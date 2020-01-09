CES最大的“骗子”！三星这款冰箱没谁了… …

作者：冰凇x

作为全球最大的国际消费电子展，CES 2020日前正如火如荼在美国拉斯维加斯进行。但是，你可能猜不到，向来都是以“科技理工男”标榜的三星却在今年CES展会上，出其不意的欺骗了在座的任何人。

你能想象这是一款冰箱吗？

如果不是确定已经被证实，笔者很难想象这样一款酷似家居“衣柜”的产品居然真的就是三星在本次CES展会上推出的新款BESPOKE系列冰箱。

在本次CES展会上，三星以未来科技风作为风向标，注重技术以生活服务为本，推出了多款拥有创新生活方式的家电产品，具体包括及BESPOKE冰箱系列、CubeRefrigerator冰箱系列、PortableSlim Double Induction灶台以及ShoeCare System鞋具护理系统等几个部分，其中BESPOKE冰箱系列为本次三星CES展会最具创新生活理念的家电产品。

三星新款BESPOKE系列冰箱

这里给大家简单介绍一下三星的BESPOKE系列冰箱。其实从字面意思来看，我们也能略知一二，BESPOKE，英文直译过来有订制的意思。作为三星本次CES展会上非常有看点的BESPOKE系列冰箱，定位高端，说白了就是为订制而生。消费者能够自主的根据自己的喜好风格以及家具环境因地制宜的选择需要订购的三星BESPOKE系列冰箱的材质，型号，以及颜色等，自主选择的空间非常大。

另外，根据了解，三星这款BESPOKE系列冰箱是多场景设计，即这款产品能够很好的与我们日常的家具产品融为一体，时尚简洁的同时还保留了嵌入式的外观，极实用与颜值于一身，能够更大程度的满足消费者对未来家具美学的要求。