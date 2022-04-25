120英寸电视到底有多大？也就65张A4纸连起来……

作者：小戈

【天极网家电频道】4月25日，海信电视120英寸激光电视新品登场。妥妥的是铺满眼帘的“私人巨幕”了，120英寸能带来的震撼体验着实令人兴奋不已。

120英寸意味着什么？

近年来65英寸屏幕火速崛起，正逐渐超越55英寸屏幕成为大屏电视的“入门门槛”，其尺寸约为1440*810mm，旗舰高端产品中100英寸比较具有代表性，其尺寸约为2234*1265mm，而此次海信120英寸电视直接将尺寸提升至2679.7*1516.7mm，即使相比100英寸电视显示面积也增加了44%，带给大家的自然是成倍增长的沉浸感了。

如果拿210*297mm尺寸的A4纸来比较的话，65英寸、100英寸、120英寸分别相当于18.7张、45.3张、65.2张A4纸的面积。

或许这样比较抽象，借助“整块”物品当作参照物，某品牌三厢车(特斯拉Model 3)正面尺寸为1850*1443mm，拥有与100英寸屏幕类似的视觉观感;标准乒乓台台面尺寸为2740×1525mm，这与120英寸屏幕面积相当，画面感的提升时显而易见的。

得益于此，消费者无论是观看电影大片还是进行主机游戏，无论是爆裂的战斗场景还是迷人的自然景色，都能获得身临其境的震撼效果，所有的影片剧情和打斗效果都仿佛在身边发生般真实自然，相信大家都会想要拥有。这样一块超大屏幕放在客厅里既能在看电影看球赛玩游戏时大饱眼福，当有客人到来时也能让人眼前一亮，成为关注的焦点。

关于这款“往大了想”的海信新品电视，上市价格119999元，正打算更换电视的朋友、或者正在新装修屋子的家庭可以考虑进行挑选，相信可以带来影院般优秀更舒适的使用体验。