家电周看点：康佳发布智慧场景屏APHAEA A6 Pro/京东方将为iPhone 14提供OLED屏

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

康佳召开2022春季新品电视发布会，联合Smartisan发布智慧场景屏APHAEA A6 Pro;海尔发布第四代双擎干衣机，双擎热泵四重净滤技术加持带来全新体验;首次为现售款iPhone供应面板，产业链消息透露京东方将为iPhone 14提供OLED屏;TCL发布三款智能锁新品，十大黑科技加持使用户拥有看得见的安全感。

康佳联合Smartisan发布智慧场景屏APHAEA A6 Pro

新产品：4月18日，康佳召开了以“智有新定义”为主题的2022年春季新品电视发布会，带来一台搭载联合Smartisan OS进行开发的ME柚OS系统的智慧场景屏电视APHAEA A6 Pro。

评价：本次康佳发布的智慧场景屏APHAEA A6 Pro，搭载了全新跨生态大屏操作系统ME柚OS，据了解，ME柚OS系统是康佳电视与国内知名软件开发团队Smartisan OS联合开发的一款针对电视大屏使用端的全新软件操作系统，其所具备的多操控方式、自由拼屏、海量应用等场景，赋予传统电视产品更加多样丰富的玩法，跳出硬件思维，智慧场景屏APHAEA A6 Pro它以全新的场景式体验，重新定义了电视。

京东方将为iPhone 14提供6.1英寸OLED屏

新事件：近日，据产业链消息人士透露，京东方今年将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏，数量为5000万块，约占总量的20%-25%。此前京东方都是供应上一代再售卖款或维修用面板，此次也是京东方首次为现售款iPhone供应面板。

点评：数据显示，2021年上半年京东方为iPhone12供应了约600万块OLED面板，在iPhone13方面，京东方也供应了少量OLED面板。此前iPhone面板供应商主要为三星和LG。市场预期iPhone 14 Pro Max和iPhone 14 Max由三星、LG共同供应，入门款iPhone 14则采用京东方面板，或三间共同供应。2021年京东方柔性OLED智能手机面板全年出货量约6000万片，同比增长近60%，柔性显示屏出货量位居国内第一、全球第二。随着OLED生产成本下降及面板供应能力的提升，中国大陆面板厂商已获得包括苹果和三星等头部品牌的更多认可。

TCL发布可视安全旗舰级灵眸小金刚10系智能门锁新品

新产品：4月21日下午，TCL召开2022年春季新品发布会，为用户带来了可视安全旗舰级灵眸小金刚10系智能门锁新品，它们分别为“真3D人脸识别猫眼锁X10”、“远程可视大屏猫眼锁C10”、“指静脉识别智能锁P10”。

点评：此次10系新品搭载了无限境智慧光、真3D人脸识别、全场景可视猫眼、微距光指静脉识别、雷达波哨兵模式、“鸿鹄”入户安全系统、超静音智慧锁体、儿童安全防护、NFC全兼容解锁、以及双电双充全新十大黑科技，为用户带来更加安全便捷的使用体验。2019年，TCL开始布局智能家居赛道，其中入户安全产品便包括智能门锁、猫眼、门铃、智能门等，在智能门锁赛道，TCL属于后起之秀。此次TCL创新的黑科技技术进一步提升了智能锁安全性，使用户拥有看得见的安全感。

海尔发布双擎净虑干衣机新品

新产品：4月19日，海尔干衣机用户价值升级暨首届干衣节启动活动在青岛举行。现场，海尔发布全球第四代干衣机――双擎净虑干衣机。

点评：面对大件烘不透、小件烘不了，羊毛、丝绸等高端材质衣物不敢放进传统干衣机进行烘干的使用痛点，海尔历时6年，经过68次迭代，颠覆式创新，发明了全世界第四代干衣机――双擎净虑干衣机。得益于双擎热泵以及四重净滤技术的加持，海尔双擎干衣机实现烘得干、烘得透，并且具备清洁过滤等优势，全面提升用户对于干衣机产品的使用体验。近年来，海尔洗护品类增速十分亮眼，与此同时，海尔深入三翼鸟智慧家居场景布局，融合客厅、卧室、阳台等家居场景所打造的整体解决方案，为用户带来品质健康的生活方式。