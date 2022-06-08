小度添添再发新品，居家运动场景之下智能健身镜能否走进用户

作者：饶玉

【天极网家电频道】近日，百度旗下科技潮牌“添添”发布新一代健身镜――小度添添智能健身镜M30，目前该新品已在小度商城开启预售，其中包括添添智能健身镜M30 会员版、添添智能健身镜M30 旗舰版以及添添智能健身镜M30先锋版。

根据电商信息显示，智能健身镜M30 会员版搭载有氧舞、瑜伽、搏击操、体能训练、传统养生等17大类课程，日常瘦身、健康、力量、解压等各种健身需求一机搞定。同时，智能健身镜M30 会员版具备多种体验游戏，满足全家老少的健身娱乐需求。此外，投屏、视频通话、K歌、闹钟、新闻、天气等多种智能功能可以实现。

在居家运动场景火爆的当下，各种运动健身设备也被推上了风口浪尖，成为运动健身爱好者选购的目标之一。在中国体育用品业联合会发布的《2021年大众健身行为和消费研究报告》中，智能健身设备的认知度达到了89%的水平，有超过1/3的消费者购买过健身镜、跑步机、运动手环、划船机等智能健身设备。

而聊到智能健身镜这一新品类，去年它便已经爆火网络，在各大电商平台或是在各路kol达人种草分享中都见到智能健身镜的存在。与此同时，它也是各大网红直播间的常客，据了解，20121年“6・18”和双11期间，这类产品的销售量均实现了翻倍增长。

面对家庭健身和娱乐需求日渐增长，打造家庭运动场景逐渐成为用户心目中所向往的，特别是在疫情期间，去健身房和户外运动受阻，家庭运动场景成为大势所趋，这样的一台智能健身镜能够满足用户实现家庭场景的健身需求。

集AI技术、内容服务、硬件于一身的新型健身产品，智能健身镜可以帮助用户实现家庭场景的健身需求。从外观上来看，智能健身镜像是摆在家中的一面普通的镜子，而当你把它开机后，镜面上会出现虚拟AI教练与你交流，进行实时健身指导，当然，你也可以在镜面上选择健身视频，跟着AI教练同步进行健身动作，同时健身镜自带的AI摄像头和识别传感器，对你的动作进行实时纠正。简而言之，买一面智能健身镜相当于你请了一个AI私教。除了AI私教，智能健身镜一般还提供丰富课程、APP连接、语音助手、音乐游戏等。

而对于这种智能健身镜到底是智商税还是真好用，用户褒贬不一，但毋庸置疑的是，它是市场新风口。目前，包括FITURE、动魅科技、咕咚、乐刻运动、亿健等健身行业头部企业，以及百度、华为、小米等科技巨头布局智能健身赛道，各家品牌的智能健身镜产品纷纷上线，一跃成为各种家庭健身设备中的市场热门品类。

就行业目前现状来看，智能健身镜属于成长中的新品类，大众认知度低、价格偏高等因素是行业进一步打开市场的阻碍因素。同时，消费者对于健身镜产品功能存在质疑，产品课程覆盖不全面、识别精准度有待提高是不少购买用户反馈的真实声音。尽管外界对健身镜这一新品绝大多数是持观望态度，但已经有更多的用户开始接触智能健身镜，各大品牌厂商的强势入局，也将会推动行业进一步发展。而对于产品本身而言，如何更好的满足使用所需也是需要长期思考的问题。