镁技术包裹机身，整体来看，密度高，且非常轻盈。在我们关心的续航问题上，这款14英寸的新款笔记本拥有长达18.5小时的超长续航，能够提供充足的续航能力，即使是外出，不带充电器，也依然能够保证正常的电脑办公，相当难得。

LG gram 15

其次，我们再来了解这款15英寸的LG gram系列笔记本产品15Z90N，该笔记本配备了英特尔第十代酷睿处理器，拥有超强的处理能力，同时LG还为该笔记本配备了IPS屏幕，能够为专业处理图像质量以及对屏幕需要高要求的专业人士提供了极大的便利;重量上，该笔记本也才只有1120g，可以说是对于商用人士来讲，非常友好;续航上，该产品也没含糊，升级了80Wh大容量电池，同样能够带来18.5小时的超长续航，担心续航的朋友，大可以放心使用。

LG gram 17

再次，是这款拥有17英寸2560×1600分辨率IPS超大显示屏的LG gram系列笔记本产品17Z90N，该笔记本除了拥有17英寸大尺寸屏幕以外，也配置了第十代英特尔酷睿处理器，并且这款笔记本还支持最高16GB的DDR4双通道内存以及1TB的固态硬盘扩展(双硬盘可选)，同时配备80Wh大容量电池，轻松满足日常续航需求。另外，区别与其他款，这款笔记本还升级了转轴处一体式设计，使得这款笔记本更具看点，同时，在键盘部位，这款笔记本也作了稍微改动，最初为三列数字的键盘现已升级为四列数字键盘，增强了笔记本整体设计感同时还给用户带来了全新的操作体验。

LG gram 2in1

最后是这款能够翻转的二合一笔记本，14英寸的屏幕配备 1920×1080分辨率的IPS屏，依旧配备了第十代英特尔酷睿处理器，并且也支持最高16GB DDR4双通道内存设计以及1TB固态硬盘可选的配置。同时，需要注意的是，该二合一翻转笔记本配备的是72Wh容量的电池，结合产品整体设计以及配置来看，该产品还支持手写笔操作，表现依旧亮眼。

写在最后：