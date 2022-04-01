一周家电看点：海尔智家发布2021年报/中国首个激光电视行业标准4月1日起实施

作者：August

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

中国首个激光电视行业标准4月1日起实施，将进一步推动激光电视行业健康有序发展;海尔智家发布2021年报，营收、利润再创新高!老板电器举行2022中国新厨房科技新品发布会，带来全新一代高性能集成灶、超薄油烟机、创造者套系冰箱等多款新品;争议中保持增长，2022年1-2月累计空气炸锅全渠道零售额达12.0亿元。

海尔智家发布2021年报

新鲜事： 3月30日晚间，海尔智家发布2021年报。年报显示，海尔智家2021年实现营收2275.56亿元，还原卡奥斯业务出表影响，同比增长15.8%，持续2位数高增，内生业务增长良好;实现归母净利润130.67亿元，同比增长47.1%，利润增幅超营收增幅，盈利能力持续提升;经营活动现金流量净额231.30亿元，同比增长31.4%，净利润现金含量为1.75。其中，海外、高端业绩抢眼，海外经营利润增长48.1%，经营利润增幅远大于收入增幅;卡萨帝收入达129亿，同比增长超过40%，连续5年两位数高增长。

点评：在原材料价格上涨、疫情反复、海运费上涨等诸多因素影响下，海尔智家通过前瞻性的战略布局实现了有效应对，持续降本提效，营收、利润双高增。超预期的业绩，展现了海尔智家人单合一转型成果再提速。海尔智家全面落地智慧家庭，实现收入、经营利润再创历史新高，在物联网快速发展的时代之下，海尔智家也将持续落地智能家庭战略，满足用户对于美好生活的追求。对于海尔智家未来的发展及成绩我们拭目以待!

中国首个激光电视行业标准4月1日起实施

新事件：4月1日，由国家工信部发布的中国首个激光电视行业标准将正式实施。该标准由中国电子技术标准化研究院、海信、光峰、长虹、TCL等25家单位共同起草。

点评：近几年来，伴随着大尺寸消费的崛起，专注于大屏市场的激光电视逐渐显露出优势并受到广大消费者的关注，投影品牌、互联网品牌以及彩电品牌争相涌入该赛道，行业发展势头十分迅猛，与此同时，行业标准也呼之欲出。针对目前市场上激光电视鱼龙混杂的情况，该标准将进行有效规范，对行业的健康发展意义重大，更对指导行业发展、消费者购买和处理消费纠纷等提供了标准支持。伴随着标准的实施，也将进一步推动激光电视行业健康有序发展。

老板电器举办2022中国新厨房科技新品发布会

新产品：3月30日，老板电器举办2022中国新厨房科技新品发布会，带来了老板电器全新一代高性能集成灶，以及老板超薄油烟机、大容量蒸烤炸一体机、洗消一体机、创造者套系冰箱等多款新品。

点评：以“让科技厨房的起点更高点”为主题，老板电器在本次新品发布会上推出新一代高性能集成灶产品，完善了其在厨房生态领域的全面构建。在近年来集成灶快速成长的背后，行业存在着产品质量参差不齐、缺乏高端品牌引领等问题，老板新一代高性能集成灶开创性推出23°智能斜面中控系统及全新内腔R角设计，实现了集成灶在功能、形态等方面的创新，同时提升行业的制造标准和技术标准，引领行业健康有序发展。会上发布的主打“冷烹饪”创造者套系冰箱，突破了传统冰箱的概念，赋予冰箱烹饪功能，满足多元化使用需求。作为高端厨电企业，老板电器全面洞察消费需求，赋予厨电产品新的价值。

2022年1-2月累计空气炸锅全渠道零售额达12.0亿元

新事件：据奥维云网(AVC)推总数据显示，2021年全渠道市场规模1504万台、零售额43.8亿元，2022年1-2月累计空气炸锅全渠道零售额达12.0亿元，同比2021年同期提升148.7%。

点评：近几年来，在宅经济的带动之下，厨房小家电产品搭上了快速发展的行业列车，在618、双11等电商促销节点之中，经常可以看到空气炸锅、打蛋器、电烤箱等厨房小家电占据热销榜首。主打无油烹饪、方便省事等特性的空气炸锅受到了当代年轻消费群体的青睐，而关于空气炸锅制作的食物口感差、容量小噪音大等劣势也常受到用户=吐槽。在争议中保持增长，作为近几年来成为较为快速的新兴品类，空气炸锅满足了消费者的多元化需求，为日常烹饪带来了更加方便快捷的使用体验。与此同时，产品也存在着不足之处，随着用户需求的不断演进，空气炸锅也将不断优化以满足消费所需。