家居装修也有“供应商评测” 德意智家为全国房地产工程市场提供优质方案

作者：Lord_ViTa

随着消费的不断升级，住房越来越关注设计的合理性与人居的舒适性，在“精装修”的基础上，成套系的家电与智能家居产品正在成为消费者追求的“即住即用”重要组成部分，任何一件电器，甚至是一盏小小的灯具，其功能性可靠性都是消费者体验的一个环节，在消费者心目中都能反映出房地产开发的质量水平。因此，房地产开发商企业更需要在配套供应商与服务商中择优选择，通过高效、协同的上下游产业链为产品带来更强的竞争力。

而在房地产领域的内部就存在着这样一份“房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商测评报告”，它由由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院共同主办并开展测评工作，已经连续进行了14年，力求以科学、公正、客观的评价指标体系和评价方法，测评出具有较强竞争力的房地产配套供应商及服务商品牌，相关测评成果已成为行业评判的重要标准。

作为国内最早为房地产企业配套厨房电器和定制家居的企业之一，德意智家一直在全国厨电市场和定制家居市场占据头部地位，拥有强大的实力、知名度与影响力，尤其在房地产工程市场中深受各大房地产开发商的青睐与信赖。

近日，2022房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商测评报告正式发布，德意智家旗下的德意电器和丽博家居双双入选“2022房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商”。其中德意电器以12%的品牌首选率位居厨电类榜单第三，丽博家居则分别在“橱柜类”和“定制家居类”榜单上位列第五和第六，充分体现了房地产业界对双品牌产品与服务的高度认可。

在目前疫情反复、房企暴雷、原材料市场波动等复杂的行业形势之下，房地产企业与配套供应链都面临着举步维艰的发展环境，而优质可信赖的供应链品牌能够帮助中国房地产企业坚定信心、负重前行，继续为市场推出高质量产品，促进可持续的发展。而德意智家也将继续通过旗下双品牌的产品创新与渠道创新，进一步发挥供应链价值，助推房地产企业高质量发展，拖动供应链构建良好生态，从供应商的角度持续赋能中国房地产行业。