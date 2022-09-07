硬核双快充 最快1.8小时充满1度电 电小二户外电源1000 Pro评测

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】受反复疫情变化以及常态化疫情防控的影响，为了降低疫情不确定性所带来的成本风险，近郊露营成为了当下热门的出游选择。同时伴随着不断升级的露营体验，不少用电的设备也被加入到露营场景中，一种“精致”的露营方式走进人们的视线并逐渐流行起来。

但是在没有市电的户外，设备的供电制约着需求的实现。即使市面上也有不少自带电源的产品，然而续航方面往往不能做到尽善尽美，如何在户外实现“用电自由”，成为了提升露营体验的前提与突破口。

在这时，拥有大容量储电能力以及快速高效充电性能的户外电源便派上用场了。近日，天极网视频评测室收到了一款电小二户外电源1000 Pro，它拥有1002Wh的储电容量，搭配7个输出接口，1000W的额定功率以及能够达到2000W的峰值功率能够同时满足多种电器的用电需求。除了常规的市电墙充以外，电小二户外电源1000 Pro还可以通过80W太阳能电池板进行光伏快充，在光充条件下，电小二户外电源1000 Pro最大支持800W太阳能输入，最快1.8小时充满。下面通过具体的评测来一起了解一下这款电小二户外电源1000 Pro。

“外表”富有能量 “内在”坚实可靠

电小二户外电源1000 Pro延续了电小二系列产品的家族化外观设计，黑色与橙色混合搭配覆盖机身，带来一种坚实可靠且富有能量的视觉观感。外壳采用了94V-0级防火材质，高温保护点设置在60°C的行业领先水平，更耐高温且不易燃。配合9级防震系统以及符合UL安全跌落标准的结构设计，在使用时给予用户更加安全的防护。

电源的侧板上均匀分布着众多散热孔，结合空气动力学原理采用对流散热设计，能够将热量快速散发到空气中，对电源起到更好的保护作用。

电源正面的中心位置，是这款电小二户外电源1000 Pro的显示屏区域，里面记录有包括充电功率、电池电量百分比、电池电量图标等数值及图标显示。显示屏下则内置了电小二标志性的电池管理系统(BMS)，它能够对电池进行调节和保护，提供过流、短路、过放电、过充电、过压和过热保护等，以保证电池及设备的长期使用。

在显示屏的左侧拥有一个使用胶塞保护的LED照明灯，除了具有两档亮度调节以外，还可以设置为连续闪烁，当户外遇险时可当作救援灯使用。

电小二户外电源1000 Pro的提手位于电源的顶部，并采用可收纳式的设计，提手的内侧拥有与整体外观配色相协调的防滑软胶，整机11.5KG的净重如果单手提的话男士一般都没什么问题。

何止大容量 更能双快充

光伏快充

随着全球能源生产消费向绿色低碳的转型以及大众绿色环保意识的形成，太阳能储能发电成为了日渐普及的用电方案。据官方介绍，电小二户外电源1000 Pro最大能支持800W的太阳能输入，在光充环境适合的条件下，即可实现最快1.8小时充满。

本次我们收到的是SolarSaga 80W太阳能电池板，它采用了更为先进的双面太阳能发电技术，正面反面均能吸收太阳光，相比较单面发电的电池板，SolarSaga 80W太阳能电池板能够将太阳能发电效益提升25%。

市电墙充

受环境、天气等因素的影响，电小二户外电源1000 Pro的光充效果很难有一个客观的判断标准，我们选择市电墙充来测试其充电效率。使用原装AC电源线连接插座和户外电源的AC输入接口，使用电力监测仪检测其输入功率，每隔10分钟记录一次电源电量变化情况，将数据采集好并绘制成曲线图。

从电源剩余5%电量开始充电，95分钟充满

市电输入功率

多样输出接口 设备随心使用

在输出接口方面，电小二户外电源1000 Pro的USB-A接口最高支持18W的功率输出，USB-C接口拥有最高100W输出，胜任手机、平板、笔记本电脑等数码设备的直接充电需求。AC接口拥有1000W额定功率，2000W的峰值功率，能够满足电热水壶、风扇、吹风机等小型电器的用电需求。车充DC输出口则支持120W最大输出功率，可以用来连接车载冰箱、打气泵等设备。

输出接口部分

AC端口输出测试

除了数码产品，电小二户外电源1000 Pro丰富的输出端口也为户外露营中能够携带一些小型家电创造条件。在AC接口端，电小二户外电源1000 Pro拥有两个五孔插座，能够以220V 50Hz纯正弦波交流输出稳定电流，在户外充分满足我们的用电需求之外，还能安全保护电器。

我们将一个功率为800W的电热水壶接入AC接口工作，实测煮沸一壶800毫升的水用时约11分钟，电量从100%消耗到90%，照此测算，满电状态下电小二户外电源1000 Pro可以煮沸10壶水。

随后我们将4部手机、一台风扇、一个摄影设备充电器接入电小二户外电源1000 Pro的电源输出接口，同时为它们供电。可以看到电源显示屏上显示当前的输出功率仅为58W，在保证功率不超过1000W的同时，我们甚至可以接入更多的电器。

趣味测试

除了户外场景，电小二户外电源1000 Pro还能应对家中某些紧急用电需求。我们将一台制冷功率为932W的空调接入电源，电源显示屏上显示有944W的功率输出，输入功率甚至超过了空调的额定制冷功率。随后我们当即测试空调此时的出风温度，测得温度26.1°C;

输出功率

空调刚开时的出风温度

半个小时后我们再测试空调的出风温度，测得24.5°C，甚至瞬时温度达到11.9°C，制冷效果相当明显。

评测总结





“电”作为日常生活中不可或缺的一部分，给予了我们莫大的帮助，然而日趋严峻的能源生产供应增加了我们的“用电焦虑”，光充能源或许是未来缓解用电紧张的一大法宝。

这款电小二户外电源1000 Pro拥有1002Wh的储电容量，多种接口能够同时满足不同设备的供电需求，1000W的额定功率也足以应对多种小型家电的使用。电小二户外电源1000 Pro于9月6日正式开售，感兴趣的朋友不妨关注一下。