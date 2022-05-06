京东方A：2022年柔性AMOLED出货量目标为超出1亿片

作者：饶玉

【天极网家电频道】根据京东方A披露的投资者关系活动记录显示，2022 年公司柔性AMOLED出货量目标为超出1亿片，随着出货量的持续提升，柔性AMOLED业务经营情况将持续改善。

京东方在公告中指出，2021年，公司柔性AMOLED出货量近6000万片，根据咨询机构数据，全球市占率约17%，排名国内第一、全球第二，过去三年公司柔性AMOLED产品出货量均保持大幅增长，根据咨询机构数据，2022年一季度，公司柔性AMOLED产品出货量同比增长近50%。

同时，公司称，随着公司各产线新技术的增加、新产品研发的投入以及产品结构的调整，会导致产线投片量的变化，但不一定意味着稼动率的降低;目前公司的产线稼动率保持在合理的水平。

4月27日，京东方科技集团股份有限公司(京东方A：000725;京东方B：200725)发布2022年第一季度报告，公司实现营业收入504.76亿元，实现归属于上市公司股东净利润43.89亿元。

在疫情、经济压力等挑战以及一季度显示面板价格波动的内外挑战之下，京东方依托多年来在技术、制造、管理、产业整合等方面的深厚积累和综合实力，有效抵御行业波动给企业发展带来的影响，仍保持稳健发展态势。

一季度京东方携手荣耀、OPPO、华硕等全球一线品牌推出多款基于f-OLED高端柔性显示技术的创新产品，引领柔性显示新时代。与此同时，京东方领先的8K显示技术亮相全球顶级冰雪赛事;110英寸8K产品还斩获德国红点设计奖;高刷新率领域，京东方推出的500+Hz显示产品，打造专业电竞显示新标杆。