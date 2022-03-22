性能or使用体验？“躺平了”的年轻人会怎么选投影仪

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】当我们谈及一个家电产品时，是否“好用”是我们对它的最直观判断标准。“好用”又可以细分到两个层面，一是它的性能参数，二是它的使用体验。第一个层面稍为客观，因为有明确的数据呈现，当想要购买同一类型但不同品牌的产品时，除去价格因素，我们完全可以凭借产品所标明的数据来加以比较，选择性能更优的产品。第二个层面就较为主观，更多地根据个人的实际使用情况，产品用得顺手即可。某件产品或许性能出众，但是使用体验感较差，那么它也就称不上是一件“好用”的产品。

近年来，“躺平”一词走红网络，它指的是一种“不反抗”“不努力”的生活态度，年轻人面对各种压力选择“一躺了之”。从解释上看，“躺平”无疑是一种消极的生活态度，与拼搏向上的时代需求格格不入。但“躺平”仿佛又是年轻人在快节奏、高压力生活下的“苟延残喘”，或许他们心里仍有诗与远方，但是“刚刚好”的生活选项更符合他们的现实处境。从积极的层面分析，“躺平”也可以理解为年轻人追求的是一种随遇而安的生活态度，适合自己的才是最好的。

针对于以上两点思考，你们认为在购买家电产品时，“躺平一族”会怎么选择呢？就这个问题，今天我们来谈谈家用智能投影仪。

伴随着技术的升级以及产品的改良，家用智能投影仪在视听体验上拥有了媲美电视的能力，而且凭借体积小、可移动性强、价格更便宜等优势，取代了电视，成为了众多年轻人群体家中的“娱乐中心”。不少投影仪厂商更是在投影仪性能上持续发力，突破投影技术的限制，在亮度属性、分辨率等方面带来了显著提升，性能参数一直是厂商逐鹿家用智能投影仪市场的有力保证。

但是有一个矛盾点我们不得不关注，家用智能投影仪在特定功能上的做了“加法”，但用户的实际使用率又有多少呢？譬如家用智能投影仪一直被关注的亮度问题，不少品牌都宣称自家产品的亮度属性非常“能打”，白天强光照情况下也能清晰观影，但是对于“早出晚归”的年轻用户来说，又有多少时间是在白天观影呢？他们只希望晚上回到家时能够通过投影仪适当放松。夜晚的环境光条件，对于投影仪的影响其实并不大，亮度因素对于他们来说，也显得没有那么重要。

因此小编认为，对于“躺平一族”而言，家用智能投影仪的使用体验比产品性能会更受他们的青睐，而使用体验方面的感受，主要来自投影仪的内置系统。

首先是开机无广告。在过去，不管是电视还是投影设备，用户打开后第一眼看到不是自己想看的内容，而是一条数十秒或长达一分钟的广告。这种开机广告关不掉、绕不开，得把它完整看完才能进行下一步操作。对于用户来说，这一过程是非常烦心的，会让他们的使用体验大大“减分”。为了可计算的广告费而抛弃既有或潜在用户群体，最终的结果定是得不偿失。取消开机广告，立足用户需求，才是长远之策。但是庆幸的是，目前众多家用智能投影仪品牌都已取消开机广告，并在开机过程中辅以自动对焦、自动校正功能，让用户开机后即可享受快速清晰的观影体验，着力在使用体验上提升。

然后是系统的UI布局与设计。功能的展现往往渗透在系统的布局与设计当中，倘若系统的布局杂乱无章“确认”、“返回”等操控按钮显示不清晰，纵使系统拥有独一无二的功能，用户也难以进入。因此，条理清晰、层次分明的UI布局设计，才能让用户拥有更好的使用体验。其次，系统内部的内容资源也需要跟得上，满足用户不同类型的观影需求。

紧接着是稳定性和兼容性。在追求流畅性观影的当下，没有人愿意在观影时忍受来自系统卡顿、闪退的烦恼。这就需要系统拥有对内存进行智能优化的能力，并且内置的播放器能够快速解码多种视频格式，为用户提供多样化的观影体验。不仅如此，在第三方软件的安装上系统也需要足够兼容，给予用户除观影外的更多使用乐趣。

写在最后

家用智能投影仪作为新兴的智能产品，目前依然拥有很大的改良与进步空间。本文也只是针对特定的用户群体，就投影仪系统的重要性展开讨论。不管是性能还是使用体验，对于家用智能投影仪来说同样重要，操作的便捷性、产品的智能化、服务的完善度也是促使家用智能投影仪成为人们给予其“好用”评价的重要因素。在未来，期待家用智能投影仪给我们带来的更多可能。