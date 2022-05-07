家电周看点：京东方柔性AMOLED出货目标超1亿片/三翼鸟全屋智慧全场景发布会将至

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

京东方A披露的投资者关系活动记录显示，2022年公司柔性AMOLED出货量目标为超出1亿片;全屋智能黑科技，2022三翼鸟全屋智慧全场景发布会即将到来;数据显示，五一期间，露营小家电、冰柜洗地机销量上涨;消息称LG显示将对液晶电视面板产量减少至少10%，并停止对此类生产的新投资。

京东方2022年柔性AMOLED出货量目标为超1亿片

新鲜事：根据京东方A披露的投资者关系活动记录显示，2022年公司柔性AMOLED出货量目标为超出1亿片，随着出货量的持续提升，柔性AMOLED业务经营情况将持续改善。

点评：京东方在公告中指出，2021年，公司柔性AMOLED出货量近6000万片，根据咨询机构数据，全球市占率约17%，排名国内第一、全球第二，过去三年公司柔性AMOLED产品出货量均保持大幅增长，根据咨询机构数据，2022年一季度，公司柔性AMOLED产品出货量同比增长近50%。公司称，随着公司各产线新技术的增加、新产品研发的投入以及产品结构的调整，会导致产线投片量的变化，但不一定意味着稼动率的降低;目前公司的产线稼动率保持在合理的水平。

五一期间露营小家电、冰柜洗地机销量上涨

新鲜事：4月30日-5月4日，露营用的小电器烧烤炉、多功能料理锅分别同比上涨131.06%和670.7%;帐篷、天幕、吊床、野餐垫等小单品销量同比上涨284.3%;休闲食品环比增长54%，方便速食环比增长31%。“露营经济”对周边单品销售刺激明显。

点评：在消费政策、电商直播的多触点发力之下，在刚刚结束不久的五一期间，家电市场出现了小规模的增长态势。大家电市场方面，囤货刺激之下增添冷柜、更换更大冰箱存储食物成为刚需。同时，苏宁消费大数据显示，五一期间洗地机、果蔬清洗机、洗碗机、空气炸锅产品销量出现上涨，2022五一家电市场表现出巨大差异，疫情风控区域家电市场下滑严重，疫情管控相对得力地区市场恢复较好，出现一些集中购买的小高潮。

2022三翼鸟全屋智慧全场景发布会将至

新鲜事：近日，海尔官微表示，将于5月10日19:00举办2022三翼鸟全屋智慧全场景发布会，超超超硬核的全屋智能黑科技来袭，和你一起重塑对智慧家的想象。

点评：作为全球首个场景品牌，三翼鸟为用户提供涵盖阳台、厨房、客厅、浴室、卧室等智慧家庭全场景定制化解决方案。在消费需求不断升级的当下，消费者对于现代家庭的打造并不仅仅局限在一件件的家电单品，全流程家装解决方案逐渐成为市场发展的主流趋势，海尔三翼鸟以智慧场景解放双手的同时，不断创造智慧家美景，赋予生活更多美好解读，对于即将到来的三翼鸟全屋智慧全场景发布会，我们拭目以待。

LG显示将对液晶电视面板产量减少至少10%

新鲜事：据《韩国经济日报》报道，LG显示已决定从2022年下半年开始，将液晶电视面板产量减少至少10%，并停止对此类生产的新投资。

点评：Omdia数据显示，2022年2月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格分别环比下降0.0%、1.4%、2.3%、2.7%、2.7%至38、68、85、109、179美元/片，其中32英寸面板的价格相比去年一月份，跌幅达到了64%。据了解，2022年5月初，LGD开始减少其在中国南部和韩国工厂的液晶面板电视产量，液晶面板价格持续下降是LGD减少这种电视面板产量的主要原因。LGD2022年第一季度的综合收入和营业利润分别同比下降5.98%和92.67%。与此同时，报道称，LGD面临来自中国制造商的价格竞争，面对面板价格波动所带来的风险，不仅是LG显示，韩国面板生产商三星也决心退出液晶面板市场。