健康空气炸 一台顶三台 格兰仕DR空气炸微波炉升级居家美食享受

【天极网家电频道】伴随着生活方式所带来的转变，厨房正逐步被我们赋予了更多的功能与意义。在使用厨房的过程中，我们对饮食的追求已逐渐从温饱解决上升的美食享受的层面，更多样化的烹饪需求被表达，厨电产品更加趋向多功能集成化方向发展。

譬如我们熟悉的微波炉，我们对其的使用用途仍停留在“只能简单加热食材”上，然而目前市面上已经有不少微波炉将自身功能再拓展，在小小的腔体内也能完成烘烤、空气炸等多种烹饪过程，给用户带来方便、快捷、美味的烹饪新体验。

去年12月，国民家电品牌格兰仕基于“宇宙厨房”概念推出多款太空黑科技新品，这款格兰仕DR空气炸微波炉融合了微波炉、空气炸锅、烤箱等多种厨电功能于一体，承包厨房的“N+1”种美食需求。

首先在微波加热功能上，格兰仕DR空气炸微波炉搭载了自研的磁控管以及第四代变频器，能够稳定输出100W-900W的变频微波火力，十档精控匹配不同种类的食材，5分钟清炒时蔬、10分钟蒸熟海鱼、20分钟完成蒜泥白肉，满足一家多口的不同口味。

烘烤功能方面，格兰仕DR空气炸微波炉搭载了立体热渗透技术，以上下两层烤管进行立体加热，使食材迅速升温。内置的黄金涡流风道能够带来360°循环高温热风渗透，在圆形炸篮的加持下，不仅可以析出食物自身油脂，还能保留食物的鲜香营养，不用油也能使食物达到酥脆口感。

此外，格兰仕DR空气炸微波炉拥有35―200°C的广域控温，内置六大经典菜单，支持薯条、排骨、鸡翅、鸡腿等多种食材的烘烤烹饪，更有食物烘干功能，方便用户自制坚果、水果、肉干等健康小零食，保留营养、定格新鲜。

最后在外观方面，格兰仕DR空气炸微波炉采用大气的素雅白色系，尽显简约高级，搭配圆形嵌入玻璃窗，使得整个微波炉充满未来科技感;拥有25L大容量腔体，配备了烧烤架、炸篮托、栅栏盘等多功能配件，能够满足多人不同的美食需求。

价格方面，目前这款拥有十档变频火、健康空气炸、一台顶3台的格兰仕DR空气炸微波炉官方售价1799元，两千元以内即可拥有一台多种烹饪功能集成的厨房电器，性价比还是极高的，感兴趣的朋友不妨关注一下。

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