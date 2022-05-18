TCL Q10G评测：2022年让Mini LED不再小众

作者：Lord_ViTa

进入2022年，作为消费者的我们不得不面临日趋复杂的数码产品市场环境，新技术的诞生和应用的进步是肯定的，但除此以外的多种因素，主要是围绕全球疫情、局部冲突等引起的“蝴蝶效应”正对全球消费品的制造、运输、消费产生不可忽视的影响。

而智能电视在一众数码产品“缺芯”的环境下却迎来了发展机遇，纷纷启动价格与画质等核心属性的竞争。在液晶电视的赛道上，走在前列的自然是Mini LED显示技术，这项技术能够为液晶电视提供更多背光分区，从而提升对于显示画面整体明暗的控制能力。自然，它的发展方向是实现类似OLED的单像素点控光，不过那就抵达了Micro LED直显的领域。

在过去的2021年中，我们已经接触了不少Mini LED电视。其中一些产品相比前代普通LED棋盘式分区背光电视，在分区数方面有着几十到上百的小幅度提升，同时也使电视的整体亮度得到提升，并改善了背光均匀度与暗角现象，初步满足了HDR显示的要求，这是发生在常规消费级价位的现象。同期许多品牌也推出了技术验证或是高端定位的旗舰液晶产品，以千级背光分区数为主要特征，当然价格也是普通消费者难以触及的。

在2022年的前几个月，我们至少能看到两个趋势：一是配备千级背光分区的高端Mini LED产品逐渐下沉，不再使普通消费者望而却步;二是常规价位的Mini LED电视迎来配置进化，走上画质“内卷”之路，TCL于近日发布的新品Q10G就是比较有代表性的例子。

我们最近就收到了这款新品Mini LED电视Q10G的75英寸版本，并在发布会上获知了它极具竞争力的首发价：8499元，这就使它在同类产品中处于优势“起跑位”。不管怎样，接下来先让我们通过一系列评测项目看看它的表现。

外观设计

外观设计方面，TCL Q10G延续简约大气的风格，采用与系列产品类似的金属全面屏设计，具有很高屏占比，同时兼具多种质感细节。

边框为金属材质，采用表面拉丝工艺，在四角区域一体弯折成型设计。

Q10G除85英寸版本采用两侧支架，其余都使用漫步者底座设计，连接至机身中央底部，全平底座的表面同样为金属材质，且采用充满质感的拉丝工艺。

底座与机身连接的支架内设计有集线结构，方便用户整理线材，增强美观度。

回到机身正面，屏幕底部集中了TCL Logo、状态指示灯与遥控、拾音传感器区域。

最后是这款新品配备的全新设计遥控器，可以看到整体轮廓更加圆润，提升握持舒适度，同时按键经过重新排布与进一步的简洁化设计，操控区域表面为摩擦力更高的材质。

硬件配置

TCL Q10G的最大亮点是Mini LED背光与高分区数带来的越级体验。“越级”二字说来简单，但TCL可能是国内为数不多能将“人无我有，人有我优”的思路贯彻到底的品牌之一，这款75英寸版本的Q10G分区背光数为360个，达到同尺寸前代产品的1.5倍，让人十分期待这款万元内“卷王”的画质表现。

除通过灯泡测试视频进行观察外，我们也使用了评测素材中的Local Dimming局部调光分区计数器。经过实际观察，白色方块在横向移动中经过24个分区，纵向移动中经过15个分区，全屏共360个背光分区。在75英寸大屏幕下，尽可能多的背光分区能够有效提升整体对比度，使画面明暗有致、细节丰富。

屏幕方面，TCL Q10G采用华星光电原生4K120Hz高性能VA软屏，具备原生高对比度、98%DCI-P3广色域、10.7亿色等特性，并通过专业校色获得Delta E约等于0.99的电影级专业色准。对于时下人们关注的用眼健康问题，这块屏幕也通过了德国莱茵TUV低蓝光认证，从背光和算法两个维度有效降低有害蓝光，并采用16KHz超高频PWM调光技术消除有害的低频频闪。

SoC方面，Q10G依然配备在TCL众多产品中通用的联发科MT9652，这块中高端电视SoC配备4核A73 CPU与双核G52 GPU，支持多种格式与音视频信号标准解码，并拥有MEMC运动补偿功能，对4K电视而言性能表现完美。搭配4+64G大容量运存内存组合，使Q10G能够安装海量电视软件，并流畅自如地运行和切换，让用户更专注于体验本身。

音效方面，Q10G搭载的大腔体多扬声器声音单元具有杜比全景声，搭配3D环绕声技术能够通过拾取反射声识别空间结构，通过全域AI声场打造用户专属的身临其境音效。

最后是接口方面，Q10G配备了三个HDMI2.1接口，当然我们都知道这是高清联盟修改后的定义，其中有一个支持48Gbps满速传输，可连接新世代主机或PC开启4K120Hz信号，另外两个HDMI接口可用于连接机顶盒、回音壁等外设。此外还有双USB2.0接口、一个AV输入接口、一个网线接口、一个RF天线接口和一个数字音频输出接口，基本覆盖多数用户连接设备需求。

系统软件

TCL Q10G依然采用了最新版系统，具有我们熟悉的多数特性，包括横向内容分区、纵向瀑布流内容等等，这也是时下OTT系统为用户展现最新在线内容的高效方式。TCL Q10G系统的UI界面采用类扁平设计，同时出于便于用户选择与内容呈现的考虑也进行了一些针对性设计，例如热门分区与内容加大区域面积，增加作品人物、画面元素等等。

精选分区集中了来自各版权平台最新最热门的内容资源，包括热门影视、剧集、综艺等，也可以看做是从其他分区优中选优的栏目，为用户带来爽快直接的高质量内容体验。

VIP分区与多种版权平台直接关联，能够快速管理不同平台VIP开通和使用状况，以及查看VIP片库内容。无论是电视剧、电影还是综艺节目，时下的热门内容总是集中在几个版权平台，如果用户想要看到感兴趣的节目，在正确的平台上开通和使用VIP就十分有必要。

热门电视剧内容一应俱全，还有独占首播与限时免费福利。如今新剧网络首播的占比越来越大，每天准时收看电视节目的时代尚未过去，随时随心想看就看的时代已经到来。

电影专区各类优质片源常驻，即使过了影片排期，二刷三刷也不再有障碍，往下翻还有影片类型筛选与历年高分电影整理，帮助用户快速定位感兴趣的内容。

最左侧的热搜分区集中了各分区榜单内容，此外也整理了历年电影电视剧评分与票房榜单，对影片与综艺内容进行了细致分类。

雷鸟系统也专为主要流媒体平台芒果TV、云视听小电视等开辟了专属分区。云视听小电视也就是电视版bilibili是近年来在年轻群体中热门的新兴视频平台，也是国内“二次元”领域较为综合和全面的内容和活动平台。用户在这个专区能够像在手机和网站上一样查看UP主们发布的各类视频，也能观看bilibili最新的国漫、日漫等版权内容。

最后我们集中对Q10G搭载的远场语音与小T智能语音助手进行了集中体验，并与体育赛事、电影等一起以视频展示，以及依托4+64G大运存内存容量获得的流畅应用体验：

画质性能

画质性能方面，我们已经进行过详细的单项评测和对比评测，不过依旧在这里复述其中的要点。

首先是Mini LED与较高分区数带来的高亮度、大面积显示能力：从5%白色窗口开始亮度飙升至819nit，达到电视的HDR显示门槛;10%白色窗口内的亮度继续提升至923nit，已经超过多数棋盘式分区背光电视与OLED电视的峰值亮度水平;在25%白色窗口内测得这台Q10G上最高的1121nit峰值亮度，充分证明这台电视符合其HDR 1000的标称水平;更大面积的50%白色窗口测得亮度875nit，推测此时智能控光算法开始进行亮度性能与功耗、发热的平衡。

回到测得峰值亮度的25%白色窗口，对此状态下白色区域附近的黑色部分进行亮度测试，测得0.05nit上下，计算得出在高规格分区背光的加持下，这台75英寸Q10G能够达到22420：1以上的对比度。同时，更远离白色区域的部分，以及全屏黑场显示时均能测得0.00~0.02nit超出量程的亮度，说明在动态的画面显示中，Q10G能够达到更高对比度水平。

色彩方面，Q10G标称色域值为98%DCI-P3，已经接近OLED水平，想必这也是新技术提供的加持。我们在这里展示体验中拍摄的更多画质样张，因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一，仅供参考。

首先是经典的色彩金字塔，实际观察可见这块屏幕的色度区分能力良好，图片中不同区域色块分划明显，整体色彩表现优异。

水果图可见色彩饱满贴近真实观感，同时对比度出色，表面水滴、光泽等细节充分保留。

这组图用于表现明暗区域中对比度对于画面观感的影响，可见分处明暗区域的人物轮廓清晰、肤色自然，得益于多分区精确光控获得的良好表现力。

还有更多拍摄自4K视频与8K超高清图的样张在此一并展示，更多画质评测内容可参考单项评测与对比评测文章。

评测总结

总体而言，这台TCL Q10G在背光规格方面有重大提升，这也确定了它作为画质“卷王”挑战质价比新高度的基础，Q10G面对同价位竞品甚至定位更高的产品均有一定优势，这得益于TCL强大的产业链供应能力，产品功能组合设计能力，以及第一方进行深度优化适配的能力。

Mini LED背光技术已然进入成熟阶段，随着背光分区数、亮度、色域等核心功能参数的提升，它必将继续展现出远胜一体式背光液晶电视与低分区背光电视的画质性能，以及通过自身在峰值亮度、价格等方面的优势与OLED电视进行争夺。作为下一阶段的液晶技术，Mini LED电视在2022年已经具备一切普及到各类消费人群中的条件，而这台TCL Q10G会是其中最值得购买的一个。