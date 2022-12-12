康佳玩转露营+足球狂欢新“社交”，科技赋能多彩生活

【天极网家电频道】全球的足球狂欢正如火如荼地进行中，与以往组织球迷在室内集中观赛不同的是，康佳把本届足球狂欢派对放在了户外露营地，“我的视界足够精彩”的系列主题活动吸引了数百名足球爱好者和康佳的忠实用户到场。

TOMORROW CAMP明日营地的康佳足球狂欢派对现场

构筑体育赛事与露营之间的“社交联系”，让产品更贴近生活

近期，康佳选择把宽敞通透的露营地打造成自己的主场，在深圳潮流户外露营休闲场所TOMORROW CAMP明日营地举办了主题为“我的视界 足够精彩”的康佳足球狂欢派对活动。活动不仅安排了乐队表演、花式足球表演、新品讲解等精彩互动，到场的球迷和粉丝更可以通过现场的康佳高清大屏电视享受热血沸腾的赛事直播。据了解，活动现场的丰富场景功能由康佳智慧场景屏R6电视和巨幕影院98C2电视营造，一台电视既能带来极佳临场感的观赛体验，还能带来超多的游戏狂欢，想必没有人会拒绝。现场以电视为中心的娱乐互动，如：足球体感游戏、AI健身、电视K歌等等，满足了当下丰富多彩的社交活动升级需求。

活动现场乐队驻唱

活动现场有用户表示：“活动的组织和体验非常好，和有同样爱好的一群人狂欢很开心。”后疫情时代的社交，人们对于健康、活力、轻松的需求更甚，此次康佳“露营+足球狂欢”的活动方式，无疑是给热衷于体育赛事与露营这一新生户外生活方式的人们都提供了相聚的机会。自然而然地，每一位活动的参与者，在参与体验过活动之后，都能成为此次活动的有力传播者。

以用户需求为中心，打造场景化产品

2022年以来，康佳已连续发布多款旗舰级智慧大屏电视，其联手Smartisan OS团队打造首个跨生态大屏操作系统――ME柚OS，拥有海量应用随心下载、自由拼屏任意切换等全新黑科技功能，同时遥控器内置高精陀螺仪，轻晃一下顷刻能够通过“空中飞鼠”实现对电视的操控，一改用户对电视“只能用来看”的固有印象，在家庭客厅内也能解锁游戏、健身众多娱乐场景。

康佳ME柚OS

康佳已然完成了从硬件思维到以消费者为中心的场景体验思维的过渡，让电视的功能拥有了更多样化的拓展以及更多的场景化体验。始终保持“以用户为中心”，也是康佳一直保持品牌和产品的竞争力的关键所在。

球迷的现场互动

家电市场消费主力军日趋年轻化，意味着家电品牌需要在年轻市场中获得认可，要铆足劲去升级年轻化、多元化和智慧化，而不是单纯的赚足流量就好。今年以来，康佳集团采取了一系列的年轻化营销举措，从与央视的五度携手，到牵手国际体坛顶级赛事方WTT世界乒联，再到签约金晨为品牌代言人，不仅实现了多角度、全方位地触达Z世代，还通过输出追求卓越，不断突破的品牌理念以及健康生活的品牌主张，进一步深化了康佳集团“精致产品 美妙生活”的品牌内涵。总的来说，家电品牌“年轻化”的步伐需要适时而变，也需要做出品牌自己的特色。既要以用户需求作为出发点，解决用户想被解决的痛点问题，也要提升品牌形象，借助各种营销行动最大化提升品牌价值。未来，康佳集团还会用哪些创新形式与粉丝形成直观、有效的沟通，非常值得我们期待。