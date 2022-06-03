百级分区的Mini LED是噱头吗？简谈Mini LED背光的发展趋势

作者：Lord_ViTa

近两年来热门的Mini LED技术可以说是显示领域的一个热点，作为一种背光技术，Mini LED依然依附于液晶屏幕，也为液晶阵营在与OLED阵营的市场争夺中带来了新的活力。Mini LED的特点在于以大量微小的LED灯珠组成背光分区进行光控，以提升LCD屏幕的亮度、对比度、屏幕均匀度等画质表现。

2020年被称为Mini LED元年，但但LED本身作为液晶屏背光源则更早，也经历过一段与CCFL(冷阴极荧光灯)背光的市场争夺，以其较低的能耗和较好的发光表现成为背光源的主流选择。时间来到数年前，受到OLED技术影响，LCD阵营也需要一种进一步提高对比度、增强画面表现力的技术，分区控光技术便开始运用在电视、显示器等产品中。而Mini LED则可以说是在过去条状分区、棋盘状分区的基础上进行了一定程度的升级，因此至今，分区背光数量依旧作为衡量Mini LED电视性能、定位的重要参考。

过去智能电视的常规分区背光数量一般在数十到近百不等，而来到Mini LED时代，作为过渡阶段推出的普及性产品，则诞生了许多百级分区背光的Mini LED电视。从参数来看，它们已经相比传统电视在亮度、对比度、屏幕均匀性、暗角控制等方面有了飞跃性的进步，不过在一部分人群看来，同期一些实验性质和旗舰定位的千级分区背光数产品，例如部分旗舰电视，以及的新一代12.9英寸iPad Pro这样的产品才能被称为“真正的Mini LED”，与常规消费级电视所配备的百级背光分区不在同一层次。

笔者对这个观点持保留态度，首先无论是百级还是千级，背光分区的性质依然离不开“背光”特性，这也是不少高背光分区数产品依然摆脱不了光晕现象的原因之一。Mini LED的终极目标依然是实现以Micro LED进行直接显示，以高寿命、高可靠性的无机自发光元件去解决OLED带来的新问题。

从这个角度看，百级分区与千级分区在Mini LED产品线中都有其存在的意义，前者的目的是形成规模效应，尽可能以相对优越的性能和平民定位来取代传统一体式背光和棋盘式分区背光电视，而后者则需要以尖端技术探索目前液晶显示能够达到的视效上限，最终帮助我们过渡到下一代显示技术的阶段。

而当前我们也可以看到，经过一年多的发展，同价位的Mini LED电视产品随着换代迎来了一轮技术和规格的更新，同尺寸下分区背光数与Mini LED灯珠数有2-3倍甚至以上的提升。在桌面显示领域，27-34英寸大小不等的Mini LED显示器新品同样如雨后春笋般出现，它们也具有以价位作为锚点，十分多样化的背光规格，预计在未来，Mini LED显示器同样将会取代传统的液晶显示器。未来数年内，千级背光分区的Mini LED电视和显示器将会下放到更亲民的价位水平，当下我们所见的百级分区不应被称为“噱头”，而是发展趋势中的必经之路。