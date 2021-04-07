占比达80% 线上销售将成为小家电行业主要市场渠道

作者：饶玉

【天极网家电频道】对于“Z世代”新兴消费群体来说，可以说小家电产品是他们生活中必不可少的存在。早上起来，用早餐机、豆浆机等产品为自己做上一顿丰富的早餐，家里的卫生打扫也不用自己动手，只需要交给扫地机、吸尘器就可以，节省时间精力的同时还提升了生活的幸福感品质感。

随着电商购物的日渐普及，相对于线下购物，人们更加倾向于更加便捷的线上购物，特别是对于当代的年轻人来说，他们更加喜欢在各电商平台上购买小家电产品。同时，在疫情期间，大家都呆在家中，习惯了线上购物的消费形式。

据奥维云网发布的数据显示，2020年上半年，国内小家电市场销量线上占比已达83%，与去年同期相比提升了9%。另据京东数据显示，2020年“618”期间，破壁机、多用途锅、空气炸锅等新兴厨房小家电销售额同比增长超200%，电烤箱、面包机、打蛋器等烘焙类产品销售额同比增长185%。

双11当日，小家电产品销售同比增长149%，美的皮卡丘电炖锅、九阳line联名豆浆机、小熊早餐机等萌系颜值化小家电销量环比提升799%;单人电饭煲销量同比提升312%;刀具粘板消毒机销售同比提升521%;个护健康类小家电销量同比增长108%。随着冬季的到来，取暖器、电暖袋、踢脚线等冬季家用取暖小家电产品销量也实现了大幅增长。

小家电产品颜值高、单价低、功能多、使用便捷，能够满足当代年轻人的使用需求以及消费口味，同时随着消费观念的改变和电商直播购物的盛行，消费群体更加倾向在线上购买。此外，小家电产品体积小、无需上门安装等特性也使得消费者在线上购买小家电产品没有过多顾虑。而在未来的小家电市场中，线上市场也将成为重要市场渠道。