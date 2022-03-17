拒绝“千滚水” 控温喝茶口感好 四款即热式饮水机推荐

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】中国人饮茶，注重一个“品”字。在百忙之中泡上一壶好茶，择雅静之处，自斟自饮，可以消除疲劳，振奋精神，也可以细酌慢饮，达到美的享受。但喝茶也需要有一定的讲究，一壶好茶除了茶叶的品质之外，冲泡时的温度也直接关系到成茶后的口感。例如我们常喝的绿茶，冲泡时的水温就适用与80°C到85°C之间，这样才不会破坏茶叶里的维生素C，而且泡出来的茶嫩绿明亮，滋味鲜爽。

但是我们日常生活中常用的饮水机，大多只具有加热和保温功能，而不具备将水温加热到设定温度的功能，这无疑是我们品茶道路上的阻碍。不仅如此，传统饮水机由于反复加热，还存在“千滚水”、“阴阳水”的问题，长期饮用会引起肠道感染等疾病，危及我们的身体健康。

而目前市面上出现了一种即热式饮水机，它是一种喝热水无需等待，不会反复加热的智能饮水机。它采用出水瞬间加热的原理，不会产生冷水跟热水交替混合的现象，减少水中可能含有的各种病源微生物的产生。此外，即热式饮水机的一次出水量是恒定的，不存在反复沸腾的水的情况。大多数即热式饮水机也能精确调控水温温度，适应不用饮品的冲泡需求，非常适合我们家庭使用。

下面，小编给大家推荐四款即热式饮水机，感兴趣的朋友可以关注一下。

美的即热式饮水机JR2079T-NF 京东参考价：2198元

这款美的即热式净水器采用台面免安装的安装方式，摆放灵活，可根据家庭需要自由安装。出水口上部设有高清全息显示屏，操作清晰简单，具有贴心童锁设计，防止儿童误触烫伤。它还拥有独立分离的原水箱和废水箱，通过隔板杜绝废水回流，保持水质纯净。

在加热性能方面，美的即热式饮水机JR2079T-NF内置了2000W大功率即热精钢芯，辅以旋涡加热热道的设计紧锁热量，让热纯水达到充分沸腾。它还拥有五段温控模式，25°C-99°C宽广温控区间，能够适用不同人群的喝水温度需求。搭载的常温智控设计，还能够感知室内温度智控水温，非常贴心。

在过滤性能上，美的即热式饮水机JR2079T-NF拥有5级精密过滤，能够有效滤除并净化水中的异色、异味、有害杂质，采用UV-LED紫外光深度灭菌，120分钟内杀灭菌率高达99.17%，用心呵护家人饮水健康。

海尔即热式饮水机LRO50-3T 京东参考价：1899元

这款海尔即热式饮水机同样采用台上免安装式，无需外接水管，适配多种家居环境。海尔LRO50-3T加热功率可达2100W，拥有6L大容量水箱，一次装水可满足更长时间的饮水需求。水箱采用原水箱和废水箱分离设计，产生的废水会流入废水箱，不会对原水产生二次污染，储水更健康。

在温控调节上，海尔LRO50-3T拥有40-100°C温度范围选择，温度调节可精细至1°C。在最爱模式下，用户可以根据日常饮水需求，设定常用水温和水量，点击即可一键出水。它还支持APP智能互联，在云智能功能下，用户可实时查看水质情况，保障饮水安全。

在杀菌功能上，海尔LRO50-3T还采用了UVC抑菌技术，长效杀菌，抑菌率可高达99%，避免净水箱中细菌滋生，减少水质污染。

IAM即热式饮水机IW5X 京东参考价：1699元

这款IAM即热式饮水机占地面积仅为165MMx302MM，机身小巧，采用台式安装设计，摆放空间灵活。拥有4.5L食品级FAD认证健康材质水箱，出水口、出水管道等12个触水部件均通过食品安全检验。在操控方式上，IAM即热式饮水机IW5X采用触屏旋钮一体式操控，LED屏幕精确显示温度和水量，旋钮上拥有红黄蓝三色温度标识，对应相应的温度范围。同时面板60s内无操作自动息屏，细节处尽显省电节能。

在即热方式上，IAM即热式饮水机IW5X采用稀土厚膜加热，拥有16段水温调节，每5°C为一段，水温把控更精准。它的水温可调节范围在30°C-100°c之间，可冲泡蜂蜜、咖啡、菊花茶等饮品，非常方便。此外，IAM即热式饮水机IW5X还拥有10段出水量选择，定量出水，满足不同饮水需求。在出水区域采用直柱式流水，流水和蒸汽做到有效分离，热水不喷洒飞溅。

不仅如此，IAM即热式饮水机IW5X还拥有i-clean自洁模式，长按3秒“i+水量”键即可进入清洗模式，过程只需7分钟。

德克西即热式饮水机WB-1 京东参考价：2199元

这款德克西即热式饮水机外观由红点奖获奖团队设计，外形简约又不是时尚高端，轻松融入各式家居。采用台上式安装的安装方式，摆放位置无需固定，饮水区域更为灵活。在控制面板上，德克西WB-1集成TDS水质检测、滤芯提醒。安全童锁、温度信息等触碰选择，操作简单灵敏。它还拥有内外双水箱，容量共计4.7L，可满足一家四口日常饮水所需。

在加热性能方面，德克西WB-1拥有2200W高功率即热系统，采用不锈钢复合式加热体，95°C速热仅需2秒，即饮即热。拥有6档变温模式，温度范围囊括25°C-95°C之间，各种饮品随心饮。德克西WB-1还有6档定量出水功能，可选择90ml乃至不限量出水，一键智能满足不同饮水需求。

此外，德克西WB-1的滤芯采用美国进口陶氏航空级RO膜，有效滤除水中的余氯、细菌、重金属等污染，通过四级过滤，确保水质健康。内置水箱拥有UV杀菌技术，能够避免细菌滋生，降低水质二次污染的风险。

德克西WB-1采用动态水路智能冲洗、废水回流技术，系统能智能感应饮水机的使用情况，未使用时能够将纯水箱及管道内的纯水抽回原水箱过滤，避免纯水存放过久影响水质。

最后，德克西WB-1的电机采用增压泵悬浮设计，在运行上噪音低至44dB，运行安静噪音干扰低。