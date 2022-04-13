现代家庭观影好物，极米Z6X Pro等三款投影你Pick哪一款？

作者：饶玉

【天极网家电频道】伴随着生活品质和消费水平的不断提升，近几年来，我们可以看见投影仪逐渐走进用户的家庭中去，成为现代家庭观影的必备选择。凭借着机身小巧、携带便捷、大屏观影等优势，投影仪更是受到现代年轻消费群体的青睐，日常更是被应用于家庭观影、娱乐休闲、游戏唱K等多个场景。而在日常选购产品之际，用户往往会因为不了解产品而出现一些选购难题，今天，小编就来给大家推荐几款极米的热销投影仪产品，我们一起来看看吧。

极米新一代轻薄投影Z6X Pro

413极米超品全面开抢!极米Z6X Pro新一代轻薄投影产品秒杀价格3699元，对于近期有想要购入智能投影仪的朋友们来说，这款极米Z6X Pro轻薄投影产品或许会是一个不错的选择!

流明亮度的大小直接决定着画面的明暗与否，是消费者在选购投影之类的产品比较关注的一点。相较于上代产品NEW Z6X的800ANSI流明亮度，极米Z6X Pro将画面亮度提升至1000ANSI流明，极米自研光机让这款轻薄投影达到了少见的高亮度，日常观影能够带来不错的显示画面。

DMD芯片尺寸决定亮度上限和画面细节，极米Z6X Pro采用的0.33'' DMD芯片投影为其带来了更好的画质表现，要知道，同价位产品基本上是0.23'' DMD芯片投影。同时，真1080分辨率，Z6X Pro可以满足用户日常观影需求。极米Z6X Pro具备的HDR10+HLG双解码，使画面的明暗对比更加强烈，同时展现更多细节。

为了获得更加优质的观影体验，除了画质，音质所发挥出来的作用也至关重要。所以在音质方面，Z6X Pro采用了国际大牌哈曼卡顿音响，同时在R环专利音响的加持之下，可以输出更高声压及更大响度，日常观影在不外接音箱的情况下，也能够体验到震撼的视听体验。

配置方面，极米Z6X Pro搭载了万元级电视CPU MT9669，运行内存从2G提升为4G，日常操作十分流畅。同时，还支持Wi-Fi6、运动补偿、HDMI低延迟等功能。极米Z6X Pro搭载的是INUI系统，支持爱奇艺、腾讯tv、bilibili等平台，目前市面上热度较高的电影、电视剧节目也都有覆盖，视频资源十分丰富。

同时，Z6X Pro的全自动梯形校正、智能避障、画幕对齐、手机双投屏等功能，可以更好的提升使用体验。投影使用时，无需再手动进行调整，随手一放立即触发校正功能，自动将画面校正为方正矩形，并同时自动对焦，非常方便省事。搭载的MAVII系统升级双目视觉技术，使得极米Z6X Pro在智能避障、画幕对齐、画面自适应场景中对齐都更加精准。低蓝光护眼模式的加持，日常可以放心观看，经过离开投影区域，光线自动变化的实时防护眼保护，更加的贴心。

外观依旧延续了Z系列经典的轻薄设计，极米Z6X Pro整体机身看上去十分纤薄轻巧，根据电商页面显示，Z6X Pro机身重量仅为1.4公斤，而其机身厚度也只有5厘米，随意摆放至家中的任何一角不会占据过多空间。全新的半山黛青配色，十分经典百搭，比较符合现代家居审美。超值购机

极米Play超悦版投影仪

外观方面，极米Play超悦版延续了Play系列的便携基因，14.7cm高的机身，0.9kg的净重，让极米Play超悦版投影仪外出携带更加方便，不会增加过多负担。机身看起来娇小精致，单手也可以握持，还是比较符合当代用户主流审美的。

作为2020年便携投影的全新标杆之作，极米Play超悦版依托鹰眼感知系统以及隐藏的一体式支架设计，大幅提升了便携投影的使用自由度。日常使用只需要扳出支架，即使是在不够平整的草地等户外环境之下，极米Play超悦版投影仪也不需要动手去调整，就能够自动便能自动投射出方正、清晰的画面。一体式支架也无惧地形的影响，进行轻松投射。

画质方面，极米Play超悦版达到了真1080P分辨率，为日常观影带来明亮的巨幕享受。同时，在HDR10解码技术的加持之下，极米Play超悦版投出来的画面提供了更多的动态范围和图像细节，色彩更加丰富，更加完美的还原真实世界。

在音质的表现上，极米Play超悦版采用的是哈曼卡顿三大声学团队量身打造的原装音响，为用户带来更具有沉浸之感的观影体验。搭配全新的手机碰传功能，不看电影时，只需用手机在机身感应区轻轻一碰，秒变蓝牙音响。

搭载旗舰机型的鹰眼感知系统，带来全局无感对焦和六项全自动梯形校正，省去了日常的手动调整，快速校正对焦画面，用户随心畅享极米Play超悦版所带来的清晰方正影像。极米Play超悦版的投屏功能，可以通过手机USB充电线实现有线同屏，也可以通过极米APP实现无线投屏，日常看照片、投视频、传文件都变得简单。

极米Play超悦版投影仪采用的是INUI智能系统，操作更加流畅，使用也更加沉浸。还值得一提的是，极米Play超悦版投影仪内置了12400mAh大容量电池，还可以作为充电宝为手机持续供电，进一步提升了极米Play超悦版在户外观影的使用体验。感兴趣的小伙伴们可以赶快行动起来啦。超值购机

极米旗舰H系列的力作极米H3S

据IDC数据显示，2021年中国投影机市场，出货量最多的5款投影产品均来自极米。同时，在单品销售额最高的排行榜上，极米H3S和NEW Z6X稳居第一和第二，备受用户喜爱。在外观方面，极米H3S依旧延续了H系列经典的设计语言，整体看上去优雅大方，无论是放在家中还是办公室中都相得益彰。

H3S搭载极米自研光机，2200ANSI流明亮度足以保证用户白天的观影体验。得益于采用的极米画质引擎X-VUE 2.0，使得极米H3S的画面色彩还原的更加真实，同时支持AI色彩、晰锐增强、真彩还原、纯臻降噪等技术。采用哈曼卡顿专利音响，新增的DTS Studio Sound虚拟环绕音效能让用户得到如置现场的娱乐感受，极米H3S为用户带来超强的音画体验。

配置方面，极米H3S采用联发科MTK MT966期间芯片，据了解，这是一款联发科推出的为4K级别高端电视设计的旗舰级芯片，各种应用操作告别卡顿，4G+64G存储配置也完全能够满足日常需求。

极米H3S在操作也很智能，支持全自动梯形校正、智能避障、画幕对齐等功能。通过ToF激光+CMOS摄像的模组精确识别环境与投影墙面的具体情况，精准避开障碍后自动校正成方正的画面;全新MAVII机器视觉系统也可以自动校正、自动对焦、自动避障及自动识别幕布，日常使用彻底告别手动调试。

此外，极米H3SX-VUE 2.0环境光自适应功能，可以智能感知环境光变化，自动调整画面表现;强大算力支撑的新一代MEMC运动补偿技术，算法导入和识别精度大幅提升，带来更进一步的流畅观影体验;通过德国莱茵TUV硬件级低蓝光认证，对画面的亮度、色彩以及色温进行全面调试，过滤更多蓝光，对眼部更加友好。喜欢的朋友们可以赶快行动起来啦!超值购机