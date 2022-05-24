电视会“调”才好看 浅谈几种简单的电视画质设置

作者：Lord_ViTa

近期智能电视新品层出不穷，其中也不乏巨幕电视、Mini LED电视、QD-OLED电视等高端品类，同期也存在着智能电视均价下降，消费者平均选购尺寸提升等新趋势。但日益丰富的功能也会为用户带来困惑，例如：环境亮度太亮导致电视观感较暗时应该怎么做？想要图像色彩更鲜艳应该如何设置？想要更加流畅清晰的运动画面应该怎么做？等等，在不同使用场景中，电视本身可能也要进行对应的设置调整才能提供最佳观看效果。

对此，OTT系统开发者为用户准备了一系列图像设置选项，它们在不同品牌、产品中的名称和效果可能有区别，但基本遵循图像设置中的常规逻辑，也涉及到电视影音效果的核心体验，接下来本文就以同一张图片为例，向读者们介绍几项基本参数的调节。

高亮度

低亮度

首先是非常直观的屏幕亮度，我们已经习惯于在手机、平板等其他设备上调节屏幕亮度，自然会意识到电视的亮度调节也与我们的观看环境有关。在白天或光源充足、明亮的室内，我们会选择将电视亮度调高;而在夜间和昏暗的室内环境中，屏幕的整体亮度则可以适当调低。另一方面，也有不少电视产品拥有类似手机的自适应亮度调节功能，几乎不需要我们再进行操作。

高饱和度

饱和度同样是我们比较熟悉的参数，指的是图像中色彩的鲜艳程度或称色纯度。将饱和度降低，我们会注意到各种色彩都会逐渐变淡，降至零时仅剩下灰度信息;将饱和度提升，我们则能够看到各种色彩的鲜艳度进一步提升，图像中的自然色彩会以更接近色块的方式呈现，产生光泽、质感等细节的损失。因此建议用户将饱和度维持默认设置，或仅在小范围内调节。

低饱和度

色温或者说白平衡是摄影中的一项常见参数，指的是光线中包含的颜色成分，多种照明和图像显示设备都以6500K左右为原点，降低数值为偏黄的暖色调，提升数值则为偏蓝的冷色调。有趣的是，人们在色温方面的偏好其实取决于我们在自然环境中实际看到的景象，在南北半球、不同纬度地区，同一地区不同季节，乃至一天中的不同时间我们看到的环境平均色温都有所不同。

标准色温

暖色

冷色

常见电视的色温设置均为三档可调，我们可以看到正常档位作为其中的基准，暖色温将使画面偏黄，适合表现一些近景和人文景观，冷色调则能够使天空等自然景观变得更加清晰透亮。值得一提的是，我们观看的各类资源本身也在拍摄制作的过程中就拥有色温属性，用以表现创作者的意图，但它们不一定与我们的电视图像设置相匹配，因此色温在多数时候可以维持默认标准档位，需要针对特定内容时再进行调整。

以上是三种较为简单的智能电视图像设置介绍，虽然说以当下电视系统的智能程度，需要用户亲力亲为的图像设置并不多，相关的知识我们可以不用，但最好能够掌握以备不时之需，对于投影、显示器等设备的设置也能够触类旁通。