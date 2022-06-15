四维全域送风 舒适性“拉满”的云米AI全域风空调Space E

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】伴随着消费理念的更新以及对健康意识的增强，制冷、送热等功能已然不再是消费者关注空调的首要因素，用户对空调产品的附加值要求更多。相关统计数据显示，送风舒适在家用空调主要功能重要性排名中位列第二，舒适性成为了人们选购空调产品时的重要考量。这款云米AI全域风空调Space E是云米科技立足用户需求打造的一款舒适性空调，它采用了“AI全域风”这一创新设计，以滑动气浮面板实现四维环形气流，可以上下左右、四面出风，带来全屋空气循环，四维全域送风。

在外观设计上，云米AI全域风空调Space E由国际知名设计师马修・阿肯特亲自操刀，对空调赋予艺术化的家居设计。机身整体采用简约几何造型，搭配钻石切割气浮面板，时尚性与科技感兼备。机身底部有一块三角形的透明悬浮显示屏，通过菱镜折射显示，能够显示温度、WIFI等状态，灵动感十足。

滑动气浮面板是这款空调的核心设计，在出风时能够通过面板的运动改变气流走向，带来四三种出风气流。第一种是水平冷场气流，气流沿屋顶流动，水平送风远达9m，冷从天降，不直吹人体;第二种是四维环形气流，即AI全域风，持续渗透，舒适无风感，最大无感风量提升72%，有效风量比提升87%;第三种是垂直热场气流，制热时，热空气垂直往下吹向地面，暖从地起，解决传统空调“热空气聚集房顶，下不来”的制暖痛点。第四种是动态混合气流，通过增加上下摆风角度，实现更大的气流搅动范围、更快的降温。

此外云米AI全域风空调Space E还能够实现智能动态调温，第一阶段快速制冷、第二阶段均匀降温、第三阶段无感睡眠。在空调舒适度权威国家标准(GB/T33658-2017)的判定上，云米AI全域风空调Space E通过6个维度的测试验证，达到了4.96分，舒适度极近满分，打破行业记录，获得5星舒适度认证。

性能配置方面，云米AI全域风空调Space E内置直流变频压缩机，节能省电，APF值高达5.26，优于国家新一级能效标准，经久耐用，整机承诺6年质保，用心回馈用户。

编辑点评：总的来说，云米AI全域风空调Space E以AI全域风技术解决了传统空调的出风痛点，在舒适体验上给予用户全新的享受，助力用户高品质生活。6月电商购物活动期间，这款云米AI全域风空调Space E仅售3999元，感兴趣的朋友不妨入手一台。