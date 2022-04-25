助推地产行业变革，定义未来智慧新家庭，越秀地产落地华为全屋智能解决方案！

作者：知寒

【天极网家电频道】2022年4月22日，在刚刚召开的越秀地产品牌发布会上，越秀地产与华为正式签订战略合作协议，宣布将采用华为全屋智能解决方案以推动智能化领域发展，实现智慧家庭战略首次落地。双方此次联手，不仅有望推动整个地产行业的智能化转型升级，也必然会为广大越秀地产用户带来无以伦比的华为全屋智能新体验。

开创和引领全屋智能交互新时代

近年来，从扫地机器人、指纹门锁、蓝牙音响等智能家居产品的迅速普及，再到「全屋智能」概念的日益兴起，这背后充分反映出在万物互联时代下，有越来越多的人们为提升自身居住体验而主动追求家庭智能化改造。但反观目前市面上，简单的智能家居产品所构建起来的场景不完善、体验难以统一、功能交互不够“聪明主动”，很难让用户感到满意。

那么，如何才能够实现真正的全屋智能呢？今年3月份，华为1+2+N全屋智能解决方案迎来全面升级。其中，“1”带来了全新的华为全屋智能主机SE，再加上之前上市的华为全屋智能主机，实现了主机系列化;“2”定义成了2套核心方案。其中，一套网络方案，指的是plc全屋互联和全屋Wi-Fi 6+;一套交互方案，则指的是全屋中控家族和智慧生活App。

华为全屋智能中控屏拥有不同屏幕尺寸，分辨率均为FHD+，并首次搭载HarmonyOS，内部集成有多种传感器，能够实现人体靠近自动感应、自动亮屏、智能化内容推荐等功能，还搭载6mic线阵，支持全屋拾音。

它独具特色的星环按键设计具备一键AI动态场景启动功能，回家后仅需按下一次，系统就能接连打开空调、灯光、窗帘、空气净化器等多个操作，关键在于它支持AI环境感知，能够根据实际环境状态主动匹配相关功能，比如夜晚回家自动开暖色灯，起夜时亮起微光、家中环境温度过高或者空气质量差时，主动开启冷暖新风等，让全屋智能更懂用户此刻想法，打造出真正舒适有温度、有智慧的家。

另外值得关注的是，凭借创新的智能家居交互设计和便捷智慧的操控，华为全屋智能中控屏系列的UX操作系统从多达10776个参选产品中脱颖而出，成功获得今年德国iF设计大奖，充分证明了它不俗的工业设计能力。

“N”升级为全屋十大子系统，包括安防、照明、遮阳、网络控制、影音娱乐、冷暖新风、用水、能耗、家电和家具家私等。华为是首个在全屋智能中引入毫米波AI超感传感器的厂商，对比传统传感器在感知人物动静、轨迹位置、判断姿态、区域范围划分等方面拥有巨大优势。另外，华为还会持续增加大量鸿蒙生态设备来丰富智能家庭场景。

最后，华为全屋智能在服务方面也进一步加强。智能保障诊断功能可以让用户直接通过手机上的华为智慧生活APP进行全屋设备自诊断、自修复，实现全屋智能设备长久稳定工作。另外还拥有远程服务平台支持。在线下门店方面，今年华为计划实现全国500家门店覆盖，让用户用起来更省心，更放心。

强强联手，越秀地产正式落地华为全屋智能

越秀地产将率先在2022年广州地表项目――琶州南TOD落地华为全屋智能解决方案。该项目楼盘位于广州海珠区赤沙，定位价值千亿的新派科技豪宅。

在越秀琶州南TOD楼盘中，将采用华为全屋智能“1+2+N”解决方案。应用首次搭载HarmonyOS的中控屏，通过其搭载上的星环按键支持AI场景推荐、一键AI动态场景启动等智慧功能让消费者入住有温度的家。项目还将落地华为全屋智能五大空间子系统，包括照明、遮阳、安防、冷暖新风、家电系统，整体实现全屋互联化、交互集中化、交互自然化。并且借助华为Wi-Fi 6+技术强大的信号覆盖和联接能力，可以实现高速、安全上网，保障用户体验。

通过技术创新和产品设计，华为在全屋智能方面无疑起到了开创和引领作用。成熟的1+2+N解决方案不仅能够赋能地产，改变地产商的发展模式，使其从单一的房产销售形式转变为智能软硬件设备与房产的一体售卖，助推行业数字化转型升级，并且也能为用户带来更主动智能、全新人机交互下的全场景智慧家庭体验，加速全屋智能时代的到来。