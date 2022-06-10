家电周看点：美的推出家庭服务机器人/LCD面板价格跌至新低/投影品类迎来开门红

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

进军家庭服务机器人市场，美的推出小惟家庭服务机器人新品;LCD面板价格持续下跌，厂商积极调整布局以应对风险;万家乐发布致极套系厨卫产品，打造健康舒适厨卫体验;1小时成交额超去年全天，618投影品类迎来“开门红”

美的官宣首款家庭服务机器人新品

新产品：6月9日，美的正式发布家庭服务机器人新品牌“WISHUG”，并官宣首款产品小惟“家庭”服务机器人，首款综合家庭服务机器人预计在今年下半年量产上市。

点评：该家庭服务机器人具备AI管家、家庭助理、安全卫士、科技玩伴四大核心功能，解决家庭用户需求。据了解，家庭服务机器人作为AI管家，其定位是一个家居中控载体，是用户控制全屋家电的入口，通过这个家庭服务机器人，用户可以控制和联动全屋家电与loT设备，实现提前一步主动服务，小惟“家庭”服务机器人是美的集团集合众多AI领域前沿技术成果后形成的最新产品。当下，人工智能、5G等现代科技迅速发展，并逐渐渗透至用户生活，家庭服务机器人市场无疑是一片蓝海，未来，将会有更多家庭用户的使用。

LCD面板价格跌至新低

新鲜事：数据显示，6月上旬32英寸与43英寸面板下跌约5~6 美元;55英寸下跌约7 美元;65英寸及75英寸同样面对产能过剩的压力，下跌12~14美元。TrendForce集邦咨询最新研报表示，LCD电视面板报价受到品牌采购量持续下修影响，大部分尺寸价格已跌至历史新低点。

点评：自2021年下半年伊始，LCD TV面板价格持续下跌，进入2022年6月份，液晶面板价格跌至历史低点。面对LCD面板价格波动所带来的风险，韩国面板生产商LG显示、三星早已决心退出液晶面板市场。与此同时，TCL华星、京东方等国产面板厂商也都在积极调整业务方向。通过主动控制产量，减少LCD TV面板产能占比，积极布局OLED等中高端产线，寻求新的利润的增长空间。面对终端需求仍未有起色的情况下，恐难扭转6月面板价格下跌的颓势。

万家乐发布致极套系厨卫产品

新产品：6月10日，厨卫品牌万家乐携年度重磅新品来袭，全新上线致极PRO套系及致极套系，产品涵盖油烟机、燃气灶及热水器厨卫生活“三大件”，发力高端厨电赛道。

点评：作为有着35年发展历史的国民厨卫品牌，万家乐通过技术、产品的不断创新，推动品牌不断升级，同时也受到越来越多用户的肯定。近年来，万家乐围绕热水、厨电、净水、采暖四大品类，也在不断推出高端厨卫产品，完善产品矩阵，此次发布的致极PRO及致极套系新品，正是万家乐基于产品战略主线的又一次深度迭代。据了解，从产品外观工艺、空间设计及功能性与实用性对传统厨卫产品进行了创新升级，以极致科技体验，满足当下用户对于厨卫产品的多样需求，为用户打造现代厨卫的健康舒适体验。

618投影品类迎来“开门红”

新鲜事：在居家办公、居家教育的时间变长的当下，线下被持续压抑的需求会向线上释放，618大促迎来需求拐点。近两年智能投影逐渐跻身家用电器排行榜。开门红当天，京东投影机品类1小时成交额超去年全天，预售订单额同比增长166%。

点评：在消费升级以及购买力崛起的背景之下，家用智能投影产品逐渐成为当代年轻用户观影的一个新选择，其所具备的大屏观影、沉浸体验以及多场景等优势，使用户日常的办公和生活变得更加智慧便捷。近年来，投影行业发展速度也是十分快速，产品不断更新升级，满足用户使用所需。618节点智能投影头部品牌重拳出击，斩获各大销量销额排名前列位置。与此同时，就促销力度方面来看，在消费疲软、上游原料成本上涨等因素影响下，品牌的促销态度有些保守，自身降价幅度不及电商平台释放的满减优惠力度，部分主流品牌的畅销机型预售价与日常均价差别不大。