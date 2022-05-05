线上零售量同比增长46.6%，囤货刺激冷柜需求上升

作者：饶玉

【天极网家电频道】由于受到疫情的影响，消费者囤货需求爆发，大量购买冷冻冷藏食品与生鲜蔬菜以满足使用所需，进而也在一定程度上刺激了冰箱、冷柜产品的需求。

据奥维云网(AVC)推总数据，一季度冰箱全渠道量额齐跌，零售量612万台，同比下降9.2%，零售额192亿元，同比下降8.1%。一季度冰箱市场开年仍延续弱势表现。

居家隔离的囤货需求将加速冰箱结构升级的换新需求，奥维云网(AVC)预测，2022年Q2全渠道零售量同比增长3.8%，零售额同比增长6.0%。随着国内疫情防控形势逐步好转，各地促消费政策进一步落实，预计二季度市场将再呈现恢复性增长，扭转一季度的颓势。

当下，冰箱冷柜市场出现了几波高增长行情，这在一定程度提振了行业景气指数，与此同时，作为冰箱的存储补充存在，凭借着体积小、性价比高等优势，成为部分家庭的第二台冰箱。奥维云网(AVC)监测数据，22W14-W17(3月28日-4月24日)冷柜线上零售量同比增长46.6%、线下同比增长28.3%。疫情期间囤货需求刺激这冷柜需求的快速增长。

冷柜成为疫情严峻及封控区域的新刚需产品。奥维云网(AVC)监测数据显示，22年14-17周21个省市零售量规模同比实现正增长，其中上海、吉林、江苏零售量规模同比增长高达220.4%、124.1%，106.6%，浙江、北京同比增长超过50%，安徽、陕西、河南增长超30%。

就冷柜类型方面来看，体积小的冷锅以及立式冷冻柜零售量占据主导地位，其中立式冷冻柜线上线下零售量规模同比增长分别为226.0%、155.3%，小冷冻柜线上线下零售量规模同比增长78.0%、43.2%。