普及Mini LED新风尚 更亲民的智能电视画质“卷王”TCL Q10G

作者：Lord_ViTa

近半年来，智能电视在一众数码产品“缺芯”的环境下却迎来了发展机遇，纷纷启动价格与画质等核心属性的竞争。在液晶电视的赛道上，走在前列的自然是Mini LED显示技术，这项技术能够为液晶电视提供更多背光分区，从而提升对于显示画面整体明暗的控制能力。

我们能看到关于这项技术分别有着配置进化、产品下沉两种趋势，越来越多产品在维持平价的基础上走向画质“内卷”之路，长此以往，千级背光分区的高端Mini LED产品也将不再使普通消费者群体望而却步。TCL前段时间发布的新品Q10G就是推动这一趋势的典型例子。

这款TCL Q10G外观上延续了简约大气的风格，采用与系列产品类似的金属全面屏设计，具有很高屏占比，同时兼具多种质感细节，边框为金属材质，采用表面拉丝工艺，在四角区域一体弯折成型设计。除85英寸版本采用两侧支架外，其余尺寸的Q10G都使用漫步者底座设计，连接至机身中央底部，全平底座的表面同样为金属材质，且采用充满质感的拉丝工艺。此外，在底座与机身连接的支架内设计有集线结构，方便用户整理线材，增强美观度。

TCL Q10G的最大亮点是Mini LED背光与高分区数带来的越级体验。TCL贯彻“人无我有，人有我优”的思路，为这款Q10G在75英寸版本上配备了多达360个背光分区，达到同尺寸前代产品的1.5倍，依此实现千万级对比度和全屏幕精细控光。Mini LED背光与高分区数同样带来高亮度、大面积显示能力，经过实测，Q10G能够在25%白色窗口具有1121nit的峰值亮度。

屏幕方面，TCL Q10G采用华星光电原生4K120Hz高性能VA软屏，具备原生高对比度、98%DCI-P3广色域、10.7亿色等特性，并通过专业校色获得Delta E约等于0.99的电影级专业色准。对于时下人们关注的用眼健康问题，这块屏幕也通过了德国莱茵TUV低蓝光认证，从背光和算法两个维度有效降低有害蓝光，并采用16KHz超高频PWM调光技术消除有害的低频频闪。

编辑点评：作为一款Mini LED背光规格有重大提升，同时处在市面同类产品领先地位的智能电视，TCL Q10G能够成为2022年非常值得选择的画质“卷王”，它在面对同价位竞品甚至定位更高的产品均有一定优势，为消费者带来超高质价比。这得益于TCL强大的产业链供应能力，产品功能组合设计能力，以及第一方进行深度优化适配的能力。

同时，在年中购物季到来之际，我们也能够注意到TCL Q10G的四种尺寸均在京东自营旗舰店开启了促销活动，55英寸到手价4499元、65英寸到手价6499元、75英寸到手价8499元、85英寸到手价12999元，此外还可享受6期免息、影视会员年卡、晒单送1年延保等多重福利，十分值得关注。