高端市场持续演进！一站式全屋定制开启未来家装新时代

作者：August

【天极网家电频道】从套系家电到全屋智能再到一站式全屋定制解决方案，近几年来家电企业在高端市场上布局的脚步可谓快速且坚定。新生活消费方式的出现为家电行业带来新的生机，时代的洪流之下，高端市场早已经成为了商家的必争之地，对于企业而言，把握市场是机遇，同时它也是挑战。本篇文章带大家回顾及展望家电行业在高端化、智能化、品质化方向的前进之路。

一、全场景智慧生态快速演进

2021年前后，包括传统家电巨头及新兴品牌纷纷布局高端市场，推出套系化家电产品，谋求家电行业存量市场下的新兴增长空间。海尔智家推出的首个场景品牌“三翼鸟”、美的推出的美颐享套系、海信推出的璀璨套系、TCL推出灵悉C12全套系AI家电、卡萨帝推出银河、设计师等多款套系、华帝推出的元气、敦煌、魔尔等精品套系……

不仅局限于厨房空间的整体解决方案，大电套系、小电套系以及全屋家电套系产品的出现实现了家电行业多品类的覆盖。通过围绕着家庭客厅、厨房、卫浴、卧室等场景化的套系家电产品，具有统一风格、美观设计，实现与家庭家装设计更好地融为一体，而且比普通家电产品更懂用户的使用习惯和使用需求。对于追求品质生活的消费者而言，套系家电所带来的升级体验比单件购买模式更具有吸引力。

与此同时，在5G、物联网、人工智能技术的快速发展的背景之下，应用于家电产品的智能化等操作伴随着套系化应运而生，不再是简单的将几件风格统一的家用电器拼凑成套系产品，而是在使用体验之中打通各个单品的之间的连接，实现互联互通带来更加智慧更加便捷的使用体验。于是，依托于智能家居之下的万物互联，实现“1+1>2”的全屋智能生态体验迅速迭代。

跨品牌购买多台家电设备、到整体购买同一品牌打造的套系产品，再到基于统一设计语言的基础之上的产品互联互通，物联网技术之下的智能家居行业的火热，也同样推动着套系化家电进入一个崭新的阶段。在一定程度上来说，套系化概念和智能化概念更像是一种密不可分相辅相成的关系，在套系化的外部基础之下，构建一个全场景生态之下的全屋智能新体验。从单一场景向全屋场景，单品智能向生态系统智能转变，让家具备较强的系统性联动、智能化体验以及跨品牌的良好交互，形成真正的一体感。

二、全屋智能解决方案再加码

生活品质和消费升级的当下，套系化家电、全屋智能、家装一体化已成大势所趋。2022年开年，各大厂商持续发力全屋智能，旨在为用户带来更智慧更有品质感的生活新体验，同时也将家电行业的高端化家居场景趋势推至高点成为主流。新的生活理念生活方式的出现为家电行业的发展带来新的动力，毫无疑问，当下阶段，健康化、套系化、智能化是各大家电厂商掘金的主要赛道。用户对于品质化、高端化、场景化需求与日俱增，高端产品市场占比不断提升，家电行业朝着品质高端化趋势不断演进。

3月16日，华为在全屋智能及全场景新品春季发布会，发布了新一代全屋智能解决方案，以及搭载HarmonyOS的智能中控屏，华为安防子场景新品3D智能门锁，和更具生活品质感的照明系统。本次华为全屋智能再次进化，致力于打造趋向完美的全屋智能生态体验。

云米科技也在3.17日的2022春季战略新品发布会上，带来了全新升级⼀站式全屋智能解决方案“1=N44”，推出高端全屋智能套系以及包括空调、冰箱、洗衣机、油烟机、净水器、激光影院等在内的全新高端全场景AI产品阵容。科技潮牌定位更加高端化，此次云米科技全面加码布局高端全屋智能市场，带来更为舒适的全屋智能场景体验。

三、一站式全屋定制解决方案

而对于家电企业而言，打造出一个全场景智慧生态体验的“未来家”，产品的设计研发环节仅是迈向万里征程的第一步。如何构建套系化理念，打造家居化场景思维，将一体化的全屋智能解决方案真正应用在用户家庭是一个前所未有的挑战，后期，产品入户后的服务及运营也是当下家电企业需要长期思考的问题。与此同时，全屋智能场景的实际落地还需要家电企业打通前端销售和后期家装的连接，为消费者带来家装改造的一站式购买服务。

海尔智家无疑是行业范本。首个场景品牌“三翼鸟”，通过智家体验云平台与消费者进行零距离交互，准确获取用户需求进行个性化定制。同时，联合生态方共同输出定制化的智慧场景、智家焕新方案，满足用户衣食住行娱全程美好生活需求，依托1+N的服务体系，为用户全流程无缝体验提供落地保障。 基于在平台和品牌场景上的布局，海尔智家全屋智能定制化场景解决方案颠覆传统单品服务，覆盖客厅、阳台、卧室灯多场景生态模式，打造一站式全屋定制化方案，满足消费升级之下的高端化、场景化需求。

苏宁易购、国美等零售平台也将视线瞄准“家居家装”赛道。3月初，苏宁易购在2022春季行业大会上正式启动“315全民焕新节&春季家电家装节”，宣布了苏宁易购“打造垂直、专业、品质的家电家装购物首选平台”的全新品牌定位，提升整套家电家装场景化的购买体验，实现整套家电家装一站式购买。凭借在家电市场多年的深耕以及线上线下销售渠道的全面覆盖，苏宁打造家电、家居、家装一体化平台，围绕“现代家”场景寻求市场增量。

家电连锁企业国美也从2015开始也在扩展生态圈，由家电零售商向整体生活方案提供商转型。通过与家居品牌、渠道品牌进行深入合作，选择样板商场，引进装修、厨空间、舒适家、全屋智能等业务，打造餐厅、厨房、客厅等多个家居场景的沉浸式的选购体验。双平台为家居家装提供线上线下的全方位覆盖，带动平台的家居、家装、家电一站式购买解决方案的落地。

当下，我们已经看到行业构建起来的“未来家”的蓝图。畅想一下，在未来家装环节，全屋定制方案大大简化了装修流程，设计到装修、选择建材选择家居家电，一站式家装服务体验节省了太多的时间精力。在家中的客厅、卧室、阳台、厨房的场景之下，感受智能联动的家电为日常生活所带来的智慧舒适之感。就让我们在数字化时代，继续感受科技赋能下的美好生活!