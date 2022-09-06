全新智慧体验，华为发布智能门锁SE猫眼版、华为Sound Joy智能音箱等新品

作者：饶玉

【天极网家电频道】9月6日下午，HUAWEI Mate50系列及全场景新品秋季发布会如约而至。除了备受消费者关注的Mate50系列手机、MateBook E Go二合一笔记本、华为Watch GT 3 Pro钛金属表带款等一系列新品之外。华为也同样带来了华为智能门锁SE猫眼版以及全新配色的华为Sound Joy音箱等智慧新品。

众所周知，今年3月份华为面向高端用户市场正式发布了旗下首款鸿蒙智能门锁，时隔半年华为再次带来了智能门锁SE猫眼版，双引擎AI指纹解锁以及HarmonyOS分布式可视猫眼的加持，也让华为智能门锁的使用更加安全便捷，同时，也为用户带来了更加丰富的产品体验选择。

具体来看，此次华为最新发布的SE猫眼版智能门锁采用了双引擎AI指纹解锁，很好的解决目前市面上一些智能门锁产品无法精准识别指纹的使用痛点问题，特别是对于老人、孩子等人群，双引擎AI指纹解锁可以做到精准识别，AI动态学习引擎与深度超分引擎的加持，大幅提升指纹信息，让解锁体验更加高速稳定，满足用户使用所需。

HarmonyOS分布式可视猫眼也让这款智能门锁在安全性能方面让人放心。华为智能门锁SE猫眼版所具备的1080P高清星光摄像头，在暗光环境之下也可以清晰的展现门外动态。同时，得益于HarmonyOS的分布能力，通过华为智慧生活App便能够随时查看门外情况以及实现远程可视对样等功能。

另外，产品采用的直插式C级锁芯，保障了华为智能门锁SE猫眼版的使用安全。双电池仓的设计，8800mAh的锂电池搭配4节5号干电池，在智能续航模式之下这款智能门锁可以达到5-7个月的超长续航能力，在超长续航模式之下续航可以达到12个月。此外，华为智能门锁 SE 猫眼版还配备了Type-C充电口应急供电，智能门锁的续航使用上无需担忧。

此外，便是我们在上文提到的华为Sound Joy新品音箱，活力橙和海岛蓝两款新配色的推出，也让用户的选择更加丰富全面，目前，华为Sound Joy有曜石黑、云杉绿、珊瑚红、活力橙、海岛蓝，5种颜色可供选择。

作为一款便携式音箱，华为Sound Joy智能音箱的圆柱状机身设计加之680g的整体重量，让这款音箱产品可以很好的融合户外露营、骑行跑步等场景去使用。

音质方面，华为Sound Joy采用了帝瓦雷四单元二分频声学系统，从声学架构、喇叭器件、特性算法到音效调音进行全链路联合研发，为用户带来绝佳的音质体验。并且，产品还支持摇一摇组合立体声、一碰传音、超级串联、多设备播控等智慧功能，HarmonyOS 3的加持也让华为Sound Joy操作起来更加的智能便捷。

至于在续航方面，华为Sound Joy便捷音箱搭了载8800mAh大电池，在蓝牙连接时可连续播放音乐26小时，AI模式下可播放16小时，AI待机最长可达36小时。华为Sound Joy音箱还可以通过模式切换按键切换至蓝牙模式，以获得更长的续航。

充电方面，华为Sound Joy则是支持40W超级快充，搭配USB Type-C接口，3 小时可以将从电量冲0冲到100%。活力橙和海岛蓝两款新配色的华为Sound Joy音箱将在9月6日18:08在华为商城、京东、天猫等平台同步开启预售，9月21日10:08正式开售，售价999元，9月14-15日，华为Sound joy新色新品首销限时优惠100元。华为智能门锁SE猫眼版售价1899元，9月6日18:08开启预售，9月21日10:08正式开售。