九雌十雄螃蟹季的正确打开方式 看博世冰箱帮你如何留住新鲜

【天极网家电频道】秋季，菊香蟹肥，正是品尝螃蟹的好时光。一年四季中，夏虾秋蟹都是美食爱好者不容错过的时令佳肴。螃蟹以肉质细嫩、味道鲜美被尊为上等名贵水产，螃蟹的营养十分丰富，蛋白质含量比猪肉高出数倍，同时钙、磷、铁和维生素A的含量也较高。

*图片来源于网络

秋蟹虽然味美，但也需要注意健康食用哟，很多朋友会买上十几二十只放在家中，时间长了螃蟹就无法进行储存，而死蟹是不能够食用的!螃蟹死后，蟹体内的组氧酸会分解产生组胺，组胺为一种有毒的物质，随着死亡时间的延长，蟹体积累的组胺越来越多，毒气越来越大。因此，螃蟹的存放很重要。

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一般来说，螃蟹储存分为三种，第一种是使用暂养池进行保存，可以使用浴缸进行微量注水;第二种为塑料桶、盆等容器储存，这类储存无须加盖，水不宜太深;第三种则是冰箱保存，不过冰箱保存需要挑选活力旺盛的螃蟹，将螃蟹的脚捆起来以减少螃蟹体力消耗，螃蟹不能放入冷冻室中进行冷冻，会将螃蟹直接冻死，影响口感，需要放置在5-10℃的冷藏室中储存，同时盖上湿毛巾保存即可。

以上三种方法中，冰箱的储存较为科学，但是对于环境的要求较高，所以需要一台控温优秀的冰箱产品，而笔者恰好觉得有一台冰箱就非常的合适。

博世・维他鲜动力多门冰箱：给螃蟹新鲜的储存环境

笔者要推荐的就是这款博世・维他鲜动力多门冰箱，它搭载了全新“零度维他保鲜pro技术”，能够通过内外温度感知系统，精确感知环境和间室温度。全新制冷系统配合优化的风道，带来高精度温控，确保温度恒定，冷量分配更精确，实现+0℃不结冰。除精准控温以外，它还搭载了全新湿度控制系统，带来智能湿度控制，可控湿度范围增大，调节更灵活，更有智能程序妥善储鲜，避免不当设置引起的食物保存不良，轻松免除后顾之忧。精准的温度和湿度能够给螃蟹带来适合的环境，让它能够长久的储存，而保鲜能力一直是博世冰箱研发的重心。

此外，博世・维他鲜动力多门冰箱还搭载了“铂金净风系统”，抗菌率达99.9%*以上。抗菌环境对于螃蟹的储存也有好处，避免细菌造成食物过早变质。

细节设计方面，博世・维他鲜动力多门冰箱采用高通透内饰设计，再搭配立体柔光照明，让新鲜能够清晰可见。用户能够非常清晰的观察螃蟹在冰箱中的储存状态，如果发现螃蟹出现反应不灵敏的情况，需要及时食用。

当然在智能科技上，博世・维他鲜动力多门冰箱全系也是标配了家居互联技术，用户能够通过智能手机或平板电脑随心调节冰箱模式和温度，让储鲜尽在掌握，而当冰箱异常时也会触发报警，让用户第一时间知晓。

博世・维他鲜动力多门冰箱的“零度维他保鲜pro技术”、“铂金净风系统”及人性化设计为螃蟹营造出一个很好的储存环境，为用户能够长久保鲜美味提供了方便，九雌十雄螃蟹季，你准备好了吗？

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*经中国家用电器检测所依据GB21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》对博世KFN86AA26C、KFN86AA76C和KFN86AA66C、KFN86A246C、KFN96PA56C型家用电冰箱进行抗菌率项目的检验，显示应用于KFN86AA26C、KFN86AA76C和KFN86AA66C、KFN86A246C、KFN96PA56C上的抗菌Pt过滤器35*25*6可有效抵抗高达99.9%的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌。(源自报告WC1-17-30376,有效期至2018年11月)

（ 作者：忆风 责任编辑：施文斌）

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