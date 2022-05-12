15套大容量 智能开关门烘干 云米AI洗碗机Milano 15套评测

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】“以后的碗你来洗!”饭后碗筷洗涤的归属，成为了不少小年轻婚前“约法三章”的必要条件之一。虽然这个说法多少带点玩笑成分，但是繁琐的洗碗过程的确令人生厌。针对洗碗痛点，能够代替手洗、省时省力的洗碗机应运而生。作为舶来品的洗碗机，虽然在早期进入中国市场时就引发了人们的广泛关注，但是许多年过去了，洗碗机却没有真正走进国人的厨房。不能满足中式烹饪后重油餐具的洗净需求、碗篮设计不符合中式餐具的摆放条件、容量过小等因素的存在，洗碗机被人们贴上了“中看不中用”的标签。

近年来，在国内洗碗机厂商的多次调研以及不断努力研发下，不少立足于中式烹饪以及中式餐具的特点的洗碗机产品终于出现。日前，致力于打造“一站式全屋智能”的云米科技在厨电领域带来了全新的洗碗机产品――云米AI洗碗机Milano 15套，它拥有超国标的15套碗篮大容量，一次能洗净109件餐具;内置了云米独家AI智目洗功能，能够智能检测餐具上的污渍，餐具洗净节能又高效。搭载了行业高端智能开关门烘干技术，门体在烘干时能够做到自动开关，高效烘干，净味抑菌，真正解放用户双手。下面，天极网评测室将对这款云米AI洗碗机Milano 15套进行详细测评。

外观设计

云米AI洗碗机Milano 15套正面面板采用黑钢拉丝不锈钢材质，机身各处表面观感高度统一，黑色的镜面设计十分大气典雅。

隐藏式把手以金色点缀，为洗碗机的“颜值”再增添几分高级感。

显示屏区域采用臻彩触控屏，触摸开机键时，控制区域会逐一亮起，非常有程序性以及仪式感。每一个功能程序都有独特的UI设计，科技感也十足。

机身右侧有一个网状冲孔的进风口，用于洗碗机的内部空气流通，防止空气中的细菌残留。

机身的背面是连接洗碗机的排水管，进水口、排水口、电源线位于机身的下方，整个洗碗机的背面非常简洁。

打开洗碗机的舱门，可以看到这款云米AI洗碗机Milano 15套采用双层碗篮设计，据餐具摆放指引介绍，上层碗篮主要摆放味碟、米饭碗、马克杯、玻璃杯等餐具，下层碗篮主要摆放深碟、浅碟、鱼盘、汤碗、面碗、玻璃杯等餐具。下层碗篮还预留了一个可拆卸筷篮的摆放位置，用于摆放筷子、勺子、刀叉等餐具。值得注意的是，餐具的摆放方式需要按照说明书上的图示位置和方式正确摆放，避免摆放不正确影响餐具的洗涤效果以及损坏洗碗机的内部结构。

碗篮上的活动排可以旋转移动，灵活应对更多样化的中式餐具摆放需求。

碗篮的两侧是辅助推拉的动向轮，碗篮在导轨上的推拉非常流畅。

云米AI洗碗机Milano 15套拥有上下两个喷臂，上喷臂位于上碗篮的下方，与上碗篮连为一体，下喷臂则位于洗碗机内部的最下方，我们可以看到喷臂上拥有多个喷水孔，在餐具洁净过程重带来强力冲刷水流。

下喷臂的前方是云米AI洗碗机Milano 15套的过滤器，在餐具洗涤过程中将水与食物残渣相分离，防止较大的食物残渣或其他物体进行洗涤泵。

过滤器的左边是云米AI洗碗机Milano 15套的软水器，用于添加降低水质降低水的硬度以及防止结垢的软水盐。需要注意的是，由于不同地区的水质硬度不同，云米AI洗碗机Milano 15套搭载的智能AI会根据出水情况以及不同地区的水质数据判断是否需要添加软水盐，判断结果能够在米家APP上实时显示，用户可根据实际情况来选择另外购买并添加软水盐。

缺软水盐APP实时提示

添加软水盐

云米AI洗碗机Milano 15套的内壁两侧设置有三个呼吸器，用于将外部的部的冷风吸入以及将内部的热风吹出。通过冷热风的交替吹出，加速洗碗机内部的水汽蒸发，从而让内部达到干燥的效果。

洗碗机的舱门上设有用于添加洗碗粉、漂洗剂的分配器。洗碗粉用于增强洗涤时的去污能力，单次使用添加一包即可;漂洗剂则用于烘干时促进干燥，一次加满后可分多次使用。同样的，洗碗粉或漂洗剂添加量不足时，米家APP上能够给予用户实时提醒。

功能特点

AI智目洗 智能匹配餐具脏污

云米AI洗碗机Milano 15套的洗净效果非常出色，其搭载了云米独家的AI智目洗功能，在预洗、主洗每个阶段均设定10秒污渍检测期，通过微光谱感应技术与AI智能算法判断餐具脏污程度，智能匹配专属的洗涤方案，餐具洗净更高效也更节能。

6D喷淋系统 全方位无死角冲刷

在餐具洗净的过程中，云米AI洗碗机Milano 15套的上下喷臂共同组成了6D喷淋系统，带来上下左右前后6种方向全方位无死角冲刷，深入餐具缝隙劲洗。喷射出的水压最高可达15000Pa,即使是重油污餐具也能得到有效清洗。

高温杀菌+UV杀菌 强效免活病毒

我们知道洗碗机的洗净原理之一是利用高温热水对食物残渣进行浸泡澎化，使得油污和残渣迅速分解与脱落，以达到清洁的目的。这款云米AI洗碗机Milano 15套在餐具洗净时以75°C高温溶解餐具上的顽固污渍，并且能够强效灭活病毒。经权威机构认证，云米AI洗碗机Milano 15套的病毒灭活率能够达到99.99%。

此外洗碗机腔体的上方还配备了UV紫外线灯，在餐具进行清洗时给予长效抑菌，减少细菌滋生，防止二次污染。

智能开关门 提升烘干性能、解放用户双手

这款云米AI洗碗机Milano 15套最亮眼的功能，便是其搭载的智能开关门技术，洗碗机的舱门能够做到自动开、自动关兼备，不仅烘干性能大幅提升，而且进一步解放用户双手，避免洗碗机忘记关门导致餐具污染的烦恼，更加智能省心。此外，洗碗机内部还内置了银离子新风换气，净味抑菌，有效避免霉味和细菌滋生。

烘干自动开门

烘干自动关门

PTC热风烘干 保持餐具干爽、减少细菌滋生

回到云米AI洗碗机Milano 15套的餐具烘干部分。云米AI洗碗机Milano 15套搭载了PTC热风干燥系统，配合左右两边的呼吸器将冷热风交替吹出，加速水汽蒸发。在餐具洗涤完成后，洗碗机内部的低耗余热和风机送风持续对餐具进行双重烘干，让餐具保持干爽，减少细菌的滋生。

自动循环烘干 186小时长效鲜存

云米AI洗碗机Milano 15套在洗涤程序结束的30分钟后，能够进行自动循环换气，保持洗碗机内部的干爽无异味。该功能每8小时启动一次，能持续一周保证长效鲜存，餐具随取随用。

15套大容量 专为中式餐具设计

“机”如其名，这款云米洗碗机具有超国标的15套碗篮大容量，一次能洗净109件餐具。特为中式餐具设计的碗篮，不仅能够洗净米饭碗、面碗、筷子等小型餐具，而且炒锅、饭锅等大型餐具也能有效洁净。

为了测试云米AI洗碗机Milano 15套到底有多能“装”，小编购买了两套最大能够满足20人就餐的餐具。根据中式烹饪下米饭碗、圆碟、汤碗等餐具使用频率高的特点，在餐具的摆放不影响洗涤效果的情况下，测得上层碗篮能够一次性能够摆放15个4.5英寸的米饭碗，下层碗篮能够一次性摆放15个7英寸的圆碟，外加2个8英寸汤碗。筷篮处的筷子、汤勺等小型餐具的摆放也足够满足15人使用的量。

15个米饭碗上碗篮一次性摆放

下碗篮餐具摆放

此外，云米AI洗碗机Milano 15套的下碗篮还能满足面包桶、烤架、炸篮、锅盖等大型餐具的摆放洗涤，超大的空间令一次性洗涤多种大型餐具变得简单。

APP智能控制 操作方便省心

云米AI洗碗机Milano 15套支持APP智控，在手机应用商店搜索米家APP并联网接入，能够通过手机进行对洗碗机的远程操控，随时查看洗碗进程，变更洗碗机运行过程。APP内还拥有“童锁”、“自动保鲜”、“自动开关门”、“水质硬度设置”多项功能，用户可以根据实际餐具洗涤情况选择功能的使用。

除了触控屏上显示的智目洗、标准洗、快速洗、节能洗、消毒洗5种洗涤程序，APP内还智能设定了强力洗、玻璃洗、即时洗、预冲洗、烘干的其他程序，共同组成了云米AI洗碗机Milano 15套的十大洗涤程序，更加灵活应对中式家庭的餐具洗涤需求。

洗净测试

为了更直观的展现云米AI洗碗机Milano 15套的洗净效果，小编测试了标准洗以及智目洗程序下的餐具洗涤情况。

标准洗

标准洗程序为日常饭后的餐具洗涤所使用，适用于稍脏的餐具。小编用烹饪酱料涂抹模拟餐具脏污情况，并将杯口有黑色污渍残留的马克杯放进洗碗机内清洗。标准洗程序下的运行时间为129分钟。

洗碗机标准洗前的餐具脏污情况

洗涤程序结束后，我们将餐具取出观察，可以看到餐具上的酱料都被冲洗得非常干净，马克杯上的黑色污渍也得到了很好的清洗，整体洗净效果非常不错。

洗碗机标准洗后的洗涤效果

马克杯洗涤效果

在对顽固污渍的清洗上，云米AI洗碗机Milano 15套也有不俗的表现。小编将多次手洗后表面仍残存油渍的烤架放入洗碗机内进行清洗，可以看到洗净程序结束后烤架上的油渍明显被清洗掉，闻上去也没有异味。

标准洗后的烤架洁净情况

智目洗

智目洗是通过洗碗机搭载的智能AI在清洗前探测餐具的脏污程度来改变清洗步骤，智目洗程序下，洗碗机洗涤的时间和内部温度可能稍有不同。为了测试智目洗的实际洗涤情况，小编同样使用烹饪酱料模拟餐具轻度脏污以及中度脏污情况，部分餐具使用较稀释的酱料涂抹，部分餐具使用较粘稠的酱料涂抹，观察两种脏污情况的餐具在智目洗程序下的洗净效果以及洗涤过程中的区别。

首先是进行轻度脏污餐具的洗涤，洗涤时间定为按下洗涤程序至洗碗机烘干开门时。测得智目洗程序下，云米AI洗碗机Milano 15套对于轻度脏污餐具的洗涤大概需要1小时10分钟，烘干开门时的温度为48.1°C;对于中度脏污餐具的洗涤则大概需要1小时25分钟，烘干开门时的温度为54.7°C。通过测试数据可以看出，智目洗程序下轻度脏污餐具以及中度脏污餐具的洗涤时间、洗涤温度有所不同，云米AI洗碗机Milano 15套搭载的智能AI在餐具洗涤时能够发挥有效作用。

餐具轻度脏污：智目洗程序下的开门温度

餐具中度脏污：智目洗程序下的开门温度

智目洗下的洗净效果如何呢？小编将洗净后的餐具拿出与弄脏污前做对比，可以看到不管是轻度脏污还是中度脏污，餐具在洗涤后表面都无脏污残留，摸上去也没有黏糊糊的油污感。

中度脏污洗净前

中度脏污洗净后

创意洗净测试挑战

小编还在测试过程中进行了一次“有趣”的洗净测试，小编将扫地机器人在完成一次房间深度清扫后的尘盒取出放入云米AI洗碗机Milano 15套内进行清洗，可以看到清扫程序结束后的扫地机器人尘盒内遍布灰尘和毛发，即使是进行倾倒过后，里面仍有灰尘残留。

深度清扫后的扫地机器人尘盒

将扫地机器人的尘盒放进洗碗机内，选择智目洗程序进行洗涤。洗涤程序结束后，我们可以看到尘盒内部的灰尘毛发都被有效冲洗掉，尘盒内部洁净如新。

经过洗碗机清洗后的扫地机器人尘盒

在追求高品质生活的当下，扫地机器人在人们家中已经比较普及了，即便扫地机器人在地面清洁方面给予我们许多帮助，但是扫地机器人集尘盒的清理一直是困扰用户的痛点，虽然市面上也有一些一体式自动清洁的扫地机器人，但是它们价格不仅贵很多，而且使用时间久了之后也避免不了需要人手清洁一番。云米AI洗碗机Milano 15套从某种程度上说兼备了高端扫地机器人的尘盒清洗功能，可谓是一机多用，我们日常中其他生活用具的清洗，不妨也可以用洗碗机来试试。

烘干测试

云米AI洗碗机Milano 15套最亮眼的功能，便是其搭载的智能开关门烘干技术，在高温冲刷洗涤后，洗碗机的舱门会自动打开，快速排出闷热湿气;在开门烘干进行到一段时间后，洗碗机的舱门会自动关闭，防止蟑螂等小昆虫入内污染餐具，也能避免用户忘记关门的烦恼。

云米AI洗碗机Milano 15套在开关门时会发出“叮叮叮”的声响，提醒用户将要进行的开关门操作。在烘干关门后，云米AI洗碗机Milano 15套仍会进行20分钟左右的余温烘干，烘干程序结束后拉开洗碗机舱门观察，餐具表面基本没有水滴残留，洗碗机腔体内虽大面积的水渍、水痕基本没有出现。

自动开门

自动关门

烘干后碗篮无积水残留

洗碗机底部烘干情况

噪音、辐射测试

随后，小编对云米AI洗碗机Milano 15套运行时的噪音与辐射进行了相应的测试。

首先测得环境底噪为46.5分贝，洗碗机洗涤时的噪音为48.2分贝，进行换水清洗时的噪音会稍大，但是噪音也没有超过50分贝。烘干时的噪音为51.9分贝，总体来说云米AI洗碗机Milano 15套的运行时还是相对安静，不会影响到我们的日常生活。

环境底噪

洗涤噪音

烘干噪音

辐射测试测得云米AI洗碗机Milano 15套运行时的辐射最大值为15.42μT，最小值为8.27μT，运行时所产生的辐射还是较低的。

洗碗机辐射最大值

洗碗机辐射最小值

使用体验视频

评测总结

在一系列的实测体验中，云米AI洗碗机Milano 15套表现出良好的餐具洗净、烘干乃至储存功能，实现了全链路洁净除菌。其中搭载的AI智目洗技术，在洗碗机开始洗涤前智能判断餐具脏污情况，让餐具洗净更加节能高效。行业高端智能开关门技术的加持，洗碗机门体在烘干时能够做到自动开合，开门释放餐具烘干时的闷热湿气，净味抑菌，关门避免餐具二次污染，带来长效鲜存。在容量上的15套109件餐具一次洗净，更是能够满足三代同堂之家或者大型聚餐时的餐具洗涤需求。而在价格方面，目前云米AI洗碗机Milano 15套电商平台售价在4千元左右，极具性价比，感兴趣的朋友不妨入手一台。