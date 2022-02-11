想在情人节甜蜜补剧《开端》 海信激光电视88L9F将是首选装备

作者：小戈

【天极网家电频道】要说这段时间最火的话题，自然是火爆全网的短剧《开端》了，由白敬亭、赵今麦扮演的两人在“末世”的一次次循环中相互拯救，掀起了一股烧脑狂潮，情人节即将到来，之前没有看过这部剧的朋友除了可以在外Happy外，舒舒服服地在家看神剧也是不错的选择，至于观看设备，海信激光电视88L9F将是非常不错的选择。

不仅拥有88英寸巨幕，更有107% BT.2020超广色域彰显实力

作为私人专属大荧幕，海信激光电视88L9F为家庭客厅环境量身打造，只需195mm距离便能投射出88英寸影院级巨幕，出色的沉浸感能让大家深深沉浸在故事之中。

由于其采用的是海信红绿蓝三色纯净光源，整个成像过程没有使用色轮与荧光粉，完全采用自然光谱纯天然成像，因此能有效避免画面失真偏色情况的发生，实际画面效果更加真实自然，同时分区散热系统能够有效疏解光源运行带来的热量，从而保证激光电视光源的运行稳定性与使用寿命，持续输出高品质画面。

高品质红绿蓝三色纯净光源搭配菲涅尔仿生屏幕，海信激光电视88L9F能够带来380nit超高显示亮度，无论是白天光线充足的环境，或是夜间关灯情景中都能带来明亮清晰的观看体验。得益于此，海信激光电视88L9F在展现4K+HDR画面时拥有了更加充裕的发挥空间，影视大片中常见的夜幕星空、林间小道等都能带来令人惊艳的显示效果，特别是暗部细节元素都将会淋漓尽致地展现出来。

色彩方面，海信激光电视88L9F支持107% BT.2020超广色域与10.7亿原彩显示，相比高清电视采用的Rec.709色域标准，甚至相比美国电影行业推出的DCI-P3都更加优秀，绿色和红色的色彩范围都更广，因此能够呈现更丰富的色彩，色彩过度也将更加自然细腻，茂密森林、夕阳晚霞、峡谷地貌等各种场景都能带来身临其境的通透体验。

音质延续“壕”式风格，将观者“带至主角所处空间”

影视剧集内容是画面与声音的有机组合，一方面有所缺失便会极大地影响整体效果。在音频呈现方面，海信激光电视88L9F同样彰显“壕”式风格。

这款设备在硬件方面采用的是2.5寸全频单元与25芯大音圈，经过专业声学团队调教后能够带来出色的音质体验，中高音清扬明亮，低音浑厚有力，能够出色还原电影原音，而在Virtual:X环绕声场的加持下，海信激光电视88L9F的声音效果能够进一步开阔起来，用户可以直观感受到声音流动的方向与轨迹，加上88英寸大屏幕，能让大家拥有与主角身处同一空间般的真实体验，相信喜欢观看热门剧集与电影大片的朋友一定不会想要错过。

人们常说对白是影视内容的灵魂，精彩的对手戏都会让观看者们都大呼过瘾。海信激光电视88L9F内置TruVolume仿真耳调教技术，简单来说这项技术能够智能感知声音响度，根据实际声音情况在不影响观看体验的基础上对人声进行增强，这样能够有效避免环境音过与嘈杂干扰人物对白听感的情况，显著提升影视内容的观看体验，相信大家可以从中可以感受到海信强大的技术研发实力。

可以与家人打卡《开端》观影现场，还可以云团聚和远程连麦K歌

如果大家打算与好友家人一同观看《开端》这部剧，不妨再借助海信激光电视88L9F配套AI摄像头来张打卡照片，记录美好时光。

除了常规拍照功能外，海信激光电视88L9F还可以实现6路通话，因为疫情情况无法回家的朋友可以与家人来场云团聚，甚至还可以与朋友远程连麦K歌，或者同屏在线观影，相信这会是一段难忘又温馨的体验。

除此之外，海信激光电视88L9F的声控功能也令人欣喜，5米范围内只需一声“小聚”就能够轻松将内置JUUI系统唤醒，各种视频搜索、播放暂停、快进快退操作都能轻松实现，甚至大家想要购物也只要动嘴就能实现。值得一提的是，这款产品还支持6种语音识别功能，大家可以像与家人聊天一样操作，非常强大和贴心。

总的来说，海信激光电视88L9F画质、音质与智能体验都得到全面升级，再加上激光电视自带的护眼BUFF，追剧观影非常合适。另外有个好消息，海信激光电视88L9F将深度参与京东甜蜜礼活动，原价23999元现在只需21999元就可以入手了，心动的朋友可以前往官方平台了解详细信息。

购买链接：京东商城