云米智能清净家：“智”享一屋子高科技 “舒适”整个夏天

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】伴随着消费水平的提升与品质生活理念的普及，人们对营造一个健康、舒适的家居环境更为重视。据一项关于“2021生活居家舒适度”调查显示，在1106个受访者中，42.5%的受访者认为家居环境的舒适性对人的心理会产生很大影响，并且愿意投入更多的金钱改善家居环境。而家电产品作为家居环境中的重要组成部分，成为了不少家庭用作提升居家环境舒适度的重要工具。

近年来，不少主打舒适功能和品质生活的家电表现突出，成为家电市场上的“新宠儿”。家电产品突破了原有的功能特性，空调除了制冷制热，增加了送风舒适功能;冰箱除了储存食材，增加了抑菌保鲜功能;洗衣机除了洗涤衣物，增加了护理烘干功能。更有一些诸如洗地机等品类的“懒人家电”的出现，让用户得到了更多的舒适享受。用户对家电产品需求不再是基础的功能实现，而是希望家电能够突破单一的使用场景，打造一个更加品质化、舒适性的生活环境，满足健康层面乃至精神层面的需求。

作为全屋智能家电的开创者，云米坚持用高科技缔造智能的家。为了给用户带来更主动服务的全屋智能体验，云米在今年3月发布“1=N44”解决方案，实现了「一站式全屋智能」解决方案的进一步跃升，让主动智能触达家庭生活场景的每个角落，真正把家变成一个智能整体，不断刷新全屋智能家居新体验。

凭借着科技潮流的AI产品和日益强大的品牌影响力，云米的智能产品受到越来越多年轻新中产用户的青睐。近日，云米更是推出智能清净家主题活动，5月13日-24日，在抖音云米官方旗舰店直播间狂送iPhone宠粉福利，消费者可一站购齐全屋智能家电，包括云米智能洗地机Cyber Pro、云米AI全域风空调Space X、云米・泉先AI净水器Super S 1200G、云米AI大屏冰箱 21Face 2S 对开门640L、云米AI纤薄洗烘机Master 2等一系列舒适家电产品，让夏天居家体验得到全面升级。

技术革新 持续赋能

“舒适”属性与家电产品的结合，离不开技术层面上的持续赋能。传统的空调产品夏天制冷时冷风直吹太冷，冬天制热时热风直吹干燥，空调的出风舒适度一直影响着用户的使用体验。云米AI全域风空调Space X则颠覆了传统空调出风方式，搭载了创新AI全域风技术，其中的动态起浮面板，在开启全域风时能够通过面板运动改变气流走向。实现无感舒适的四维送风。经空调舒适度国家权威标准判定，云米AI全域风空调Space X的舒适度跑分达到4.96分，舒适度达到了极近5分满分的五星级舒适水平。

在健康饮水的需求下，净水器的出现吸引了人们的视线并逐渐走进人们的家庭中。但是净水器出水量小、出水速度慢、废水比高等问题，导致净水器的“风评”不是太好。而云米・泉先AI净水器Super S 1200G拥有2个400G RO反渗透膜滤芯以及一个400G 5in 1复合滤芯，在水量上能够带来1200G的澎湃通量。

此外，云米・泉先AI净水器Super S 1200G搭载了创新Super 12超膜，精细设计导流层、纯水层、过滤层，采用12层膜页提升过滤精度与效率，使出水速度稳定保持在3.3L/min，且出水量能够做到持续6年不衰减。

爆品热销 深受青睐

清洁电器近年来的发展势头迅猛，有数据显示，清洁电器的市场规模从2016年的106亿元增长到2020年的236亿元，其中2019―2021年，扫地机器人年复合增长率达到26%，洗地机年复合增长率高达687%。云米智能洗地机Cyber Pro，便是清洁电器的市场中的“佼佼者”。

云米智能洗地机Cyber Pro向用户传达了对洗地机的新认知――滚刷转速是洗地机清理力的第一核心。它内置的独立无刷高转速马达，能够带来每分钟700转的强劲搓洗，配合12500Pa的强吸力，能达到高转速、高频率的擦洗效果。

云米智能洗地机Cyber Pro还搭载了AI智目洗地技术，在清洁的过程中能够智能识别并实时反馈脏污程度，自动调整水量和吸力，减少换水频率和电量消耗，提升清洁效率。

值得一提的是，云米智能洗地机Cyber Pro还拥有电解水除菌功能，洗地机能够将自来水快速制备成电解水，期间无需添加其他消毒剂，用普通自来水就能杀灭病菌，除菌率达99%。

立足痛点 推陈出新

在疫情常态化时期，人们居家生活的方式发生的不少改变。囤粮储物的需求大大增加，这也对家中的食材储存中心――冰箱，有了更高的要求。

这款云米AI大屏冰箱 21Face 2S 拥有640L大容量，对开门的设计下内置20格科学分区，能够满足用户大容量随心囤鲜、精细化食材分类储存的需求。

这款云米AI大屏冰箱 21Face 2S 对开门640L还采用了新一代主动智能净味科技――AI智目净味技术，通过冰箱内置的AI智目气味传感器，能够实时检测冰箱内部的气味变化，监控食材异味是否超标，并且根据检测到的异味数据，通过AI芯片进行专业算法分析，得出冰箱的洁净指数，匹配相应的净味模式，在满足大容量储存的条件下，进一步净味存鲜。

人们在疫情期间对看不见的病菌的防御重视，也让洗烘一体机成为了更好的选择。云米AI纤薄洗烘机Master 2拥有470mm的突破性纤薄机身，能够匹配各种家居风格，轻松嵌入宛如量身定做。

云米AI纤薄洗烘机Master 2小巧的机身下，却拥有10公斤的大容量，除了基本的洗涤功能以外，它还兼备了健康除菌洗、去味空气洗、护衣黄金烘等功能，高效应对多种洗涤烘干需求。

此外，云米AI纤薄洗烘机Master 2还搭载了AI智能投放洗涤剂技术，能够根据衣物重量以及区域水质情况，精准匹配洗涤剂与柔顺剂投放量，减少衣物上的化学品残留，自动洗涤更省心。

这个夏天与其换家电不如升级为全屋智能家电，以洗地机、净水器、空调、冰箱、洗烘一体机构建出的“智能清净家”舒适家电将为用户打造出健康舒适的居家环境，势必将拉动今夏舒适家电的增长，进一步引爆今夏家电销售市场。