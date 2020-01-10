CES 2020最具生活气息的产品 室内园艺机展示更美的活法

作者：张伟

【天极网家电频道】在CES 2020这场科技盛宴中，琳琅满目的黑科技总是令人应接不暇，但在其中也不乏有一些叫好不叫座的产品。虽然现今科技力量正不断提升着人们生活的幸福感，但生活是多维的，科技只是其中之一而已。

在CES 2020现场，一个极具生活气息的产品，让人们短暂的从科技视野里跳出，其便是LG与三星带来的自家室内园艺种植机。顾名思义，就是一款让你能够在家中培养蔬菜的机器。

其实目前市面上有很多植物种子在售，人们也喜欢购买这类产品尝试培育。但鲜为人知的是，植物种子的发芽、生长、开花都有不同的温度需求，当超出最高温度与最低温度界限时，植物生长便会停止亦或是死亡。因此受到物理条件的影响，以及不同植物成长的差异，致使很多人无法顺利培育出完整的果实。而室内园艺种植机，则试图改变这一现状。

完美复制小气候的LG室内园艺种植机

先来看一下LG的这套设备，在外形方面，园艺种植机酷似一台冰箱，设备中拥有非循环供水、温控、空气交换、照明等诸多系统。值得一提的便是这个非循环供水系统，该系统的加持不仅可均匀分配植物所需的确切水量，更能防止藻类滋生带来的难闻气味，保障生长环境能够始终处于干净、卫生的状态。

如果用一句话来形容，那便是将植物生长气候进行完美复制在园艺种植机里。以适应的温度和条件，来帮助使用者科学种植绿色植物，从而培育出真正可放心食用的绿色产品，无需为农药问题而感到担忧。

当然，这台设备也具备了智能功能，通过手机App，用户可实时监测园艺种植机内的植物生长状况，并提供更科学的种植方法。据LG对外宣称，一台室内园艺种植机能够满足一个四口之家对蔬菜的诉求。

此外，这台设备还附赠了一个种植多合一种子包，内含24种蔬菜和草本植物的种子(如生菜、香菜、菊苣等)与肥料，省去了采购时的一大烦恼，用户仅需按步骤完成种植即可。

三星室内园艺设备Indoor Gardening Appliance

与LG的设备一样，三星这款设备同样采用了“冰箱”外形与有色玻璃柜门，虽然这是一个“园艺工厂”，但却能够与当代主流设计风格进行完美融合。

设备内部，每个容器中可种植6种相对较小的植物(视各层高度而定，可允许用户重新进行空间分配)，并通过有色玻璃来观察每个植物的生长状况。

其实，早在2018年时，三星就曾推出过Horticulture LED系列照明解决方案。不过这套先进的照明解决方案并非家用产品，而是提供给农场主进行使用。Horticulture LED与当时人工照明系统相比，能够提供更高效、使用寿命更长的解决方案。

众所周知，植物生长依赖于光线，不同波长的光对植物的影响也各有差异。如450纳米的可促进发芽、660纳米的波长刺激生长、而730纳米以上的波长则更利于植物结果。这也是为何，大多农场会选择红光与蓝光进行搭配的原因。(注：红为640―780nm、橙610―640、黄530―630、绿505―525、蓝407―505、紫色最短380―470)

而三星的LED组件，却提供了更广泛的光谱范围(包括促进生长的蓝色与红色波长)，与蓝色、紫色这类窄光谱灯相比，明亮的白光还可营造一个极为舒适的工作环境，为监测提供更清晰的视野范围。

即使是在使用化学肥料的条件下，三星的白光LED组件也有着很高的可靠性。因此这项研究，不仅有助于降低在室内农场建立照明系统的成本(比红色LED产品更具性价比)，更为这一次室内园艺机的衍生奠定了基础。

而在此前KBIS 2019美国厨卫展上，三星也能展示过一款与之类似的产品Chef Garden，该设备可将水和养分直接输送至植物，从而使它们无需农药即可生长，并将水位持续保持在所需的最佳水平，以保障内部整洁。其次，Chef Garden还能与三星家庭控制中心Family Hub进行深度整合，在植物成熟时将对应的菜谱推荐至用户手机之上。

室内园艺种植机出现的缘由

此次，LG与三星不约而同的展示了自家园艺机，原因不单是希望为用户提供更健康更美好的居家环境，其背后也有着更多产业上的考量。

不久前，DLC提出了首个园艺QPL要求的最终版，以及各企业可以在合格产品清单上使用的新DLC园艺标识。其中农业照明作为增速最快的一部分，新标准将加快新技术的采用，并在满足行业需求的同时，有靶向的针对消费电子产品实现能源节约计划。

另一方面，与能源并肩的，便是粮食产能这个全球性话题。当然，这个话题又包含了淡水资源短缺、世界耕地需求的转变、矿产资源现状等多种维度。

2018年时候，联合国粮农组织(FAO)和联合国粮食计划署曾发布过一份《全球粮食危机报告》。报告显示，过去3年时间里，全球面临粮食危机的人数仍超过1亿人，受影响的国家数量也在增加，42个国家的1.43亿人距离陷入重度饥饿仅一步之遥。

而室内园艺机的出现，虽然不能从根本上解决上述问题，但这么一款能源与产能兼并产品，或许能让每个用户从个人做起，在一定程度上缓解全球压力。