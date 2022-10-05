ÇïÌì¸üÒª³ÔµÃ½¡¿µÃÀÎ¶ µÂÒâÕô¿¾¾ùºâ¼¯³ÉÔî³Ð°ü²Í×ÀÐÒ¸£

½ü¼¸ÌìÀ´£¬ÀäÅ¯¿ÕÆøÔÚ×æ¹ú´ó½ÄÏ±±½»ÌæÅö×²£¬×ÜËãÎª»ªÄÏµØÇø´øÀ´ÁËÒ»Ë¿ÇïÒâ¡£Çï¼¾¼ÈÊÇÊÕ»ñµÄÊ±½Ú£¬Ò²ÊÇÈËÃÇÏíÓÃ¶àÑùÊ±ÁîÃÀÊ³µÄ×îºÃ»ú»á£¬¶Ô°®ºÃÅëâ¿µÄÈËÃÇÀ´Ëµ£¬ÔÚ×Ô¼Ò³ø·¿¼òµ¥²Ù×÷¼´¿ÉìÒ³öÒ»¹øö¦ÌÀ¡¢Õô³öÒ»ÅÌ¿ìö¦ÕýµÄºÓº£ÏÊ£¬¼È´øÀ´ÁËÅëâ¿¿ìÀÖ£¬ÓÖ×Ì²¹ÉíÌå¡¢ÌùÁËÇï±ì£¬¿ÉÒÔËµÊÇÀíÏëÖÐµÄ²Í×ÀÐÒ¸£¡£
µÂÒâÍÆ³öµÄÕô¿¾¾ùºâ¼¯³ÉÔîÔòÊÇÊµÏÖÕâÖÖÐÒ¸£µÄÓÅÖÊ·½°¸£¬Ëü¼¯ÑÌ»ú¡¢Ôî¾ß¡¢ÕôÏä¡¢¿¾ÏäÓÚÒ»Ìå£¬¼åÕ¨Õô¿¾ÑùÑù¾«Í¨£¬ÇÒÍ¨¹ýË«²Õ·ÖÇøÍ¬Ê±Ê¹ÓÃ£¬Ë«48L´óÈÝÁ¿Õô¿¾¿Õ¼äÔÚ´øÀ´»¨Ñù·±¶àÅëâ¿¹¦ÄÜµÄÍ¬Ê±Ìá¹©ÁË¼«¸ßµÄÐ§ÂÊ£¬¿ìËÙÍê³É¼ÒÍ¥¾Û²ÍÅëâ¿£¬ÈÃÇïÌìµÄÃÀÎ¶¸ü¾ßÒÇÊ½¸Ð¡£
Çï·çÆð£¬Ð·½ÅÑ÷£¬´óÕ¢Ð·ÔÚ³Ô»õÃÇµÄÐÄÖÐÓµÓÐ×ÅÌØÊâµÄµØÎ»£¬Ò»Ïëµ½´óÕ¢Ð·£¬ºÜ¶àÈËµÄ¿ÚË®¾Í¿ìÈÌ²»×¡ÁË¡£´óÕ¢Ð·×î³£Ê³ÓÃ·½Ê½¾ÍÊÇÇåÕôÁË£¬ÇåÕôÄÜ×îºÃµØ±£Áô´óÕ¢Ð·Ô±¾µÄÏÊÎ¶£¬Õ´ÉÏ×ÔÇ×µ÷ÅäµÄ½ª´×Ö£¬ÃÀÎ¶ÔÚÉà¼âÓÎ×ß¡£
µÂÒâÕô¿¾¼¯³ÉÔîÅä±¸µÄÕôÏä£¬¿ÉÔÚ30-100¡æ·¶Î§ÄÚ½øÐÐ¡À1¡æ¾«×¼¿ØÎÂ£¬ÓÃËüÕô³öÀ´µÄ´óÕ¢Ð·£¬¿ÉÒÔÓÐÐ§±£Áô´óÕ¢Ð·µÄÏÊÎ¶£¬¸üÄÜËø×¡ÓªÑø²»»áÁ÷Ê§£¬´óÕ¢Ð·µÄ¿Ú¸Ð¸ü¼ÓÇåÌð¡£µ±È»£¬¡°Õô¡±¹¦ÄÜ»¹¿ÉÒÔ´óÏÔÉíÊÖ£¬ÕôËâÈØ·ÛË¿Ïº¡¢½´ÕôÅÅ¹Ç¡¢ÈâÄ©Õôµ°¡¢ÇåÕôöÔÓãµÈ£¬ÇåÈÈ¡¢ìî»ð£¬Ê³½ø×Ì²¹£¬ÊµÏÖÇï¼¾ÍêÃÀÑøÉú¡£
ÇïÌìÌìÆøÁ¹£¬ÑôÆøÄÚÁ²£¬º®ÆøÉÏÉý£¬Ò»µ©ÊÜº®ÆøÈëÇÖ£¬ÈÝÒ×ÉË¼°ÎåÔà£¬¶øÒ»ÍëÂäÎ¸µÄÌÀ£¬ÃÀÎ¶ÓÖÓªÑø¡£µ±³ø·¿ÀïÏìÆð¹¾¹¾µÄìÒÌÀÉù£¬ÑòÈâìÀÂÜ²·¡¢Á«ÅºÅÅ¹ÇìÀÌÀ¡¢É½Ò©Öà¡¢º£ÏÊÖà......ÐÒ¸£¸ÐÓÍÈ»¶øÉú¡£ÒªìÒÒ»¹øºÃÌÀ£¬³ýÁËÐèÒªÐÂÏÊ½²¾¿µÄÊ³²Ä£¬»¹ÐèÒª¶Ô»ðºòµÄ¾«×¼°ÑÎÕ£¬½²¾¿Ð¡»ðÂýìÀ¡£µÂÒâÕô¿¾¾ùºâ¼¯³ÉÔî¾«×¼»ðÁ¦¿ØÖÆ¶àµµµ÷½Ú£¬²»Í¬µÄÃÀÊ³ÓÃ²»Í¬µÄ»ð£¬ËæÐÄµ÷¿Ø£¬ºÏÀíÉè¼ÆµÄ³ö»ð¿Ú£¬ÈÃ´ó»ð¸üÃÍ£¬Ð¡»ð¸üÎÈ£¬¿ÉÒÔ¼¤·¢³öÊ³ÎïÖÐµÄÁé»ê¡£
ÇïÌìµÄÎ¶µÀ£¬³ýÁËÂú³ÇµÄ¹ð»¨ÏãÆø£¬»¹ÓÐÌÇ³´Àõ×ÓµÄÏãÆø¡£Ò»·ÝÅ¯ÐÄµÄ¸Õ³öÂ¯µÄÈíÈíÅ´Å´µÄÌðÀõ×Ó£¬Èë¿Ú¼´»¯£¬´îÅäÒ»·ÝÄÌ²è£¬¿ìÀÖÖ¸ÊýìÉý¡«
ÓÐÁËµÂÒâÕô¿¾¾ùºâ¼¯³ÉÔî£¬ÔÚ¼Ò¾Í¿ÉÒÔ¿¾Àõ×Ó¡£Õô¿¾¾ùºâ¿¾Ïä30-230¡æ¿íÓòµ÷ÎÂ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÀõ×ÓÐèÒªµÄÎÂ¶ÈÀ´µ÷½Ú£¬µ×²¿¡¢²àÃæ¡¢¶¥²¿µÄ¼ÓÈÈ¹ÜÁ¢Ìå¼ÓÈÈ£¬ÉýÎÂ¸ü¿ì£¬ÏäÄÚÎÂ¶È¸ü¾ùÔÈ£¬¿¾³öÀ´µÄÀõ×Ó¿Ú¸ÐÒ²¸üºÃ£¬ËäÈ»³Æ×÷¡°¿¾¡±Àõ×Ó£¬µ«È´ÊÇÀÎÀÎËø×¡ÁËÀõ×ÓµÄÏãÎ¶ºÍÓªÑø£¬³ä·Ö·¢»ÓÀõ×Ó×ÌÒõÑøÉúµÄ¹¦Ð§¡£Ï²»¶¿¾ºìÊí¡¢ÍÁ¶¹µÈ¾µä¿¾ÖÆÊ³Æ·µÄÐ¡»ï°éÍ¬Ñù¿ÉÒÔÏíÊÜ¡£
±à¼µãÆÀ£ºµÂÒâÕô¿¾¾ùºâ¼¯³ÉÔî²»½öÊÊºÏÇïÌìµÄ³ø·¿£¬ËüÅä±¸µÄ·ç»ú¾ßÓÐ900Pa³¬´ó·çÑ¹£¬½«³ø·¿´òÔì³ÉÎÞÑÌÖ®¾³£¬ÈÃÅëâ¿²»ÔÙÓÍ¹âÂúÃæ;5.2kW¼«ÏÞ»ðÁ¦£¬¶ÔÓÚÈÈ°®ÖÐÊ½±¬³´µÄÈËÀ´Ëµ£¬ÄÜ³ä·Ö¸ÐÊÜ´ó»ðÁ¦´øÀ´µÄ¿ì¸Ð;·ç»ú»¹ÄÚÖÃÒ»¼ü¸ßÎÂÏ´¹¦ÄÜ£¬³¤ÆÚÊ¹ÓÃÊ±ÄÚ²¿ÓÍÎÛÇå½à¸ü¼Ó·½±ã¡£µÂÒâÕô¿¾¾ùºâ¼¯³ÉÔîÍ¨¹ý¶àÖÖÅëâ¿·½Ê½ÈÃÅëâ¿¸ü¼Ó±ã½Ý£¬ÈÃËÄ¼¾Èý²ÍµÄËêÔÂ¾²ºÃ´¥ÊÖ¿É¼°¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â