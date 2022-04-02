2022开年集成灶市场保持快速增长

作者：August

【天极网家电频道】在传统抽油烟机无法满足烹饪排烟需求的情况之下，集成灶应运而生。运用微空气动力学原理，打破传统通过采用深井下排或侧吸下排的排烟方式，实现厨房烹饪油烟的高效吸净。并且，集成灶集成多种烹饪器具于一体的设计，提高使用效率的同时节省厨房空间。凭借着抽油烟效果好、节省空间、节能环保等优势，集成灶受到了广大消费者的青睐，市场份额一路走高。

近几年厨房电器消费重心逐渐转移到集成灶上，在集成式厨房概念逐渐成为主流趋势的市场背景之下，集成灶行业进入快速发展阶段，成为来厨电行业增速较快的品类之一。

据奥维云网(AVC)推总数据显示，2022年1-2月集成灶线上市场规模5.9万台、4.5亿元，零售量同比增长4.7%、零售额同比增长39.6%，线下市场规模16.1万台、15.6亿元，零售量同比增长11.9%、零售额同比增长22.5%，全渠道零售合计22.0万台、20.1亿元，零售量同比增长9.9%、零售额同比增长25.9%。

同时，奥维云网(AVC)监测数据显示，2022年2月线上均价8097元，同比增长2439元，线下均价10231元，同比增长1188元;2022年2月线上蒸烤一体款、蒸烤独立款零售额占比63%，同期2月为34%;2022年2月线下蒸烤一体款、蒸烤独立款零售额占比43%，同期2月为28%。集成灶均价大幅提升，产品由消毒柜款、蒸箱款向蒸烤一体款、蒸烤独立款持续转移，内部结构优化明显。

当下，集成灶行业仍然保持着快速增长态势，紧跟多元化消费需求，成灶产品在性能、功能、用户体验上均逐渐高端化，在物联网快速发展之下，搭载智能化功能的集成灶也是发展趋势。同时，在快速发展的进程之中存在着产品质量良莠不齐、售后服务不完善等问题行业也丞待解决。