产业链消息：京东方将为iPhone 14提供6.1英寸OLED屏

作者：饶玉

【天极网家电频道】近日，据产业链消息人士透露，京东方今年将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏，数量为5000万块，约占总量的20%-25%。此前京东方都是供应上一代再售卖款或维修用面板，此次也是京东方首次为现售款iPhone供应面板。

据悉，此前iPhone面板供应商主要为三星和LG。市场预期iPhone 14 Pro Max和iPhone 14 Max由三星、LG共同供应，入门款iPhone 14则采用京东方面板，或三间共同供应。

2021年京东方柔性OLED智能手机面板全年出货量约6000万片，同比增长近60%，柔性显示屏出货量位居国内第一、全球第二。随着OLED生产成本下降及面板供应能力的提升，中国大陆面板厂商已获得包括苹果和三星等头部品牌的更多认可。

相关数据显示，2021年上半年京东方为iPhone12供应了约600万块OLED面板;在iPhone13方面，京东方也供应了少量OLED面板。此前，据TheElec报道，京东方正准备为苹果公司未来的iPad和MacBook机型供应OLED显示屏。

据报道，京东方为满足苹果的供应需求将在其四川B16工厂建设一条8.6代OLED显示面板生产线。而新的生产线将于2024年底投入使用。该公司计划为苹果公司未来的iPad和MacBook机型提供OLED面板，与韩国的三星显示和LGDisplay竞争。

与此同时，京东方计划在2022年内实现双层串联结构OLED显示屏的量产，预计将于下半年开始批量化生产。这种OLED显示屏幕用于手机上，可以有效降低手机的耗电量，从而使机身厚度变得更薄。苹果公司计划将在未来iPad机型上采用双层串联结构的OLED面板。