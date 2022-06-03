携手肖战传达“加倍”轻松健康理念 倍轻松品牌副总Morgan访谈

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】生活节奏的加快，人们放松和休息的时间呈现出碎片化的趋势，为达到工作与休憩之间的平衡，即时调整生活状态，人们开始寻找休息放松的新方式，而一些便携按摩器就凭借智能、便携和时尚的特性受到了人们的追捧。5月30日，智能便携按摩器领导品牌breo倍轻松举办了一场“轻松之境”新品媒体品鉴会。在此次品鉴会上，倍轻松带来了“姜小竹”A2全自动明火艾灸盒、“7号经络枪”、Neck 5颈部按摩器、“人鱼泪”润眼仪Breo See 5R、“龙抓手”Scalp Mini 2头皮按摩器、“小红帽”Travel K1体感美眼眼罩、“颈小宝”Neck C2 Pro颈部按摩器等7款“黑科技”产品，用全新智能科技按摩产品，满足人们在工作、生活的碎片化场景中存在的健康需求。

为了进一步了解倍轻松智能便捷按摩产品的功能特性，领悟“停下来，再出发”的品牌主张和生活哲学，天极网参加了本次倍轻松新品品鉴会的访谈环节，对倍轻松品牌副总Morgan进行了采访，更深入的了解倍轻松的品牌与产品理念。

洞察用户需求 用心打磨产品

与其他家电产品不同的是，按摩小家电的使用完全依赖个人体验，用户对按摩小家电是否“好用”的判断带有较强的主观能动性，能够及时汲取用户反馈，这对于按摩小家电后续的产品改良与研发就显得尤为重要。

Morgan特地谈到了姜小竹A2智能明火艾灸盒的改良过程，突出了用户反馈的重要性。Morgan表示，这次姜小竹A2在炙筒的设计上采用了方形的炙头，炙的面积比上一代采用传统圆柱体炙筒的姜小竹A1增加了15%左右，解决了用户反馈的炙感不足问题。

除了接收用户反馈，倍轻松还“主动出击”，深度洞察不同用户群体的使用痛点，优化用户的使用体验。针对身边可能不常备点火工具的女性用户群体，姜小竹A2拥有行业领先的全自动点火功能，通过内置的高压电弧进行打火，可一键实现自动点火，非常方便。此外自动点火功能还解决了手动点火需开仓影响滤烟效果、产生安全隐患和艾灸条因受热不均致使艾柱熄灭等痛点，进一步提高了使用的便利性及安全性，不断以产品迭代升级优化用户体验。

在按摩小家电这个相对“年轻化”的领域，倍轻松却有着不同的“成熟”与“稳重”。Morgan对我们说，倍轻松迄今为止已经成立22年了，用户需求始终是倍轻松研发的核心，用心做产品也是我们一贯的追求，我相信只要用心，用户是肯定能看得到的。

古法中医联合现代科技 不一样的健康疗愈方案

据了解，多年来倍轻松专注创新研发，将驱动技术、“真揉捏”技术、信息技术等领域前沿科技成果以及“针砭灸药按跷导引”的传统中医理论融合，开创头部、眼部、颈部、头皮、艾灸等多系列产品，用智能科技满足大众在工作、生活的碎片化场景中存在的健康需求。

“我们认为中国古法中医最有价值的一个点在这个经络跟穴位这个部分，所以我们将产品的灸头的部分做了一个打磨。”针对古法中医与现代科技结合使用，Morgan就倍轻松“7号经络枪”的灸头设计向我们做出解释。

与市面上的同类产品不同的是，倍轻松“7号经络枪”定制款的黑磁锥头可以通过磁石击打穴位，能够激发经气、疏通经脉、促进气血运行。此外倍轻松“7号经络枪”另还配有两款硅胶按摩头，通过对经络的揉、按、拍、打等按摩手法，能够产生高频的震动作用到肌肉深层，达到减少局部组织张力、缓解疼痛、促进血液循环等作用。

值得一提的是，倍轻松“7号经络枪”还拥有热震技术，当使用药油药膏时能够辅助提升吸收效率达到增强放松效果。它所采用指数曲线快速升温，配合恒温制热系统，能够使热敷头在5秒内快速升温，直至45℃，在内置NTC监控探头精准控温的作用下，真正实现通过热能疏通经络。倍轻松“7号经络枪”还能化身一台多功能美容仪，其加热功能还可辅助热推身体多处淋巴、面部穴位，助力排毒养颜。

搭建用户桥梁 唤醒健康理念

据《2021年中国家电市场报告》显示，在我国家电市场消费侧，80后、90后以及更年轻的00后占市场全部家电消费量的60%以上，年轻人正逐渐成长并成为家电市场上一支不可忽视的强大力量。拥抱年轻消费群体，是当下家电品牌发展的重要路径。产品带有健康养生属性的倍轻松，在这方面是怎么做的呢？

首先是与Web 3.0顶级IP无聊猿进行跨界合作。五一假期首日，倍轻松正式宣布购入无聊猿BAYC#1365，并推出“无聊猿健康俱乐部”，希望借助数字化NFT与中医文化融合，鼓励更多人关注身体健康。据倍轻松官方介绍，编号1365对于倍轻松有着特殊的意义，“1365”期待大家1年365天都能天天早睡，唤醒年轻人群体对健康的重视。

Morgan表示，健康理念的诉求很多，每个人的健康理念也不一样，我们要做的是要唤醒每个人心目中对于健康理念的重视，去引导人们去过健康生活。包括在线下门店我也是这样对店员说，对待每一位客户，我们其实不需要主动对他们推销产品，我们只需要向他们科普健康知识，帮助他们解读他们的亚健康问题，用户的健康理念被唤醒了，自然而然会选择我们倍轻松的产品。

携手优质代言人肖战 传递健康品牌理念

在媒介多样化、信息接受碎片化的互联网时代，话题或舆论随时可能成为网络热点，引发全网关注。而明星常常作为话题和舆论的“制造者”，从某种程度上说就是流量和影响力的代名词。品牌能够在明星代言的过程中实现有效的知名度上升和品牌曝光，带来自身影响力的“跨界”传播。

在代言人的选择上，倍轻松选择与肖战“再续前缘”。5月31日上午，倍轻松正式官宣肖战将继续担任其品牌全球代言人。倍轻松牵手肖战，看中的是其品牌理念与肖战个人成长经历的契合，希望携手肖战引领更多年轻人及时调整健康观念、重塑健康生活方式。

谈及代言人肖战，Morgan认为肖战确实是一位非常优秀的艺人，通过与肖战的接触中，他了解到肖战不管是对自己的生活还是对他的粉丝朋友都有在传达一个注重健康的观念，戒骄戒躁戒熬夜，这也是与倍轻松所要传达的品牌理念是相一致的。我们也希望通过肖战的影响力，去影响更多的年轻人，不要去透支自己的身体，“118早早睡”轻松过好每一天，养成健康规律的生活习惯!这也是我们的一个深刻意图。

小结：

从对倍轻松新品的体验以及与Morgan的沟通中，我们能够领悟到“停下来，再出发”的品牌主张，关注健康的理念始终贯穿其中。此外，“中医X科技”的融合也刷新了我们对按摩小家电的产品认知，使工作、生活的碎片化场景中存在的健康需求进一步实现，倍轻松用心为中国人打造高品质健康产品以及传达的健康生活方式将被更多的中国用户喜欢。