方便智能更健康还能节约空间 三星睿慕・净速干衣机评测

【天极网家电频道】“天要下雨了，收衣服啊!”

这句台词无论是在影视剧还是漫长的历史长河中都很有存在感。但是，到了今天又有谁会想到晾干衣服会成为一道难关摆在千家万户面前？

对于生活在城市的消费者而言，晾衣服不仅担心时长，同时还有健康问题，比如晾干衣物的过程中会不会有有害物质附着，造成过敏或者其他健康隐患？此外，晾衣服时需要的空间也很让人心疼，毕竟在寸土寸金的都市中，衣柜等已经瓜分了很多领地，然后无论是挂式、立式晾衣架再次占据一些空间，实在是让人苦恼。

由于以上等诸多原因，目前国内干衣机市场正在快速增长，特别是在华东、江浙沪地区，原因就不需要笔者多言了。干衣机究竟能给我们生活带来多少便利？接下来就通过近期对三星睿慕・净速干衣机(型号：DV90M8204AX/SC)的体验来给你答案，看完你会心动的!

人性化操作容易使用

对于生活在北京的笔者而言，空间可是很宝贵的!在这一点上三星睿慕・净速干衣机适中的机身尺寸很让人满意，容易摆放(宽×高×深cm：60×85×60)，而且可以和滚筒式洗衣机放到一起。

在节省空间这点上，还有个小“安利”!三星睿慕・净速干衣机可以和相应的洗衣机堆叠放置，这样充分利用了空间，并且通过堆叠套件，能够在设备之间加入“抽屉式”叠衣板，做到“洗、烘、收”一体化!

小身量的三星睿慕・净速干衣机实力不容小视，最大烘干容量达到了9.0kg

外观设计还是要简单提一下，评测的三星睿慕・净速干衣机为钛晶灰配色(还有白色版本)，时尚很有科技感，与其他家电摆在一起也很协调，不会有突兀。

三星睿慕・净速干衣机有多项人性化设计，让用户使用起来更加方便，比如位于机身顶部左侧的可视化水盒，让用户随时确认干衣过程中产生并储存的水量，方便用户及时进行处理，并且储水盒水满，干衣机也将暂停工作。

此外三星睿慕・净速干衣机支持外接排水。

在舱门上方拥有丰富模式的旋转按钮很抢眼，根据烘干物品不同共支持14种模式，其中包括4种自选模式。对于手懒且急需干燥衣物的用户推荐一下35分钟快烘(最高1kg)，很方便。

14种模式中不仅针对衣服材质进行划分，同时还可以通过热风清新等模式实现除味功能。

在旋转按钮控制台右侧是LED显示屏以及可自定义烘干程度、时间等选项的按钮。可视化的操作界面更容易让用户了解干衣机工作状态，根据自己的需求来自主完成设定。

其中面板上的混合提醒按钮引起了笔者的注意。据悉，此功能能够实现“先干先拿”、避免衣物“过烘”损害，这点对于衡量干衣机的实用性非常重要。怀着对“先干先拿”功能的好奇心，笔者将脱好水的毛衣和衬衫同时放入了干衣机中，并开启混合提醒模式。通过测试，衬衫率先被烘干，干衣机暂停了干衣程序，此时可以将衬衫先从干衣机中取出，非常人性化。

三星睿慕・净速干衣机也可以接入三星智能家居控制平台――Smart Home App，方便用户进行远程操控。

接下来就是机身正面硕大的舱门了!透明的舱门配合内置照明灯，方便用户取出衣物。

领先技术更省心更放心

人性化、智能化的操作方式让三星睿慕・净速干衣机节省空间的同时方便用户使用，即使老人使用也没有障碍。接下来就该看看这款产品的“核心”竞争力了――技术!

在家电行业三星的实力毋庸置疑，睿慕・净速干衣机身上就有很多体现，比如热泵低温烘干、“优佳烘干”、热风清新、二合一过滤网以及上文介绍过的连接手机智能(远程)控制和可视水盒。

首先说一下烘干技术，目前市面上主流干衣机采用的烘干技术有三种：直排式、冷凝式和热泵式。其中直排式和冷凝式比较接近，都是通过热风来烘干衣物，只不过直排式为“单向空气流通”，将带有水分的空气直接排出，冷凝式则经过几次循环后以液体形态将水排出。打个比方，直排式很像我们用吹风机干燥衣物，而冷凝式则是将吹风机风口对准一个“风道循环+冷凝系统”，两种方式在能效方面的表现不尽如人意，并且高温热风直吹也容易对衣物材质造成损伤。

热泵式则采用了压缩机控制冷凝液状态来完成放热、冷凝过程，因此避免高温对于衣物损害的同时还能带来更高的能效。三星睿慕・净速干衣机通过采用热泵低温烘干技术，达到A+++能效等级。在衣物重量8kg情况下按一年使用160次，比冷凝式干衣机省电67%!

高效节能还只是三星睿慕・净速干衣机“自带优势”中基础的一项，产品自带的10种优佳模式可以说是懒人“最佳”烘干模式，通过机身内的传感器，干衣机自动检测状态从而调整烘干的温度、时间，以更适合的方式来烘干衣物，是智能化的又一种体现!尤其是上文提到的“先干先拿”功能，实际上就是通过内部的传感器来实时监测烘干效果，从而自动调整干衣的时间，减少能耗和面料的正常损失。

值得一提的是，为了避免衣物过度烘干，系统会在烘干结束前10分钟就进行提示，让用户及时将衣物取出，避免出现褶皱。

除了让人省心的智能“优佳烘干”模式外，用户还可以选择热风清新模式，在干燥的同时完成除味、去灰尘毛屑的任务。

在不同烘干程度下热风清新时间也有区别，40分钟、50分钟、60分钟，用户可根据衣物种类以及自己的需求(或者喜好)来定义。通过体验，该模式的除味效果还是很明显的，比如常见的烟味、火锅味等等。40分钟、不添加其他香味剂的情况下，味道明显变淡，如果不是贴到衣物上去闻基本就感觉不出来了。

尽管烘干的衣物之前都经过洗涤，但可能还是会有一些细小的赃物，因此干衣机的滤网同样很重要。值得一提的是，三星睿慕・净速干衣机采用了二合一滤网，能够更有效过滤细小赃物并且便于用户进行清理。

写在最后

随着生活水平提升，节奏加快，日常生活中智能设备带来的便利越来越多，这些产品也越来越重要。对于生活在大城市或者潮湿阴雨偏多地区的用户而言，干衣机的实用性是显而易见的。这也是近两年干衣机能够在市场中有出色表现的重要原因。

既然市场有需求，那么竞争自然也会更激烈，想要获得用户特别是核心用户认可，干衣机不仅要好用同时还要更加智能、人性化。在这方面，三星睿慕・净速干衣机的表现还是很出色的。

精巧时尚的机身设计，对于不同的家庭、装修风格有更好的包容度，同时很多细节的设定(堆叠套件、可视化水盒)让人倍感舒心，方便使用。与此同时在“优佳烘干”等模式下的智能化设定不仅高效、易用，还能够让用户更加安心、放心，不用担心过度烘干对衣物造成损伤或者烘干不充分有潮湿感

因为懒，有了洗衣机，那么干衣机不仅能够“治懒癌”同时还能提升生活品质，比如有件衣服着急穿，那么三星睿慕・净速干衣机的35分钟快烘就是不二选择;喜欢吃火锅又担心味道太重不容易清理，那么热风清新模式的一站式服务让你“想吃就吃，不受约束”。此外，通过热泵技术、全面的传感器系统，三星睿慕・净速干衣机在能效方面的表现也是相当出色。

总体来说，售价为9290元的三星睿慕・净速干衣机很快就能让你“值回票价”并将开启超值干衣体验之旅!

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