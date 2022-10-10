欧洲能源供应持续紧张，移动储能电源趁势入局 光伏储能或成未来能源“主力”

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】在高品质、多元化的户外露营需求催化下，移动储能电源的潜在市场需求正快速释放，相关数据显示，预计2026年户外活动领域对移动储能电源的购置需求将突破1355万台，场景渗透率可达15.9%，移动储能电源在娱乐场景下的使用将进一步丰富。除了户外露营、短途出游等娱乐活动所衍生的需求以外，移动储能电源凭借使用便携、充电多样、容量功率大、适配性广泛等优势，目前也应用于众多应急或日常家庭用电场景，以适配电力市场的新需求。

近段时间，移动储能电源一跃成为欧洲消费市场上的“抢手货”。受国际冲突、能源危机等因素的影响，欧洲电力供应变得紧张，能源价格开始迅速攀升。内忧外患之下，为了维持家庭日常用电需求，欧洲民众只能寻求其他“用电出路”，移动储能电源在这时成为了他们的“救命稻草”。过去由于技术的限制，储能电源成本高昂、充电方式单一，一度电的储能成本是如今的五倍以上，然而近些年新能源技术的突破使得储能电源有了更多样的充电方式，也以相对更低的价格成为人们家中的新刚需。以储能电源头部企业电小二为例，其旗下多款储能产品销售火爆，今年在亚马逊全球销售额相比去年增长了169%，欧洲增幅更是高达705%。

前段时间我们也体验了一款电小二太阳能充电储能产品――电小二光充户外电源1000 PRO，除了常规的市电墙充储能以外，电小二光充户外电源1000 PRO还可以通过SolarSaga 80W太阳能电池板进行光伏快充，在光充条件下，电小二光充户外电源1000 PRO最大支持800W太阳能输入，满电最快仅需1.8小时。

电小二光充户外电源1000 PRO配备的SolarSaga 80W太阳能电池板为光伏快充提供支持，它采用了更为先进的双面太阳能发电技术，正面反面均能吸收太阳光，相比较单面发电的电池板，SolarSaga 80W太阳能电池板能够将太阳能发电效益提升25%，减少储能过程中的能量损耗。

此外电池板背后的支架设计能够实时调节充电角度，配合着SolarSaga 80W太阳能电池板附赠的反光内衬收纳包使用，还可以通过反射光线提升发电效率。例如在上午或下午阳光不是太充足的时候，我们可以通过反光内衬收纳包上的魔术带连接太阳能电池板，调节反光角度，增强背面的发电效率。

在光充测试中，我们实测得到单块SolarSaga 80W太阳能电池板的输入功率为53W,从89%电量充至100%电量预计需要2.8小时，数值基本接近单块太阳能电池板的最大功率。总的来说，电小二光充户外电源1000 PRO的光充效率还是非常可观的。

那么电小二光充户外电源1000 PRO的放电效果又是如何呢？我们对此也进行了体验测试。在电小二光充户外电源1000 PRO的AC接口端，Jackery电小二光充户外电源1000 PRO拥有两个五孔插座，能够以220V 50Hz纯正弦波交流输出稳定电流，满足一般家用电器的正常使用。我们将一个功率为800W的电热水壶接入AC接口工作，实测煮沸一壶水用时约11分钟，电量从100%消耗到90%，照此测算，满电状态下Jackery电小二光充户外电源1000 PRO可以煮沸10壶水。此外我们还将一台制冷功率为932W的空调接入电源，电源显示屏上显示有944W的功率输出，输入功率甚至超过了空调的额定制冷功率。随后我们当即测试空调此时的出风温度，测得温度26.1°C;半个小时后我们再测试空调的出风温度，测得24.5°C，甚至瞬时温度达到11.9°C，制冷效果相当明显。

虽然移动储能电源目前市场销量额客观，但是在某种程度上说只是借了能源危机的“东风”，在未来如何将自身的“应急”属性转化为“常备”属性，移动储能电源仍有很长一段路要走。