多样输出接口 设备随心使用 电小二户外电源1000 Pro输出体验

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】受疫情出行限制，近郊露营成为了当下热门的出游选择，然而伴随着不断升级的露营体验，“精致露营”走进了人们的视线，并逐渐流行起来。不少电子设备或是小型家电产品被加入到露营场景中，更多的娱乐休闲活动在户外也能实现。但是在没有市电的户外，设备的供电制约着需求的实现。即使市面上也有不少自带电源的产品，然而续航方面往往不能做到尽善尽美，如何在户外实现“用电自由”，成为了提升露营体验的前提与突破口。

近日，我们收到了全球畅销的光充户外电源品牌电小二带来的太阳能充电储能产品――电小二户外电源1000 Pro，它拥有两个USB-A接口、两个USB-C接口、两个AC接口以及一个车充DC接口，多种接口实力支持户外用电需求。其中USB-A接口最高支持18W的功率输出，USB-C接口拥有最高100W输出，胜任手机、平板、相机等数码设备的直接充电需求。两个5孔AC接口也有丰富的使用场景，能够稳定输出220V恒压正弦波电流，防止电流过大损坏电器。输出功率方面，两个AC接口的功率为1000W，峰值功率可达2000W。DC车充输出口支持120W最大输出功率，可以用来连接车载冰箱、打气泵等设备。下面给大家带来这款电小二户外电源1000 Pro的接口输出体验。

USB-A、USB-C接口输出

在DC接口输出区域，电小二户外电源1000 Pro拥有两个USB-A端口以及两个USB--C端口，这一区域主要面向诸如手机、平板、笔记本等数码设备的充电。有了电小二户外电源1000 Pro，户外出游再也无需携带多个充电头，大大减轻了我们的“背包负担”。我们首先使用POWER-Z测试仪读取USB-A端口的快充协议，测得其支持AFC、FCP、QC3.0、APPLE 2.4A等快充协议。

使用USB-A端口为荣耀Magic 4 Pro充电，输出电压9.039V，输出电流1.247A、输出功率11.279W，同时左下角显示USB-A端口相应可使用的快充协议。

紧接着我们读取USB--C端口的快充协议情况，测得其支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、APPLE 2.4A、SAM2A等快充协议，不管是A口还是C口，所支持的协议也是比较丰富。

值得一提的是，电小二户外电源1000 Pro的USB-C端口官方宣称有最大100W功率的输出，我们使用USB--C端口为MacBook Pro充电,POWER-Z测试仪上显示输出电压20.309V、输出电流为4.208A、输出功率为85.477W，接近MacBook Pro的最大输入功率87W，在户外想通过USB--C口为笔记本电脑充电也完全没有问题。

AC接口输出

除了数码产品，电小二户外电源1000 Pro丰富的输出端口也为户外露营中能够携带一些小型家电创造条件。在AC接口端，电小二户外电源1000 Pro拥有两个五孔插座，能够以220V 50Hz纯正弦波交流输出稳定电流，在户外充分满足我们的用电需求之外，还能安全保护电器。

我们将一个功率为800W的电热水壶接入AC接口工作，实测煮沸一壶800毫升的水用时约11分钟，电量从100%消耗到90%，照此测算，满电状态下电小二户外电源1000 Pro可以煮沸10壶水。

随后我们将4部手机、一台风扇、一个摄影设备充电器接入电小二户外电源1000 Pro的电源输出端口，同时为它们供电。可以看到电源显示屏上显示当前的输出功率仅为58W，在保证功率不超过1000W的同时，我们甚至可以接入更多的电器。

除了户外场景，电小二户外电源1000 Pro还能应对家中某些紧急用电需求。譬如当前极端炎热天气下所造成的用电短缺，面对不断攀升的气温，家中的空调却只能因被迫实施的“限电令”而“罢工”。望着不能使用的空调大汗滴小汗，可谓十分难受。然而，电小二户外电源1000 Pro能够帮助我们缓解“用电焦虑”，在限电时也能让空调开起来。我们将一台制冷功率为932W的空调接入电源，电源显示屏上显示有944W的功率输出，输入功率甚至超过了空调的额定制冷功率。随后我们当即测试空调此时的出风温度，测得温度26.1°C;

半个小时后我们再测试空调的出风温度，测得24.5°C，甚至瞬时温度达到11.9°C，制冷效果相当明显。

编辑点评：作为一款户外电源，这款电小二户外电源1000 Pro不仅容量大，而且接口多，丰富的DC以及AC接口满足了众多电子设备乃至家用电器的用电需求，所带来的功率输出也与我们日常使用市电进行充电时无差。热爱户外活动的朋友，不妨在你们的后备箱给这款电小二户外电源1000 Pro留个位置。