寓教于乐小伙伴！早教机器人帮你陪伴宝宝

作者：龚美林

【天极网家电频道】现如今，很多父母为了自己的孩子能够获得更好的教育和生活环境，大多在外拼搏。而孩子的陪伴和启蒙问题，成为大家需要解决的难题。正如人们对“AI+教育”的看好那样，与AI相关的教育产品也受家长的热捧。因兼顾教育和互动性，早教机器人是眼下较热的益智类产品。

那么，目前市面上都有哪些早教机器人品牌，哪些早教机器人“伙伴”比较靠谱，能陪伴孩子成长，启发智力发育？接下来，笔者就带着大家一起来了解一下。

1、主流早教机器人品牌有哪些？

目前，很多的儿童智能机器人基本上都具有早教的功能，通过寓教于乐的方式，让孩子们在轻松趣味的环境下学习到更多的知识。据笔者了解，在京东和天猫渠道，儿童早教机器人品牌中，产品销量好用户反馈好评度高的前8位主流品牌包括优必选、小哈、诺巴曼、火火兔、智伴、智力快车、科大讯飞、小米等。

2、寓教于乐早教机器人分享

小哈智能教育机器人H2二代

用户好评度：100%

适用年龄：0-18岁

推荐理由：小哈机器人在教育上是从学前覆盖到高中辅导课程，相较于同类的一些早教机器人适龄范围更广一些。小哈机器人具有胎教知识、胎教儿歌，可以帮助准妈妈进行胎教。

在幼儿阶段，儿歌、音乐、互动聊天、读绘本也是小朋友喜爱的。而在学龄后，教材同步讲解、名师课堂，可以帮助孩子提升学习兴趣。此外，小哈也是小朋友的“跟屁虫”，如果小朋友有兴趣还能和小哈共舞一曲。可以说小哈智能教育机器人是一个“全才”，可陪伴孩子共同成长。

科大讯飞 阿尔法蛋S智能机器人

用户好评度：99%

适用年龄：0-12岁

推荐理由：科大讯飞的阿尔法蛋大蛋机器人不只是一个会和孩子交流的机器人，它具有童声识别功能，能识别带口音的普通话和童言童语，和很小的小朋友交流完全不会有障碍。另外，它的语音评测通过国家语委的鉴定并达到实用水平的成果，能提供字、词、句的标准及流畅度评分，帮助孩子从小学好标准普通话和地道英语。

科大讯飞的阿尔法蛋大蛋机器人还可以听声辨位，小朋友站在机器人的任何方位讲话，它都可以准确辨别小朋友的位置，可以160度转头，与小朋友面对面交谈。阿尔法蛋大蛋机器人还会唱儿歌，小朋友想听什么歌它都能播放，就像一个陪伴小朋友成长的小伙伴。

ZIB 智伴1X智能机器人

用户好评度：99%

适用年龄：0-12岁

推荐理由：智伴1X智能机器人和其他机器人有点不同，它是带显示屏的，这样小朋友在与它交流的时候还可以看到它的表情，有20多种萌趣表情，4种交互模式，这样的方式可以带给小朋友真实感，让小朋友觉得这其实不是一个机器人，而是一个真正的人，很好的帮助小朋友健康成长。另外，它具有高清护眼功能，所以父母不用担心小朋友的眼睛会受到伤害。

智伴1X智能机器人的功能很全面，父母想要给孩子的早教课程它全都有，它能给小朋友唱歌，可以给小朋友讲故事，还能和小朋友进行游戏互动，完全就是一个全能的早教老师，给小朋友选这样的早教机器人准没错。

优必选Alpha 1P智能机器人

用户好评度：99%

适用年龄：6-18岁

推荐理由：优必选的这款智能机器人是一款适用于教育和娱乐领域的、可编程的家庭人形机器人。它拥有控制精度十分强大的伺服舵机系统，兼具PC端3D可视化动作编程功能和移动端回读功能，可通过Alpha 1P APP进行操作。通过寓教于乐的方式，可以提升孩子的逻辑思维及动手能力。

除教育功能之外，娱乐也成为Alpha 1P的一大卖点。Alpha 1P全机身采用16个伺服舵机关节，具备高精度转动的性能，轻松应对多种高难度动作，实现人形仿真模拟，成为孩子的娱乐小伙伴。

Alpha的多用途是基于它可以通过图形化的编程界面进行创造性地可视化编程，因此它允许用户探索各种领域、运用各种复杂程度的编程程序并达到用户想要体验的各种不同效果，包括用于竞赛、表演、娱乐等等。