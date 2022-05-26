更大程度的“解放双手” 石头G10S系列智能烘干及上下水套件上线预售

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】对于新一代的扫地机器人来说，能够实现拖布自清洁、灰尘自收集功能已不再是什么新鲜事，“解放双手”的用户需求从清洁后端再延续、往清洁前端再拓展。

前段时间石头科技发布了新一代扫拖机器人旗舰产品――石头自清洁扫拖机器人G10S系列，在其充电桩基站上，石头G10S能够实现自动集尘、自动洗拖布、自动补水、基站自清洁、自动抑菌等功能，而且通过清水箱、污水箱外置的前瞻性设计，为石头G10S增添了可选配的上下水功能，水箱外置方便外接水管，能够实现清水箱自动补水、污水箱自动排水，进一步解放了用户的双手，让手动为水箱换水成为了历史。

此外，石头G10S系列的上下水套件还内置了清洁液储存仓，一次可倒入1L清洁液，套件能够控制每次按1:200的比例自动投放，清洁液一年仅需添加两次，非常方便省心。

不仅如此，石头G10S系列还可选配自动烘干功能。智能烘干套件采用了特别定制的高速离心风机，以3160转/分钟的强劲风力快速带走拖布水分，加以配合底座26孔出风设计，更快烘干拖布，拖布烘干速度较自然晾干速度快数倍以上。

安装智能烘干套件后，石头APP能够识别更新并增加烘干时长调节功能，用户可以根据不同环境，通过手机调节烘干时长。此外也可以通过机身按键一键启停烘干，多种操控方式结合，迎合用户的使用习惯。

目前，石头自清洁扫拖机器人G10S系列智能烘干及上下水套件已开启上线预售，上下水套件(含烘干)售价899元，智能烘干套件售价299元。活动期间购买石头G10S系列上下水套件还赠送全年配件礼包，其中包含地面清洁液500ml x4 + 一次性尘袋 x4 + 抗菌震动拖布 x4 + 边刷(黑色)x2，全面助力地面清洁。感兴趣的朋友不妨关注一下!

购买链接：

石头G10S上下水套件(含烘干)：https://mall.roborock.com/goods/124

石头G10S智能烘干套件：https://mall.roborock.com/goods/123