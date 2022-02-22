有必要去买冲牙器吗？它到底适合什么人群去使用

作者：yu

【天极网家电频道】相信有去过口腔医院看牙的小伙伴们都知道，日常牙齿清洁的重要性。

首先在这里先跟大家科普一下，牙齿清洁不到位可能就会导致口臭、牙龈出血、龋齿、牙周炎、牙龈炎等口腔疾病的发生。去口腔医院去补牙拔牙的经历，也让本人深深的认识到平时口腔清洁是多么的重要。

除了早晚使用电动牙刷来刷牙、饭后使用漱口水清洁，笔者还注意到了目前市面比较受欢迎的一种口腔清洁产品―电动冲牙器，那这种冲牙器究竟好不好用，有必要去用电动冲牙器吗？

电动冲牙器是一种口腔清洁的辅助工具，它主要是利用高压脉冲技术，使水流以适当的脉冲形式进行喷射，以此来实现来口腔牙齿、牙缝等区域的清洁，其原理效果与高压水枪能够将汽车清洗干净是一样的。

塞在牙龈缝里面的食物残渣是很难清洁干净的，并且我们日常也很容易忽视。如果食物残渣不及时清除，就会大量的积聚在牙根部位，这些没有清除干净的残渣时间长了就会成为口腔疾病的导火索，非常容易引起口腔疾病。而电动冲牙器具备的压力水柱，则可以有效的进入口腔深处，对牙缝和牙龈沟进行有效清洁。

区别于电动牙刷能够干净的清洁牙齿表面的污渍，电动冲牙器主要是用来清洁牙缝以及牙龈沟等口腔深处部位。同时，相比较牙签、牙线等传统工具，电动冲牙器具有更好的清洁效果，不同清洁模式力度可以适应不同群体需求。

总而言之，作为一种口腔清洁的辅助性工具，电动冲牙器可以考虑去购买。一般来说，对于想要更好的清洁口腔，减少口臭的用户是可以再辅助上电动冲牙器来深层清洁，对于带牙套、或是牙缝大的人群来说，电动冲牙器是一个不错的清洁工具。另外，值得提醒大家的是，对于牙龈敏感或是近期做过拔牙等牙龈手术的患者来说，是不建议去使用电动冲牙器的哦。