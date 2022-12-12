百英寸体育电视极致临场感！康佳营地足球派对太好玩

【天极网家电频道】从1936年首次电视转播柏林奥运开始，在近百年的人类历史中，电视就是那个唯一最佳的观赛选择，所以谁才最懂体育赛事的各种玩法积累最多的技术？那必然是高级玩家电视厂商啊!

康佳的足球狂欢派对活动

作为国民品牌的康佳电视，最懂中国人的观赛需求，从北京奥运会到西甲，从WTT再到四年一次的足球盛宴，在每一个重要的赛事节点，康佳都会带着大家“玩一场”。即使在疫情的大环境下，康佳仍然坚持初心没有缺席。除了电视看球最重要就是氛围，康佳结合时下最火的露营style，为大家带来一场最潮的“康佳足球狂欢派对”，不仅邀请了专业DJ和多位网红达人助兴，还并配备了康佳最新的高端体育电视，为大家带来可以“射一脚”的康佳视界波、康佳AI健身、电视K歌、手绘足球等好玩的活动，这也是康佳最擅长的。

与一般电视不同，体育电视对电视的性能、功能、画质都有着更高的要求，不是每一台电视都能称为“体育电视”。康佳电视拥有几十年的体育电视开发经验与技术积累，而本次“康佳足球狂欢派对”现场配备的智慧场景屏R6电视与巨幕98C2电视，具备先进强大的卖点，满足不同的场景需求，为用户带来极佳的观赛体验。

临场私影 巨幕98C2

康佳MAX巨幕98C2

电视的尺寸越大，临场感就越好，派对现场的康佳巨幕98C2拥有98英寸巨幕，观赛犹如置身于球场之中，结合JBL Pro沉浸式高品质音箱，在入球的精彩瞬间连队友的欢呼都仿佛在身边响起。98C2还配备了120Hz的全速高刷新率以及120Hz的MEMC Pro全程运动补偿技术，足球的轨迹清晰可见，球星们的精彩过人绝无拖影，高速镜头下的全场攻防清晰展现。另外，98C2还搭配隔空手势操作，确保再吵闹的现场能准确操作，在露营场地能带来远远超越投影的极致观影效果。

全能智慧场景屏电视R6

智慧场景屏电视R6的AI健身

百英寸巨幕虽好，但部分老旧小区会出现入户困难的情况，因此在派对现场康佳还配备了55、65、75英寸的智慧场景屏电视R6，具备130%广色域的R6不仅与MAX巨幕98C2一样拥有满血双120Hz高刷新和MEMC Pro技术外，同样支持手势操作，支持AI摄像头拓展实现精准AI健身和社交视频聊天等。R6还支持外接设备如PS5等120Hz输出的HDMI2.1接口，搭配满血的画质性能，让心爱的主队在游戏中夺冠也未尝不可。得益于尺寸较小，还能通过旋转屏幕支持竖屏生态，不仅能刷刷抖音，竖起来分上下屏看两场球场也没问题。

一屏双赛 聪明AI系统 ME柚OS

既聪明又强大的 康佳ME柚OS

强大的硬件需要全面且聪明的软件赋能，ME柚OS是康佳与Smartisan团队联合开发的全新跨屏生态系统。在重要的体育赛事方面，ME柚OS能实现自由拼接屏技术，一个屏幕可以显示多个画面内容，即使两场球赛同时进行都可以完美观看，不错失任何一个精彩。生态方面，ME柚OS拥有海量应用，除了丰富的电视商城应用外，还能让手机App安装到电视上，并且完美支持旋转屏功能，通过手机投屏把电视当大号手机玩都没问题。在操控方面ME柚OS赋能R6和98C2，除了精准的AI语音交互外，在嘈杂的环境下也可以实现手势操控或通过内置高精度陀螺仪的原配遥控器进行多种交互操控。

约上一帮好友 巨幕电视+啤酒 足球就该这么看!

卡塔尔注定只有少数人能去，但康佳打造的足球狂欢派对搭配康佳的体育电视让我们和一帮朋友能够轻松惬意的喝着啤酒深度参与到这个足球盛宴里，营地现场气氛完全媲美赛事现场，这个周末太好玩了!

所以球迷们闭眼买康佳电视有问题吗?没有问题。