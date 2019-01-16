富可视IN2138HD高清高亮投影仪15999送120寸画框窄边幕布

作者：水墨丹青 责编：lucky

新品富可视IN2138HD卓越的镜头性能，比以往更亮的图像，全面的网络功能以及充满室内音频的房间 - 所有这些都在投影机中设计，可与您已经使用的设备无缝协作。IN2138HD拥有4,500流明，惊人的28,500：1对比度和1080p高清，无论办公室或会议室的灯光如何，都能投射出更清晰，更清晰的图像。Plus BrilliantColor™DLP成像技术可确保图像闪耀超过10亿种颜色，确保逼真的色彩准确性和引人注目的演示。需要咨询产品性能联系康提投影黄小姐 18901880238微信同号新品活动15999送ALIEKSI 窄边画框幕布一块。

富可视IN2138HD ProjectorNet 4.1软件可让您通过现有网络从一台计算机远程管理和支持您的投影仪。或者快速将IN2138HD投影机连接到内部网络，以便轻松进行远程管理。您也可以简单地与Crestron Roomview或AMX Device Discovery同步。IN2138HD投影机提供高质量光学系统，具有1.3倍变焦比，清晰对焦和全高清分辨率。投影机可以提供更长的投射，因此您可以更灵活地安装。

富可视IN2138HD1080p(1920 x 1080)原始分辨率，4500流明和28,500：1的对比度，图像深度和逼真的色彩TechStation允许您使用已使用的设备自定义投影仪，供电的HDMI用于移动充电和设备电源，长寿命灯长达15,000小时，10瓦扬声器和独特的设计，强大的声音领先，低噪音设计支持所有HDMI 1.4a 3D格式

IN2138HD投影机提供高质量光学系统，具有1.3倍变焦比，清晰对焦和全高清分辨率。投影机可以提供更长的投射，因此您可以更灵活地安装

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分辨率 - 原生全高清(1920 x 1080)

显示技术DLP

视频标准兼容性NTSC，NTSC 4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，SECAM，480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p

音箱单声道10W x 1

灯亮度4,500流明

灯亮度 - 生态模式3,360流明

灯泡寿命5000小时

灯寿命 - 低功耗10,000小时

灯泡寿命 - 动态模式15,000小时

灯泡功率245W

灯泡功率 - Eco模式170W

对比度28500：1

色轮高速6段RYGCWB

颜色数量10.7亿

同步扫描频率 - 水平31.5~97.6 KHz

同步扫描频率 - 垂直56 - 120 KHz

宽高比16：9

宽高比兼容性4：3,16：10

镜头类型手动对焦

投影偏移15%

梯形校正±40º/±5º

连接器 - 输入3.5mm音频，复合视频，VGA，HDMI 1.4a x3(支持1.4a 3D)，USB-A(TechStation连接)

连接器 - 输出3.5mm音频输出，显示器输出(VGA)

控制RS232，红外遥控器，网络(RJ45，Telnet，ProjectorNet，Crestron Roomview，AMX设备发现，浏览器)

可听噪音 - 生态模式在0°F / -17.8℃下<21dBA

附件电源线，遥控器，HDMI线，文档，用户手册(CD)

3D支持1080p @ 60Hz，所有HDMI 1.4a 3D格式，DLP Link 3D眼镜都需要

能量消耗最大300.0W

功耗 - 待机模式最大1.8W

功耗 - 低功耗待机最大0.5W

功耗 - 生态模式最大220.0W

功率标准AC 100至240V，50/60

运行条件41至104°F，0至10000英尺/

5至40°C，0至3048米

文档语言英语，法语，德语，西班牙语，意大利语，挪威语，荷兰语，简体中文，韩语，瑞典语，俄语，芬兰语，阿拉伯语，印尼语，葡萄牙语

菜单语言英语，法语，德语，西班牙语，意大利语，挪威语，荷兰语，简体中文，繁体中文，韩语，俄语，芬兰语，波兰语，土耳其语，丹麦语，阿拉伯语，印尼语，葡萄牙语，越南语，捷克语，罗马尼亚语，匈牙利语，马来语，印地语，菲律宾人，波斯语，日语，泰语

安全功能肯辛顿锁口

认证UL和c-UL，FCC，CE，CCC + CECP，KCC，IRAM，NOM，PCT / CU / EAC，PSB，SABS，SASO，CB，Nemco / GS，KC

TechStation适用于Google Chromecast，Chromecast Ultra，亚马逊Fire Stick，Android电视棒，富可视SimpleShare，华硕Chromebit，英特尔PC棒，Raspberry PI，EZ Cast Pro Dongle等HDMI设备

投掷和缩放

投掷比率 - 最低1.12：1

投掷比率 - 最大值1.47：1

缩放比例1.3：1

运输

产品尺寸4.9 x 9.3 x 12.3 in /

124.5 x 236.2 x 312.4 mm

产品重量7.1磅/3.2千克

运输尺寸7.7 x 13.3 x 15.7 in /

195.6 x 337.8 x 398.8 mm

装运重量9.9磅/ 4.5千克

联系人：黄女士

电话/微信：18901880238

天猫店网址：https://kangtism.tmall.com

京东店网址：https://mall.jd.com/index-179953.html

官网旗舰店：www.微影.net

深圳体验地址： 深圳市福田区华强北振兴路赛格科技园4栋东7楼B08室。

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