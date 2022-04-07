倾听需求 来去自如 新生代AI扫拖机器人-科沃斯地宝T10 TURBO评测

作者：Lord_ViTa

【天极网家电频道】自诞生之初，以扫地机器人为例的家用服务机器人一直以替代我们进行一部分重复、繁琐的家务劳动为目标不断的发展。但以前的技术能够满足的仅仅是基本的扫地功能，由于导航性能的缺乏、碰撞算法的简陋使扫地机器人的工作效能不尽如人意，就更谈不上智能化与自主工作的能力，这一阶段是家用服务机器人1.0时代。而家用服务机器人2.0的时代得益于导航、避障技术的进步，使工作效能真正达到了可用的程度。不过各式机器人的操作控制仍然显得较为繁琐：有些只能通过机身按键进行简单功能的操控，有些支持手机等远程终端操控，但操控项目罗列堆积，可操作性不佳，机器人处于“半自动”的状态，用户相当于“监工”而不是服务的享受者。

在2021年“多维进化”主题发布会上，科沃斯宣布开启家用服务机器人3.0时代，其产品的一大特性是能独立智能的完成工作，尽量为主人节省时间、减少麻烦。在体验过3.0时代首款产品扫拖机器人地宝X1后，科沃斯于近期推出的这款T10 TURBO AI智能扫拖机器人又做了哪些突破？

颜值更高的家庭成员

如今，我们在选购各种电子产品时总不免考虑到它在本质属性外的一些附加价值，简单来说就是外观、设计、材质、品牌等各种各样能让我们感到更满足的部分，而科沃斯正是在工具属性居多的扫地机器人产品中注入了更多设计感的一个品牌。从雅各布延森设计加持的地宝X1，到我们现在体验的这款T10 TURBO，都体现出在产品的属性以外为我们带来的美观设计和舒适观感。

科沃斯T10 TURBO采用简洁大气的素白为主色，伴以机身上少量充满质感银灰色规则纹路，展现出适合现代家居的时尚观感，同样的理念也延伸到它配备的多功能基站上，简约而不失反差的拼色设计与流畅的线条都能让它恰到好处地融入现代家居风格。

而在功能设计方面它则使人一目了然，基本布局与科沃斯前代产品系列差异不大。T10 TURBO的机身本体采用了顶部dToF激光雷达+正面960P星光级摄像头+侧面多传感器的感知硬件组合，清洁模块采用双边刷+浮动滚刷+尾部双旋转拖布组合，机身内置尘盒收纳于顶部磁吸顶盖下，而基站则可以分为上层的清污水箱与下层的工作区域两部分。

基站与机器人组合后，它看起来更像是一台“青春版”地宝X1，各项性能参数也印证了这一点。它配备3000Pa最大吸力与双边刷+软胶混合主刷，搭载OZMO Turbo 2.0旋转加压拖布，在建图导航技术方面采用了全新升级的TrueMapping2.0技术搭配机身多种传感器，而避障能力方面拥有防撞、防跌落、脱困等多种功能，以及独特的AIVI3.0人工智能视觉识别技术。可以说随着硬件技术与软件算法的更新换代，这台T10 TURBO已经拥有了引人注目的高颜值与旗舰产品的性能水平。

能够倾听用户需求的YIKO智能语音助手

前文中我们已经提到过，家用服务机器人2.0时代相比1.0最大的提升是各项功能的实用性，各种技术的应用让扫地机器人这类产品无需再像无头苍蝇一样在室内横冲直撞，而是能够进行即时高效的导航规划。

在这一阶段，作为使用者的我们总算能够正常地进行使用，但此时的产品依然不是我们理想状态中的“机器人”，它们更多采用了机械般的指令与执行步骤，缺少一些智能化的自主功能，以及缺少一种软硬件控制面板以外的交互方式。

2021年科沃斯开启了家用服务机器人3.0时代，带来更加智能化、全流程的功能设计与独特的“YIKO智能语音助手”。近几年来虽然各种AI虚拟形象和语音助手层出不穷，但YIKO智能语音助手首次将自然语言的交互能力与家庭服务机器人产品直接绑定，使我们几乎无需绑定任何额外的设备、生态就可以进行便捷的语音控制，此外更多天气、百科等内容的加入也使交互更有生活感。

我们首次体验YIKO智能语音助手是在对地宝X1的评测中，本次它搭载于这款T10 TURBO上依然有着优秀的表现，包括“OK YIKO”唤醒口令的快速响应，“快速建图”、“全屋清扫”、“回洗拖布”以及查询当前工作信息、耗材状态等指令的准确识别。借助YIKO智能语音助手的强大交互性能，我们有望在不远的将来见到其全面代替手机APP等方式成为新的控制交互主力，不过至少当下我们仍需要APP的界面作为获取信息的窗口。

我们也将科沃斯T10 TURBO扫拖机器人的YIKO语音助手演示和召唤清扫、全屋清洁流程集中以视频进行展示。

如何在各种家居环境中来去自如？

上文的视频同时引出了科沃斯T10 TURBO的另一类重要能力，也就是建图导航与避障识别的性能，而这一能力的重要基础就是它配备的感知硬件与相关技术。

科沃斯采用的航天级dToF传感器技术在各类家用服务机器人产品中的应用已趋成熟，而能在工作效率上体现出差异化的关键则是软件算法。科沃斯T10 TURBO配备的高性能dToF硬件拥有10m探测距离与毫米级的探测精度，TrueMapping2.0技术使用升级SLAM算法能够带来4倍建图速度提升，在12平米的测试空间中，科沃斯T10 TURBO的建图全流程约在2分钟内即可完成。

而在整个工作流程中实时运作的避障功能方面，科沃斯T10 TURBO采用了与地宝X1类似的视觉方案，并搭配AIVI3.0人工智能和视觉识别技术使用，它能够准确感知人类、宠物活动、各种地表障碍物，以及识别多种家具类型，搭配3D地图使用时能够实现针对特定家具区域的精准清扫，如沙发、床底、电视柜等等。

而这一功能依赖的硬件基础则是搭载在T10 TURBO正前方的960P星光级摄像头与内置的5TOPS算力地平线旭日3 AI芯片。

一系列优秀的软硬件组合为科沃斯T10 TURBO带来了优异的避障性能，它能够穿行于各种限高、限宽的狭小区域间，同时准确环绕障碍物周边死角进行清洁，拥有很强的环境适应性。

而对于相对开阔的区域，科沃斯T10 TURBO则能够规划好最佳路线以较高的覆盖率、较低的重复率进行地面清洁。我们在测试中可以从APP界面看到它的清洁轨迹，在划定好清洁区域的便捷轮廓后，T10 TURBO将会以相对规整的“弓形路线”对开阔区域进行覆盖，提升覆盖率的同时尽可能以直线行进提升清洁的效率。

最后，科沃斯T10 TURBO宽大且采用防滑纹路的驱动轮提供了最大20mm的越障能力，足以翻越门槛等障碍进行移动清洁。

适合家庭日常清洁的扫拖机器人

回归到扫拖机器人最核心的地面清洁能力上，科沃斯T10 TURBO内置3000Pa大吸力风机，并配备了双侧边刷与混合主刷，能够有效扫除地表毛发、浮尘与各类边缘死角可能存在的积尘，对于地面缝隙中的小颗粒物也能够实现拔除。

我们使用颜色醒目的蓝色装饰砂砾模拟地面小颗粒物进行测试，可见在边刷与中央主刷的作用下，大部分蓝色砂砾能够被集中到T10 TURBO的前进路线上，同时被收集进入尘盒中，剩余少量砂砾则通过后续的清扫过程得到清除。

而在扫拖性能方面，我们设置了半干咖啡渍作为测试对象，模拟较为轻量的饮料滴落等固态污渍。实际上多数扫拖机器人可能不适合处理较大量的水渍等湿污渍乃至油性污渍，在面对这类场景时扫拖机器人可能非但无法将其清除，反而使其扩散开。

测试结果显示，科沃斯T10 TURBO配备的OZMO Turbo 2.0旋转加压拖布在应对此类固态污渍时能够带来相比传统固定式拖布更强的擦地效果。

多功能基站带来充分的后勤支持

科沃斯T10 TURBO标配的多功能基站具有充电、换水、回洗拖布、热风烘干拖布、自清洁等核心功能，并可以选配安装银离子除菌功能，也基本可以看做是地宝X1搭配的OMNI全能基站的“青春版”。在众多功能的加持下，基站为T10 TURBO带来了近乎解放双手的自主维护能力，既帮助用户摆脱事无巨细的操作，又免去了手动拆卸、清洗拖布的烦恼，使拖布这类主要耗材能够延长使用周期，减少用户的更换成本。

同时我们针对基站对拖布的清洁与烘干功能进行了体验，实测基站对拖布上灰尘等轻量污渍的清洁效果能够满足我们对家庭卫生环境的需要，并且2小时可调的热风烘干时间能够充分烘干拖布，避免潮湿带来的异味与细菌滋生。

最后我们还体验了基站自清洁功能，它既可以通过基站顶部触控按键操作，也可以通过YIKO智能语音启动，能够对基站与科沃斯T10 TURBO连接进行拖布清洁的水槽部分通过水流进行自清洁，同时用户也可以使用清污水箱之间的工具刷进行辅助清洁。

重视用户隐私的家庭卫士

前文提到的960P星光级摄像头也为科沃斯T10 TURBO带来了许多创新应用，包括全屋巡航与实时视频等功能，拓展了家用服务机器人的概念和定位，相信在未来也会诞生出更多创新实用功能。此外，一个“能操控会移动的摄像头”也许会在用户心中产生一些顾虑，因此科沃斯为T10 TURBO的相关软硬件打造了多重安全保险，包括摄像头功能启用时的指示灯和语音提示，手机APP中通过密码保护的视频管家功能等，已经获得了莱茵隐私软件、硬件双重安全认证，这颗摄像头同时也是AIVI3.0视觉传感器能够在提供强大综合性能的同时规避隐私泄露的风险。

总结

近几年来，技术的发展为扫地机器人带来的功能提升是巨大的，同时这类产品的属性也正发生着潜移默化的变迁，区别于名义上的“机器人”，真正的“机器人化”趋势正在近一年诞生的尖端新品中传播。对于各种家电而言，“机器人化”的未来可能将彻底改变我们的生活形态，我们可以畅想科幻电影中的世界即将变为现实，但不可否认当下它们还普遍存在着不小的上升空间。

从完整自主的工作流程，到贴近自然语言的交互体验，科沃斯在家用服务机器人3.0时代与这款T10 TURBO扫拖机器人上为我们展示了众多新生代家用服务机器人产品应该具备的素质。而我们通过各项评测可以看出，这款科沃斯T10 TURBO扫拖机器人在软硬件层面有着充分的匹配优化，能够将高质量的交互性、智能性扎根于优秀的服务体验之上。