一周家电看点：东芝宣布拆分/首批新国标净水机发布/极米A3将发

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

东芝宣布将一分为二，能否由此摆脱发展困境？首批通过新国标净水机发布 推动标准实施促进行业发展。极米A3激光电视即将发布 挑战OLED电视色彩值得期待。美菱入选年度发明专利百强，凸显科技创新实力。燃气灶具、小家电产品抽检不合格 需多方共同努力引导行业绿色健康发展。赶快随小编一起来看看。

新鲜事：东芝宣布分拆半导体业务，将公司一分为二

北京时间2月7日消息，东芝发布申明称将一分为二、分拆为两家公司：一家专注于基础设施，另一家专注于设备制造。与此同时，东芝计划出售非核心资产。据悉，此前东芝计划将拆分为三家公司，但该计划曾遭到维权股东的强烈批评。东芝方面表示，拆分为两家公司比原计划更简单和节省成本，也可以更容易推动与战略伙伴的合作。

点评：作为日本科技巨头，东芝的触角伸至家电、数码产品、电子元器件、社会基础设备等多个领域，企业红极一时。面对日益变化的市场环境及在专业化细分化的弱势，东芝在发展的进程中面领着诸多不确定性，在巨头公司纷纷走向纷纷走上拆分之路的大背景之下，对公司进行拆分或许是当下发展的一条明路。东芝业务的一拆为二使其更加聚焦核心业务发展，解决企业当下发展的困境。对于此次东芝的拆分计划是否能够达到理想效果，一切有待时间验证。

新鲜事：首批通过新版国家标准净水机产品发布

美的COLMO、美的、小天鹅3个品牌21款产品，史密斯 (A.O.SMITH)6款产品，滨特尔2款产品，安吉尔、VIOMI、老板、格力、家乐事、菲斯曼、苏泊尔、科勒各1款产品总计13个品牌的反渗透净水产品首批通过GB34914-2021水效标准。

点评：即将实施的新国标GB34914-2021对净水机产品的综合性能提出了更高的要求。此次发布通过新版国家标准的净水机代表着目前反渗透净水产品先进节水技术水平，为目前市面上同类产品树立了品质标杆。通过新版标准净水机产品的发布，进一步增进了企业之间的技术交流，为市场带来更多优质净水设备成为发展共识。同时，也在一定程度上推动新版水效国家标准GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的实施，促进行业绿色健康发展。

新产品：极米100英寸4K全色激光电视即将发布

2月10日上午，极米官微宣布，将于2月17日发布新款激光电视――极米A3。官方称，极米A3是一款100英寸4K全色激光电视，号称挑战OLED电视的色彩表现。

点评：2021上半年，激光电视线下市场同比增长45%，增速超过OLED，成为2021年新品布局的重点。作为第四代显示技术，近些年来国内市场积极推广激光显示的发展，众多电视厂商将其视线瞄准激光电视市场。除海信、峰米、长虹等激光电视代表品牌相继推出产品外，当贝、爱普生、极米等品牌也在激光领域不断发力，力推激光电视行业的迅速发展。极米A3全色激光电视号称将挑战OLED电视的色彩表现，可谓是有备而来，值得期待。

新鲜事：美菱入选2021年安徽省发明专利百强

日前，省市场监督管理局、省教育厅、省经济和信息化厅决定对2021年安徽省发明专利百强排行榜予以公布。凭借卓越的创新实力，瞩目的发明专利成果，长虹美菱成功入选。

点评：从始至今，创新都是发展的主要驱动力，在当下家电行业进入存量发展时代，保持创新才能更好的立足于市场。2017年，美菱首次提出长效保鲜用户需求，推出搭载水分子激活保鲜技术的M鲜生冰箱，掀起冰箱行业除温度和湿度外的第三次保鲜革命。从节能冰箱到变频冰箱再到高端保鲜冰箱产品的更新演进，也记录着美菱坚持多年创新的历程。成功入选年度发明专利百强，进一步凸显家电制造企业的科技创新实力。

新鲜事：多批次燃气灶具、小家电产品抽检不合格

近日，浙江省嵊州市市场监管局通报2021年下半年嵊州市流通领域产品质量监督抽查结果，本次抽查家用燃气灶具产品10批次，不合格8批次;抽查小家电产品15批次，不合格9批次。针对上述不合格产品，相关办案机构依法进行后处理工作。

点评：小家电、厨电产品抽检不合格事件屡见不鲜，部分行业准入门槛较低、厂商没有统一出厂标准以及行业缺乏相关准则等等原因，导致出现产品同质化现象严重，质量参差不齐，市面上的产品鱼龙混杂等问题。用户在选购商品时面临重重疑惑，长久下去不利于行业发展。需要多方努力，企业加强生产管理保障产品质量;相关机构完善商品准入市场准则，用户拒绝三无产品，共同引导行业绿色健康发展。