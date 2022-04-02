预测2022年全年中国大陆激光电视出货量将达45万台

作者：August

【天极网家电频道】根据洛图科技发布的《中国激光电视市场分析季度报告(China Laser TV Market Analysis Quarterly Report)》，2021年中国大陆激光电视市场出货量达到28万台，同比增长31.9%，销售额47亿元，同比增长27.7%。

同时，洛图科技(RUNTO)预测数据显示，2022年全年中国大陆激光电视出货量将达45万台，同比增长60.7%。

近些年来，投影仪、激光电视等观影品类的出现满足当下不同使用场景及多元化的需求，同时，也撼动着此前一直占据家庭客厅“C位”电视的地位。在家庭观影的场景之下，有越来越多的年轻消费群体出于在大屏观影、使用便捷等方面的需求而去选择智能投影仪、激光电视。

被看做是下一代显示行业的主流产品，激光电视对标的产品是电视。面对大屏彩电产品价格高昂的现实情况之下，激光电视的超大屏幕显示可以说是极具性价比的存在，基于超短焦投影，激光电视可以实现较短的投射距离下投射出百寸画面，带来超大屏幕显示，满足了消费者对于大屏观影的需求。

其护眼属性也受到一众消费者的关注。正是由于激光电视模拟自然界反射成像的原理，激光电视能有效避免传统荧屏的镜面炫光以及频闪等问题，为用户带来真实自然、蓝光更少、无辐射不刺眼的显示画面。

奥维云网数据显示，激光电视在2015年至2020年的复合增长率达213.8%，成为行业中增长最快的品类。当下，多方积极推动激光显示发展，行业被寄予厚望。目前，包括海信、三星、极米、PPTV、长虹、坚果等品牌争相布局该赛道，行业发展势头十分迅猛。近日，由国家工信部发布的中国首个激光电视行业标准正式实施，也将进一步推动激光电视行业健康有序发展。